Bir koramiral kuvvet komutanı olunca...

Bir heyecan, bir heyecan... Manşetler konuşuyor:

YAŞ'ta sivil imza...

Yüksek Askeri Şura'da ilkler

yaşandı.

Sivil YAŞ'ta yeni komuta!

15 Temmuz'un ardından

sivilleştirilen YAŞ'ta sivil

Türkiye'nin güçlü ordusu...

Bir koramiralin kendinden kıdemli dört amiral bir yana bırakılarak, Deniz Kuvvetleri Komutanı yapıldığı Yüksek Askeri Şura toplantısı yalnız manşetlerde değil, yorumlarda da ilgi ve heyecan yarattı.

Çünkü asker değil, sivil otorite belirleyici olmuştu YAŞ'ta, doğru olan da buydu.

Bir köşede şu satırlar vardı:

Çok şükür... Pek çoğumuzun kulaklarımızı dikerek, günler - bazı dönemler aylar öncesinden-

"Kim gelecek, kim gidecek"

tedirginliğini yaşadığımız

YAŞ toplantıları tarihe karıştı.

Ne kadar sevinsek azdır.

Bir başka köşede, "Ordunun sivil denetiminde tutarlılık" vurgulanırken, şu yorum yapılmış:

Siyasi otorite, "tabldot" diye

tanımlanan ve önüne gelen

listeden komutan atanmasını

öngören rolü tarihte bırakarak,

atamalarda "alakart" olarak nitelendirilen

nihai seçici konumuna yükseldi.

Bir başka yazar, geçmişin 'askeri vesayeti'ni şöyle eleştiriyordu:

Kendilerine göre bir düzen

kurmuşlardı. Ellerindeki silah

gücünü kullanarak Anayasa'yı çiğniyorlardı. İşte Türkiye o

günlerden bugünlere geldi. Üstelik

çok kolay olmadı.

Doğru, bugün Türkiye'de artık askeri vesayet yok.

Ne mi var?

Sivil vesayet

Yüksek Askeri Şura'da askerin sivil otoriteye tabi olması, görüldüğü gibi heyecan yaratmış, alkış toplamıştı.

Peki HC, şimdi sen bunun nesini yazıyorsun, nesini beğenmiyorsun?

Yıllar yılı sen değil misin, askeri otorite değil, seçilmiş sivil otorite belirleyici olmalıdır diye yazan, bu açıdan askeri vesayeti eleştiren?..

Evet benim.

Yazılarımda, kitaplarımda yıllar yılı dedim ki, asker sivile tabi olmadan demokrasi olmaz.

Peki şimdi demokrasi mi var?

Hukuk mu var?

Bağımsız yargı mı var?

Güçler ayrılığı mı var?

Özgürlükler düzeni mi var?

Bağımsız medya mı var?

Hayır, bunların hiçbirisi yok.



Türkiye bugün karanlık bir dönemi yaşıyor.

Türkiye bugün derin bir rejim değişikliği yaşıyor.

Türkiye bugün çıplak bir diktaya doğru hızla yol alıyor.

Evet, Türkiye'de bugün asker sivile tabi.

Evet, Türkiye'de bugün bir koramiral bile kuvvet komutanı yapılabiliyor.

Ama yazın bir kenara:

Bunlar Türkiye'nin bir demokrasi olduğunu göstermiyor.

Doğru, bugün Türkiye'de artık askeri vesayet yok.

Ne mi var?

Sivil vesayet!

Öylesine bir sivil vesayet ki, demokrasi ve hukuk devletini yerle bir etti. Özgürlük düzenini paramparça etti.

Askeri vesayet zamanında, ikinci sınıf da olsa bir demokrasi ve hukuk devleti vardı, bugün o da yok, kanun devleti de yok.

Bugün Türkiye'de hak hukuk yok, sadece tek adam yönetimi var.

Erdoğan ve Saray var!

Bunun adı, '20 Temmuz darbesi'dir.

O kadar.

Askeri vesayet zamanlarını elbette özlemiyoruz.

Mücadelemiz birinci sınıf demokrasi ve hukuk devleti için...