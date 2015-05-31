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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

31 Mayıs 2015

Cumhuriyet’in MİT TIR’ları başyazısının altına ben de imzamı atıyorum

‘Patlaması halinde bir şehri yok edecek kadar silah, bu ülkenin sınırlarından geçiriliyorsa...’

Cumhuriyet’in geçen cuma günü çıkan MİT TIR’larıyla ilgili başyazısının altına ben de imzamı atıyorum. Ve bugün bu başyazıyı köşeme aynen alıyorum. Cumhuriyet'i ve Can Dündar'i bir kez daha kutlarken, 'Erdoğan yargısı’nın haklarında açmış olduğu soruşturmayı bir kez daha şiddetle protesto ediyorum.

          Neden yayımlıyoruz?

Patlaması halinde bir şehri yok edecek kadar çok silah, bu ülkenin hava limanına gizlice indiriliyorsa,
O silahlar TIR’lara yüklenip bu ülkenin şehirlerinden, topraklarından, sınırlarından geçiriliyorsa,  
O silahlar, o ülkenin bütün denetim kurumlarından, idari yetkililerinden, halkından habersizce, komşudaki bir savaşın taraflarından birine destek olmak için gönderiliyorsa,
Gönderilen taraf, bu ülkenin sınırları içinde silahlı eylem yapmış, bu ülkeyi sık sık tehdit etmiş, vahşi bir terör örgütüyse,
Gönderen hükümet, bu silahların mevcudiyetini ısrarla reddediyor, bu silahları durduran askeri yetkilileri görevden aldırıyor, bu silahlar hakkında soruşturma açan savcıları tutuklatıyor, yargılatıyorsa,
Bu ülkenin halkı, bu silahlar dolayısıyla karşı karşıya olduğu riskleri bilmiyor, bu sevkiyatın hayati, siyasi, hukuki, diplomatik sonuçlarından haberdar olamıyorsa,
Yapılan örtülü operasyon başlı başına bir suçsa ve hiçbir yasa, bir suç eylemini meşrulaştırmaya kifayet etmiyorsa,
Bir gazetenin, bir gazetecinin görevi okurunu bilgilendirmek, halkı bu tehlikeden, bu tehditlerden haberdar etmek, bu maceraya kalkışan yetkilileri ikaz etmektir.
Cumhuriyet, bu sorumluluğun bilinciyle bu görüntüleri yayınlıyor.

 

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