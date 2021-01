Biden'lı Erdoğan'lı Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın geleceği pek öyle parlak gözükmüyor!

CEFTUS, yani Türkiye Çalışmaları Enstitüsü

Londra merkezli bir kuruluş.

2011’de kurulur kurulmaz Westminster Talks

adlı konferanslar dizisi ile faaliyete geçmişti.

Westminster’deki tarihi parlamento binasındaki

ilk konferansı Cengiz Çandar vermişti.

Arkasından da benim yaptığım konuşma ile yol almıştı

Westminster Talks.

CEFTUS’un pandemi nedeniyle dijital

ortamda başlattığı ilk konferans da

Cengiz Çandar’a nasip oldu.

Cengiz'in konferansının konusu

“Biden Amerika’sı, Erdoğan Türkiye’si”ydi.

Biden döneminin Türkiye’ye nasıl bir etki yapacağı,

dünyanın dört köşesinden

ve çok farklı ülkelerden katılan

üç yüze yakın izleyiciyle iki saat boyunca tartışıldı.

Cengiz, bir süredir Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü

ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adlı

düşünce kurumunda uzman olarak çalışıyor.

Cengiz Çandar konuşmasına şöyle girdi:

Benden "Türkiye’nin jeopolitik önemi",

ya da "Amerikan başkanlık seçimi kampanyalarında edilen sözler

Başkan seçildikten sonra geçerli olmaz"

gibisinden bugünlerde sağda solda

sık işitilmeye başlanan alışılagelmiş,

basmakalıp sözler beklemeyin.

Biden otokrat demişti

Erdoğan için...

Arkasından Biden’ın daha aday adayı iken

16 Aralık 2019’de New York Times

editörleriyle yaptığı söyleşide,

Erdoğan için sarfettiği sözlerini

kelimesi kelimesiyle okuyarak hatırlattı.

Biden’ın kaseti Türkiye’de dokuz ay sonra,

Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu.

Erdoğan’ı otokrat olarak niteleyen Biden

şöyle demişti tam olarak:

Ona [Erdoğan’a] yönelik olarak bugünkünden

çok daha farklı bir tavır takınmamız gerektiği kanısındayım.

Muhalefeti desteklediğimizi

açıkça ortaya koymalıyız.

Erdoğan’a karşı koyarak

onu yenilgiye uğratmaları için

muhalefet liderlerini güçlendirmeliyiz.

Bir darbeyle değil.

[Erdoğan] Bedel ödemelidir.

Belirli silahları ona satıp satmayacağımıza gelince...

Madem [Rus yapımı S-400’ler]

hava savunma sistemleri var,

bunun maliyetini ödemelidir.

Bu konuda çok kaygılıyım.

Çok kaygılıyım.

Ama hâlâ görüşüm o ki,

benim yapmış olduğu gibi,

mevcut muhalefet liderleriyle

daha doğrudan ilişki kurarak,

onları güçlendirmeliyiz ki,

ona karşı koyup yenilgiye

uğratmayı başarabilsinler.

Bir darbeyle değil. Seçim süreciyle...

İstanbul’da [son yerel seçimlerde] berhava oldu.

Partisi berhava oldu.

Peki, şimdi ne yapmalıyız?

Kollarımızı kavuşturup ona

yol mu vermeliyiz?

Yapacağım en son şey budur.

[Trump’ın Suriye Kürtlerine

müdahale için Erdoğan’a

yeşil ışık yakmasını ima ederek]

Kürtlere ilişkin yapacağı

en son şey kesinlikle budur.

Kürtler konusunda kendileriyle

birkaç kez görüşmem oldu

ve o sırada Kürtleri ezmeye kalkışmadılar…

Türkiye’nin Rusya’ya yaslanmaya ihtiyacı yoktur.

[Yine Trump politikasını ve bu konuda kendi

yaklaşım farkını ima ederek]

Anlamaları gereken şu:

Onlarla bugüne kadar oynadığımız gibi oynamayacağız.

Evet, gerçekten çok kaygılıyım.

Oradaki havaalanlarına erişimimiz

konusunda da çok kaygılıyım.

