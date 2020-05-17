Bir Galatasaray'lı olarak 17 Mayıs 2000'i unutamam, o gece UEFA Kupası'nı kaldırmıştık

Bugün 17 Mayıs.

Aradan 20 yıl geçmiş.

Bir Galatasaray'lı için 17 Mayıs 2000 unutulmaz bir tarihtir.

Kopenhag'ın Parken Stadı'nda Arsenal'ı devirip UEFA Kupası'nı kaldırırken ben de oradaydım.

Nasıl bir duygu fırtınasına tutulmuştuk, hâlâ hissedebiliyorum.

20 yıl önce Kopenhag'dan yazdığım Avrupa Şampiyonluğu yazısı aşağıda.

KOPENHAG

Hani bir söz vardır, öldük öldük dirildik diye.

Çarşamba gecesi Parken Stadı'nda böyle

bir duygu fırtınasına yakalandım.

Bir rüyaydı belki...

İçtenlikle söylüyorum.

Her dakikasında insanı bir geren bir boşaltan

böylesine çalkantılı bir heyecan fırtınasını

hayatımda ilk defa yaşadım.

Üstelik 90 değil, tam 120 dakika.

O da yetmedi, penaltılarla...

Hakikaten öldük öldük dirildik!

O genç insanların, Fatih Hoca'yla

aslanlarının, o korkunç uğultu ve o muhteşem

tezahürat sağanağı altında, penaltı noktasına

koyduğu meşin topa yavaş yavaş yaklaşırken

nasıl olup da diz bağlarının çözülmediğine,

nasıl olup da heyecandan ayaklarının

birbirine dolaşmadığına şaştım.

Profesyonelliğin Allah'ı bu demek!

Büyük oyunculuğun, iç disiplinin, kendine

güven duygusunun anlamı demek ki bu.

Sen heyecandan gözünü kapatıyorsun,

sahaya arkanı dönüyorsun, o yürüyüp vuruyor topa...

Ve gool!

Galatasaray Avrupa Şampiyonu!



Maçın uzatması başlıyor.

Daha 30 dakika var.

Bir oyuncu, Bülent, büyük kaptan zaten sakat!

Bir yıldız, Hagi daha uzatma

başlar başlamaz kırmızı kart görüyor.

Yarım saat boyunca 9.5 kişi kalıyorsun

Arsenal gibi büyük bir rakip karşısında...

Ama yine de çözülmüyorsun.

Kafanı topluyorsun.

Çelik gibi iradeni zekanla birleştirip

o olağanüstü kritik anda, ancak gerçek

profesyonellere yakışan bir soğukkanlılıkla

derhal taktik değiştiriyorsun.

Koşan adamlarını sokuyorsun oyuna.

Kapanıp kilitliyorsun rakibini.

Zamanı çalıyorsun Arsenal'den.

Finali penaltılarla almak için...

Ve alıyorsun!

İşte bu da herhalde bir büyük hocanın

profesyonelliği ya da Fatih Terim farkı demek...

Fatih Terim ve aslanları hiç kuşku yok

hem tarih yazdılar, hem tarihe geçtiler.

Bir hayali gerçekleştirdiler!

Cimbom, futbolcu kimliğiyle ilk kez

Avrupa standardını yakalayan Türk takımı oldu.

Aynı zamanda bilinçaltımızın ve tabii uzun

yılların derinliklerinden yükselen çok yüksek

bir psikolojik duvarı çarşamba gecesi

Kopenhag'ın Parken Stadı'nda yerle bir etti Cimbom.

Gösterdi ki:

Biz de yapabiliriz!

Dünkü yazımda belirttiğim gibi bu bir milat...

Ama aynı zamanda serinkanlı ve büyük düşünme zamanı...

Evet yapabiliriz ama nasıl?

Başarıyı sürekli kılmanın

yolları nedir?

Nasıl bir altyapıyla başarı

kurumsallaşır?

Sağlam bir mali bünyeye hangi

yöntemle erişilir?

Ülkenin değişik yerlerine futbol

okulları kurmanın plan programı nasıl

oluşturulur?

Unutulmasın!

Zirve, uçuruma en yakın noktadır!

Akılcı planlama yapılmazsa, zafer

sarhoşluğuyla ne olduğunu anlamadan

düşüverirsiniz uçurumdan...

Galatasaray futbol takımı şimdi çok büyük bir marka.

Yalnız Türk futbolunu değil, Türkiye'yi

sade Avrupa'ya değil bütün dünyaya tanıtan,

Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyuran bir marka...

Bu markaya sahip çıkmak lazım.

Taraftarlar olarak...

Devlet olarak...

İş dünyası olarak...

Cimbom'a marka olarak sahip çıkmak demek,

bugün Fatih Terim'le aslanlarına sahip çıkmaktır.

Hoca'yı güçlendirmek, Cimbom'a daha da

güçlendirmesi için önünü açmak demektir.

Öncelik bu...

Ama aynı zamanda gözünü geleceğe dikmek,

yani yarını planlamak demek...

Başarıyı kurumsallaştıracak altyapıyı

oluşturmak için kolları sıvamak demek...

Bir başka deyişle:

Fatih Hoca'nın dediği gibi, bugünün

başarısına mahkûm olmamanın ve başarı

çıtasını sürekli yükseltmenin

kahredici profesyonelliğine yatırım yapmak demek...

Çok tabii, çok insani!

Cimbom, Avrupa şampiyonluğuyla

başarıya susamış Türk insanını ayağa kaldırdı.

Müthiş bir toplumsal dalga ve coşku yarattı

bütün ülkede.

Ne güzel!

Bu bir başarı öyküsü.

Bir Türk romancısı, ozanı, bir Türk bilim

insanı, bir Türk siyasetçisi günün birinde Nobel Ödülü'nü

kazanırsa, yine böylesine bir

toplumsal sevinci yaşayabiliriz.

Bir Türk iş insanı günün birinde bir dünya

markası yaratırsa, o da böyle kutlanabilir.

Ekonomide yapısal değişimle,

demokratikleşme ve hukuk devleti adımlarıyla

Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne tam üye

yapacak siyasetçiler de bu ülkede büyük

bir toplumsal coşku ve sevinçle zirveye tırmanırlar.

Cimbom, kendi alanında Avrupa standardını yakaladı.

Darısı, diğerlerinin başına.

Fatih Hoca'yla aslanlarını bir kez daha

yürekten kutluyorum.

Böylesine rüya günü bir heyecanı hepimize

yaşattıkları ve Türkiye'ye iyimserlik ve

özgüven aşıladıkları için... (*)

* 19 Mayıs 2000 tarihli Milliyet gazetesinde çıkan yazım.