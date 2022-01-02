Boğaziçi direnişi umuttur! Berke'ye Perit'e özgürlük! Direnişçilere selam!

Boğaziçi direnişi birinci yılında.

Bir yıldır direnen Boğaziçi akademisyenlerine

selam olsun.

Mücadele bayrağını yere düşürmeyen

Boğaziçi öğrencilerine selam olsun.

Yılbaşını demir parmaklık arkasında geçiren

Berke'yle Perit'e selam olsun.

Görevine son verilen Can Candan'a,

dersleri kapatılan Feyzi Erçin'le Seda Binbaşgil'e

selam olsun.

Yazın bir kenara:

Direniş umuttur!

Yaşamak direnmektir!

Hepinizi gönülden kutluyorum.

Çünkü "üniversite"yi savunuyorsunuz.

Aklın tutsak alınmasına hayır diyorsunuz.

Aklın özgürlüğünden yanasınız.

Eleştirel düşünce diyorsunuz.

İtiraz hakkından tarafsınız.

Saray iktidarı özgürlüğe karşı!

Herkes kendisi gibi düşünsün istiyor.

Farklı seslerden nefret ediyor.

Özgür akıldan değil,

"medrese kafası"ndan yana.

Her türlü fikrin kuşlar gibi özgürce uçuştuğu

üniversite fikri, Saray'ın vücut kimyasını bozuyor.

Üniversiteler korku mekanları değildir.

Üniversitelerde bilim yapılır.

Bilimin olduğu yerde korku değil

özgürlük geçerlidir.

Boğaziçi'nde bir yıldır akademik özgürlüğü savunanlara

bir defa daha selam olsun.

Direnişlerinin yanındayım.



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Aşağıda bir açık mektup var.

Yıllar içinde dördüncü kez köşeme alıyorum.

Bu mektup, Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden

Columbia’nın Rektörü Prof. Dr. Jonathan R. Cole

tarafından kamuoyuna yazıldı.

Rektör, İsrail’e karşı bir siyasal eyleminden dolayı

Prof. Edward Said’in üniversiteden atılması

için Amerika'da kampanya başlatan Yahudi Lobisi

dahil bazı çevrelere karşı

akademik özgürlüğü savunuyor açık mektubunda.

Columbia Üniversitesi’nde

akademik özgürlüğün anlamı nedir?

Üniversite yönetmeliğinin 70. maddesi şöyle der:

“Akademik özgürlükten kasıt,

bütün öğretim görevlilerinin,

sınıflarında konularını tartışırken

özgür olmalarıdır. Bu özgürlük,

araştırma ve bu araştırmaların

sonuçlarını yayımlama

özgürlüğünü de içerir. Öğretim

görevlileri fikirlerini ifade

etmelerinden veya özel ya da

kamusal alanda kurdukları

ilişkilerden dolayı üniversite

tarafından cezalandırılmaz.”

Columbia Üniversitesi’nde bir

düşünce yasası olduğuna

inanmadığımız gibi, düşünce

polisi gibi davranmayı da

reddederiz.

Üniversite, bir görevlisinin

fikirlerini açıklamasına veya

davranışlarına karşı, bunlar

yargının alanına girse bile

müdahale etmeyebilir.

Bir üniversite için, bireyin

siyasi olarak egemen bir

ideolojinin titretici, felç edici

etkisinden korkmaksızın,

görüşünü ifade etmekte

kendisini özgür hissetmesinin

güvencede olmasından daha

önemli bir şey yoktur.

John Stuart Mill, "Özgürlük

Üzerine" adlı eşsiz makalesinde,

bize hoş gelmeyen fikirlerin ifade

edilebilmesini desteklememizin

özgürlük kavramı açısından niye

çok önemli olduğunu açıkça

ortaya koyar ki; o fikirler bizim

fikrimize aykırı olabilir veya

fikrimizi tehdit eder görünebilir:

“Eğer tüm insanlığın, farklı

düşünen tek bir kişiyi

susturmasını haklı

buluyorsanız, gün gelip o tek

kişinin iktidarı ele

geçirdiğinde tüm insanlığı

susturmasına karşı çıkmaya da

hakkınız olmaz.”

Bazı fikirler bize çirkin gelebilir.

Doğruluk anlayışımıza aykırı düşebilir.

Yargılarımıza veya kabullerimize

meydan okuyabilir.

Ama ne olursa olsun akademik

düzenimizin temel yapısını tehdit

etmedikçe güvence altında

olmaları gerekir.

Üniversite yöneticisi olarak

otoritemi, öğretim üyelerinin

fikirlerini idarenin bakış açısına

uydurmak için asla kullanmam.

Akademik özgürlük temel

esastır.

Bu nedenle, Profesör Edward

Said'in çevresinde süre giden

son tartışma da bizi rahatsız etmemelidir.

Yeter ki bu tartışma, özgür fikir

alışverişine zincir vurmasın veya

Said'e yaptırım uygulama

çanlarını çalar hale gelmesin!

Hepimizi ve akademik özgürlüğü

tehdit eden, Said’in ifade

özgürlüğünü ya da eleştirilerini

sınırlama düşüncesinin ta kendisidir.

Öğretim üyelerimizin görüşlerine

yönelik bu tür kısıtlamaların, bu

üniversitenin saygın bir özelliği

açısından uzun süreli olumsuz

etkileri olabilir.

Bu özellik, çoğunluğun kabul

edilemez görebileceği fikirlere

karşı hoşgörü göstermektir.

Eğer Said'in özgürce yazma ve

konuşmasını güvence altında

tutmayı reddedeceksek, bir

sonraki bastırılanın kim

olacağını da, kimin fikirlerini

çekinmeden ifade edeceğini

belirleyen engizisyon üyesinin

kim olacağını da şimdiden

düşünmeye başlamamız

yerinde olmaz mı?

Öğrenciler ve öğretim görevlileri,

benim de pek doğru

bulmayabileceğim şeyler

yapabilirler.

Ancak bir üniversite yöneticisi

olarak kendi otoritemi, onların

fikirlerini üniversite idaresinin

bakış açısına uydurmak için asla

kullanmam.

Prof. Dr. Jonathan R. Cole,

Columbia Üniversitesi Rektörü.