Dolayısıyla bölgedeki müttefiklerimizle

bir araya gelerek,

[Erdoğan’ın] bölgedeki faaliyetlerinden ötürü

onu nasıl tecrit edeceğimizi görüşmemiz

ve bu yönde çok çalışmamız gerekiyor.

Saray sözcüsünden Biden'a:

"Süzme cahil, kibirli, iki yüzlü..."

Cengiz, Biden’ın sözlerinin

Türkiye’de oluşturduğu tepkiye değinirken,

Tayyip Erdoğan çevresinin

Ağustos ayında Trump’ın seçim kazanacağından

emin olduğu için, Biden’a

çok ağır sözlerle karşılık vermekte

beis görmediklerini belirtti.

Ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın

Biden için “süzme cahil,

kibirli, iki yüzlü” gibi sıfatlar kullandığını,

Erdoğan’ın benzer bir tepkide bulunduğunu hatırlattı ve ekledi:

Eğer Kalın, Biden’ın 20 Ocak 2021’de

Beyaz Saray’a Amerika Başkanı

sıfatıyla oturacağını kestirebilseydi,

tepki verirken herhalde

bu sözcükleri seçmezdi.

Türkiye-ABD ilişkilerini

yoluna koymak

sanıldığından zor olacak.

Cengiz, Biden’ın Başkan seçilebileceğini

sezdikten sonra Erdoğan ve çevresinin

Washington’a adam göndererek lobi yapmaya,

Biden Başkanlığı döneminde

ilişkileri tekrar rayına oturtmaya

çalıştıklarına işaret etti.

Cengiz Çandar’a göre,

Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerini

yoluna koymak sanıldığından zor olacak.

Cengiz, bunun nedenini

her iki ülkenin dönem itibarıyla

farklı konum ve süreçlerle

yüz yüze bulunmalarına bağladı.

Biden Amerika’sının

Trump’ın yerle bir ettiği

her şeyi tekrar ayağa kaldırmaya gayret edeceğini,

bunun bir anlamda

gerek ülke içinde,

gerekse uluslararası politikada Amerika’nın doğrulmasına,

ayağa kalmaya çalışmasına

işaret ettiğinin altını çizdi.

Türkiye ise tam ters yönde,

gerileme ve çöküntü içinde.

En başta da ekonomi öyle.

Enflasyon çift hanede.

İşsizlik resmi rakamlara göre yüzde 13.

Cengiz Çandar, resmi rakamlara

kimsenin inanmadığını,

bu verileri birkaç misli olarak

düşünmek gerektiğinin üzerinde durdu.

Economist Intelligence Unit’in

son raporunda 2021 için büyüme oranının

yüzde 3,3 olarak tahmin edildiğini,

bunun Türkiye için yetersiz olduğunu,

üstelik bu oranın bile fazlaca iyimser olduğunu ifade etti.

Aynı rapor, AB ortalamasını yüzde 4,7 olarak tahmin ediyor.

Ama en önemlisi, döviz rezervlerinin tükenmiş olması.

Lirayı dolar karşısında korumak için devletin kasası boşaltılmış vaziyette.

Döviz rezervleri ekside.

128 milyar dolar çarçur edilerek harcandı ve

rezerv 50 milyar dolar ekside.

Bahçeli'nin rehinesi...

Ekonomik ve siyasi iflas...

Cengiz Çandar bunu

“Türkiye’nin iflâsın eşiğine gelmesi” olarak görüyor.

Ekonominin yanısıra “siyasi iflâs”ın

üzerinde de durdu.

Erdoğan’ın, organize suç örgütü liderlerini,

mafya şeflerini yücelten aşırı milliyetçi

Bahçeli’nin “rehinesi” durumuna geldiğini,

onunla ittifakı uğruna,

partisinin üç kurucusundan biri ve kendi danışmanı olan

Bülent Arınç’ı kurban verdiğini ve reform

vaadlerinden geri bastığını vurguladı.

Bu durum, Cengiz’e göre, Erdoğan’ın çok zayıfladığını gösteriyor.

Birçok çevrede Erdoğan’ın “pragmatizminin sınırsızlığı”ndan dem vurulmasının

artık bir anlamı kalmadığını,

Erdoğan’ın o çok vurgulanan

pragmatizminin manevra alanının

geniş olmasıyla mümkün olabildiğini,

oysa manevra alanının bugün artık

çok daraldığını, aşırı milliyetçi çevreler

tarafından kıstırıldığını dikkate getirdi.

