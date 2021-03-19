Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere zulmün, adaletsizliğin daniskasını yaşattınız da ne oldu? Barış mı geldi, demokrasi mi geldi?

Oya Baydar'ın yeni çıkan kitabı

80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'ni

okurken iç dünyamda

hüzünlü yolculuklara çıkıyorum.

Sevgili Oya'nın şu satırları

benim de son günlerdeki ruh halimi

yansıtıyor:

Usandım;

her şeyden ama asıl kendimden.

80 yıl boyunca -hadi bilinçli 60 yıl

diyelim- dolap beygiri gibi

aynı noktada dönüp durmaktan

usandım, neredeyse aynı sözcüklerle

aynı cümleleri kurmaktan,

özü aynı olan yazılar yazmaktan,

tam bir adım ileri attığımızı sanırken,

değil iki adım geriye gitmek,

sırtüstü düşmekten usandım.

Kötücüllüğün zaferini seyredip

öfkeye kapılmaktan,

usanma duygusunu

pekiştirmekten usandım.

Benim bugünlerdeki ruh halim de böyle.

HDP hakkındaki kapatma davası

(ve Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin

düşürülmesi) usandım duygusuyla birlikte

iç dünyamı bir kez daha kararttı.

Çünkü Oya Baydar gibi ben de

hep aynı yazıları yazmışım,

ama ne hazindir ki,

değişen bir şey olmamış...

* * *

Evet, bu satırları yazarken

boğulur gibi oluyorum.

Her şeyden önce, yeni değil

bu satırlar. Kim bilir kaç kez

aynı şeyleri yazı diye alt alta

sıraladım. Hem aynı konuda

ne kadar çok yazdığım için

boğulur gibi oluyorum, hem de

iç dünyam çaresizlikten kaynaklanan

bir karanlığa gömüldüğü için

boğulur gibi oluyorum. Bugüne

kadar yazdım da ne değişti?

Memlekete demokrasi mi geldi?

Devlet "hukuk"la mı tanıştı? Özgürlük

mü kapıyı çaldı? Hapishaneler mi

boşaldı? İsteyen istediği gibi yazmaya

konuşmaya mı başladı? Hayır, hiçbiri

olmadı. Bir hayal kırıklığından öbürüne

koştuk durduk. Şimdi de HDP'yi

kapatmaya hazırlanıyorlar? Kapatın

gitsin HDP'yi de... Türkiye zaten siyasi

partiler mezarlığı bir ülke değil mi?

Ne kadar çok yazılmış, çiğnenmiş bir söz...

Öyle ama bu ülkenin çok acı bir

gerçeğini ifade ediyor.

Darbeler...

Kapatılan partiler...

İdam sehpaları...

İşkencehaneler...

Siyaset yasakları...

Hapse atılan siyasetçiler...

Sürgünler...

Cumhuriyet tarihimiz bunlarla dolu.

Toplam 30 parti kapatılmış. Sonuç?

Demokrasi mi geldi memlekete?

Hayır.

Barış mı kapımızı çaldı?

Hayır. Hukuk devleti mi olduk?

Hayır.

1989'dan itibaren kapatılan, kendini

fesheden "Kürt partileri"ni hatırlayın:

HEP...

ÖZEP...

ÖZDEP...

DEP...

HADEP...

DEHAP...

DTP...

BDP...

Hepsi sahneden indirildi, kapatıldı.

Peki, kapılarına kilit vuruldu da ne oldu?

Bunca baskıya rağmen, bunca siyasal

kırıma rağmen Kürt siyasal hareketi

varlığını, canlılığını korumaya devam etti.

Son olarak HDP sahnede. 6 milyon oy...

Toplam yüzde 12 oy... Ve 67 milletvekili...

Şimdi de HDP yok edilmek isteniyor.

Milletvekilleri hapse atılıyor. Parti

yöneticileri hapse atılıyor. Belediye

başkanları hapse atılıyor. Kürtlerin

oylarıyla 65 belediye kazandı HDP, elinde

bugün sadece 6'sı kaldı. Devlet darbe

yaptı, milletin oyunu hiçe saydı.

Şimdi de HDP'nin kapatılacağına

dair işaretler çoğalıyor. Kapatsanız

ne olacak ki? Cumhuriyet tarihi

boyunca zulmün, baskının,

hukuksuzluğun, adaletsizliğin

daniskasını yaşattınız Kürtlere...

İdam sehpaları kurdunuz.

İnsanları Diyarbakır askeri cezaevi

gibi işkencehanelerden geçirdiniz,

oralarda bok yedirdiniz insanlara bok...

Yetmedi, evlerini yıktınız. Yetmedi,

köylerini yaktınız. Yetmedi, Kürtlere

kendi yurtlarında sürgün yaşattınız.

Yetmedi, barış umutlarını yok

ettiniz Kürtlerin. Barış hayallerini

yok ettiniz. Barışa hasret yaşayıp

gittiler. Özgürlüğe hasret yaşayıp

gittiler. Yetmedi mi, söyleyin

yetmedi mi? Soruyorum:

Sonuç ne oldu?

Ne elde ettiniz? Ne değişti?

Boğulur gibi oluyorum

bu satırları yazarken...

Evet öyle.

Barış umuduyla, demokrasi

umuduyla, hukuk ve adalet

umuduyla, özgürlük umuduyla

yıllarca aynı şeyleri yaz yaz...

Ama bir arpa boyu yol git...

Ne büyük hüsran...

Ne büyük hayal kırıklığı...

Şimdi bir daha sil baştan mı?

Hadi bakalım. Kapatın HDP'yi de...

Zindanları iyice doldurun...

Daha çok doldurun...

Yaşananları bir daha, bir daha yaşatın...



HDP'den sonra sıraya CHP'yi koyun!

Hadi ne duruyorsunuz?

Siyaset alanını iyice daraltın.

Siyaset alanını sadece kendinize ayırın.

Ayırın ki, sizin gibi düşünmeyenler

kımıldayamasın. Ayırın ki, sizin gibi

düşünmeyenler nefes alamaz hâle

gelsin. Muhalefete hayat hakkı

tanımayın. Özgürlükleri daha da

boğun. Kürtlerin sesini soluğunu

iyice kesin. Hadi ne duruyorsunuz?

HDP'yi de kapatın! HDP'yi de

kapatarak, memleketi yangın yerine

çevirerek seçim kazanmak isteyenler,

şunu kafanıza sokun:

Demokrasiye giden yollar açılmadıkça...

Demokratik siyaset alanları genişlemedikçe...

Özgürlük ortamları gelişmedikçe...

Değişen bir şey olmayacak.

İstediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz.

Geçmişte bunları çok yaşadık çünkü...

Öylesine acılar yaşandı ki, bu acılar

gün geldi onları yaşayanların

gücüne dönüştü.

Bu satırları yazarken yine de

boğulur gibi oluyorum.

Hallerimiz ne kadar hazin,

ne kadar acıklı...

* * *