Amerika'yla kriz ihtimallerine

açık bir dış politika...

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi iflâsın

eşiğindeyken, ilginç biçimde

Libya’dan Güney Kafkasya’ya,

Doğu Akdeniz’den Suriye ve Irak’a,

Katar üzerinden Körfez’e,

Somali ilişkisiyle Kızıldeniz

ağzına kadar bir alanda bölgesel,

hatta orta düzeyde küresel

bir güç olarak sahneye çıktığını,

bunu “militarize diplomasi”

ve “revizyonist”, kimine göre

“saldırgan dış politika” ile

mümkün kıldığını anlattı.

Türkiye’nin son derece kırılgan

bir ekonomiyle böyle bir konumu

sürdürebilir kılmasının zorluğu bir yana,

söz konusu dış politika,

Amerika ile kriz ihtimallerini de

barındırıyor. Biden döneminde Amerika’nın

AB ile ilişkilerinin canlandırılacağını,

Transatlantik bağlarının tamir edileceğini,

Çin ve Rusya gibi otokratik ülkelere karşı

müttefiklerle işbirliğinin esas alınacağını,

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Tony Blinken’ın

görüşlerini ayrıntılı biçimde alıntılarla sundu Cengiz.

Ona göre, "Biden dönemi dış politikasının ruhu" ile

Erdoğan Türkiye’sinin dış politika tavrının arasında

belirgin bir “uyuşmazlık” söz konusu.

Biden'la Erdoğan,

Suriye ve Kürtler:

Uzlaşma ihtimali çok zayıf...

Biden Amerika’sı ile Erdoğan Türkiye’si

arasında Suriye’de Kürtlere

takınılacak tavır konusunda

bir uzlaşma ihtimali çok zayıf.

Biden’ın bu konudaki yaklaşımı

ve her biri Obama döneminde

Türkiye ile defalarca görüşmelerde bulunmuş,

Türkiye ve “Kürt dosyası”nı gayet iyi bilen

Biden takımının deneyimi

göz önüne alınırsa,

Suriye ve Kürt konusu ABD ile Türkiye arasında

ciddi bir kriz potansiyeline sahip.

S-400'ler konusu...

Biden yönetiminin Türkiye’yi test edeceği

ilk ve en ziyadesiyle üstünde durduğu

konuya gelince: S-400’ler...

Cengiz Çandar, Türkiye’ye 2,5 milyar dolara patlamış

olan S-400’lerden Washington’u kazanmak uğruna vazgeçildiğini

varsaysak bile bunun Rusya ile çok büyük sorunlara

yol açacağını öne sürdü ve

şunları söyledi:

S-400’ler Rusya için her şeyden önce

siyasi bir konu.

Türkiye ile ABD’nin arasını açmaya

ve NATO’da çatlak yaratmaya

yaradığı için önem ve değer taşıyor.

Şayet Türkiye, S-400’lerden yan çizerse,

Rusya, Erdoğan’a Kafkasya’dan Libya’ya,

Suriye’ye kadar bir çok alanda

çok ağır bir maliyet çıkartarak,

ABD ile yakınlaşmaktan caydırabilir.

Halkbank konusu

can alıcı...

Cengiz Çandar’ın Türkiye-ABD

ilişkilerinin Biden döneminde nasıl seyredeceğine

ilişkin en can alıcı vurguları,

Suriye Kürtleri ve S-400’ler gibi

ciddi görüş ayrılıklarının ötesinde,

Halkbank ve Türkiye ekonomisinin

başına örülmesi muhtemel çorap

konusunda oldu.

Bu konuda Türkiye’de es geçilen

ABD’nin en saygın ve nüfuzlu iki gazetesinin,

New York Times’ın 29 Ekim tarihli uzun haber-yorum yazısından

ve Wall Street Journal’ın 17 Kasım’da

“Türkiye’nin Bankacılık Sorunları” başlıklı

başyazısından bölümler okudu.

Biden Amerika’sı ile Erdoğan Türkiye’sinin,

belki de Erdoğan’ın geleceği,

New York Times’ın Amerikan Başkanlık

seçimlerinden sadece 5 gün önce,

WSJ’nin ise üç hafta sonraki başyazısının satırlarında gizli.

NYT, Trump’ın Erdoğan’ın isteklerini yerine getirerek,

Halkbank dosyasına ilişkin olarak

Adalet Bakanları aracılığıyla büyük baskı uyguladığını

ayrıntılı biçimde yansıttığı yazıda, bu konuda

Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmelere de yer veriyor:

Türkiye’nin lobi kampanyası

Trump görevi devralmadan önce başlamıştı.

Ağustos 2016’da Başkan Yardımcısı

Biden’ın Türkiye’ye yaptığı tek günlük gezide, kendisine eşlik eden

danışmanlarından birinin verdiği

bilgiye göre, Türk Cumhurbaşkanı,

Biden’ı baş başa özel bir konuşma için

bir ağacın altına çekti. Erdoğan,

Halkbank soruşturmasının,

rakibi Fethullah Gülen tarafından düzenlenmiş “büyük bir komplo”

olduğunu söyledi. Söz konusu konuşmanın

özetini New York Times’a Biden’ın danışmanının

aktardığına göre, Erdoğan’ın anlatımına bakılırsa,

Fethullah Gülen, [Biden’ın Türkiye ziyaretinden]

bir ay önce gerçekleşmiş olan başarısız

darbe girişimini Pennsylvania’dan düzenlemişti.

Erdoğan, o görüşmede Biden’dan,

o sırada New York Güney Bölgesi

Savcısı olan Preet Bharara’nın

görevden alınmasını istedi.

Sözü edilen savcılık makamı,

Halkbank soruşturmasının

başlangıç aşamasındaydı

ve Rıza Zarrab hakkında İran’a yönelik yaptırımları

boşa çıkarma planının

başını çektiği gerekçesiyle iddianameyi hazırlamıştı bile.

Biden’ın danışmanın verdiği bilgiye göre,

Erdoğan, Obama yönetiminden,

Manhattan’da Zarrab davasına bakan yargıcın görevden

el çektirilmesini de talep etti.

Ayrıca, Zarrab’ın serbest bırakılmasını

ve Türkiye’ye dönmesine izin verilmesini de istedi.

Biden’ın danışmanın anlattığına bakılırsa,

Erdoğan, eğer ABD, Türkiye ile ilişkilerini

gerçekten düzeltmek istiyorsa,

bunda samimiyse,

Halkbank davası kapatılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’den ayrılmadan önce gazetecilere

konuşan Biden, Gülen iadesi de

dahil olmak üzere, Erdoğan’ın taleplerine

ilişkin olarak ABD’nin ne yapabileceği

ve yapması gerektiğini açıkça ortaya koydu.

Erdoğan’ın yanı başında,

“Eğer Başkan (Obama) bu konuya bizzat kendisi el

atarsa, olacak olan kuvvetler ayrılığını ihlalden

görevinden azledilmesi olacaktır” dedi.

Türk Cumhurbaşkanı ısrarından vazgeçmedi.

Obama ve Biden’ın danışmanlarının verdikleri bilgiye göre,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için

New York’a geldiğinde Halkbank konusunu

Biden'la görüşmesinde bir kez daha

gündeme getirdi ve Obama’nın

Ocak 2017’de görevini terketmesinden önce de

bu konuyu kendisiyle iki kez telefonda görüştü.

Preet Bharara, bir mülakatında,

Halkbank soruşturması konusunda ne Beyaz Saray’dan,

ne de Adalet Bakanlığı’ndan kendisine hiçbir telkinde bulunulmadığını açıkladı.

Wall Street Journal'dan

Halkbank davası ve Türkiye'nin

banka sorunları...

Cengiz Çandar konuşmasında,

Biden’ın Başkan seçildiği anlaşıldıktan ama

Trump’ın seçim sonuçlarını kabullenmemekte

direndiği sırada, 17 Kasım tarihli

Wall Street Journal'ın başyazısına da

dikkati çekti.

"Türkiye’nin Banka Sorunları” başlığını taşıyan,

“Erdoğan, Halkbank’a yönelik

suçlamalardan vazgeçilmesi için Biden’a yönelecek”

alt başlıklı WSJ başyazısından şu satırları okudu:

Erdoğan, bildirildiğine göre,

Trump’a davadan vazgeçilmesi

ve ilgili kişilerin davadan

muaf tutulması için bastırdı.

Ama federal savcılar, Ekim 2019’da Halkbank’ı

“dolandırıcılık, kara para aklamak ve yaptırımlara karşı koymak”

ile suçladılar. 2021 ya da 2022’da

hüküm verilebilir ve arada

Erdoğan’ın Biden’e bu konuyla ilgili bastırması muhtemel.

Yeni Başkan’ın Amerikan mahkemelerinin

bağımsız olduğunu açıkça ortaya koyacağına güveniyoruz.

Eğer ABD, Halkbank’ı kara para aklamak için kullanıldığı

iddia edilen miktar ile cezalandırırsa, ki bu 20 milyar dolar,

bu bankanın sonu anlamına gelebilir…

Yaptırımlar konusunda

Trump harekete geçmedi,

Biden geçebilir.

Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği üzerinde

Halkbank dosyasının Biden döneminde

Damokles’in Kılıcı gibi sallanacağı anlaşılıyor.

Peki, ilişkileri olumlu bir raya oturtmanın bir yolu yok mu?

Wall Street Journal başyazısının son bölümündeki

şu satırlar iyimserliğe pek yer bırakmıyor:

Erdoğan’ın artan ölçüdeki yanlış

ve saldırgan dış politikası yarar sağlamayacak.

Avrupa Birliği ile daha güçlü

ekonomik bağlar,

ülkenin geleceği bakımından kritik önemde

ama bunu hayal edebilmek pek güç.

Ankara, geçtiğimiz yaz Doğu Akdeniz’de

ihtilaflı deniz alanlarına ilişkin iddialarıyla

AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs ile neredeyse

bir savaş çıkartmayı provoke etti.

Rusya’dan S-400 füze sistemi

satın almış olduğu için, ülke (Türkiye),

Amerika’ya Hasmane Faaliyetlere Yaptırımlarla Karşı Koymak Yasası (CAATSA)

gereğince cezalandırılabilirdi.

Trump harekete geçmedi.

Biden geçebilir.

Bütün bunlar yatırımcıları böylesine ne yapacağı kestirilemez

bir ülkeye ilişkin olarak

kuşkuya sevk ediyor.

Erdoğan, ‘acı reçeteyi içmek’

ve ekonomiyi ileriye götürmek sözünü vermişti,

ama bunu şüpheyle

karşılamak için çok sayıda neden var.

2021 ve 2022'de

çöküş olabilir mi?..

Cengiz Çandar, konuşmasında

bu alıntıları yaptıktan sonra,

mevcut gidişata bakarak,

2021 ve 2022’de Türkiye’nin

ekonominin yol açacağı

büyük bir çöküşle karşı karşıya

kalabileceği tehlikesine değindi.

Biden’ın, sadece, Amerikan yargısına karışmaması,

yani Trump’ın yaptığını yapmaması durumunda,

bu sonucun kendiliğinden

ortaya çıkabileceğinin üzerinde önemle durdu.

Cengiz, bazılarını oldukça yakından tanıdığı Biden ekibinin her şeye rağmen,

“Türkiye’yi Rusya’ya hediye etmemek”

ve ilişkileri mümkün olabildiğince

düzeltmek amacı güderek,

bir süre ciddi gayret göstereceğini

belirtmeyi de ihmal etmedi.

Erdoğan’dan pek öyle

ümitli değiller

Cengiz Çandar'ın söyledikleri

şöyle özetlenebilir:

Biden ve ekibi, Demokrat Parti’nin

"idealist" değil, "realist" kanadına

mensup. Türkiye’yle Erdoğan ekibini

gayet iyi tanıyorlar.

Ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar.

Ama Washington’dan sızan

bilgilerden anlaşılan o ki,

bu Biden ekibi özellikle Obama yönetiminin son dönemlerinde,

Erdoğan ve adamlarından bezmiş ve yorgun düşmüş...

Biden ekibi, realpolitik gereği,

Türkiye ile ilişkileri toparlamak için

gayret göstermeye niyetli olsalar da,

Erdoğan’dan pek öyle

ümitli gözükmüyorlar.