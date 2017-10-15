T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

15 Ekim 2017

Başkan Trump, dünyanın başına bela olmaya devam ediyor!

Dünya, Trump'la gitgide daha tehlikeli hâle geliyor

Donald Trump 2016 yılı kasım ayında başkan seçildiği zaman New York'tan, "Hem Amerika hem dünya için korkunç bir Başkan" başlıklı bir yorum yazmıştım, şöyle başlıyordu:

Televizyonda penisinin boyunu
konuşan...
Kadın düşmanı...
Irkçı...
Hitler’in konuşmalarını yatağının
başucu kitabı yapabilen...
Siyahlara tembel damgası
vuran...  
Meksikalıları ırz düşmanı ilan
eden...
Göçmen düşmanı...
Müslümanları İslamcı terörist
sayan...
Entelektüel deyince tüyleri diken
diken olan...
 

​Dünya, Trump'la gitgide daha tehlikeli hâle geliyor.

Sınıf nefreti körükleyen...
Korumacılıktan yana...
Ticaret duvarlarının
yükseltilmesini savunan...
Amerika’nın dünyadan elini
ayağını çekip kendi evine
kapanmasını isteyen...
Milliyetçilikle oynayan...
Demokrasinin dayandığı değerler
sisteminin altını oyan...
Cahil...
Adı Donald Trump olan böyle bir
adamı, Amerika kendisine 45. Başkan seçmiş bulunuyor.
Akıl alır gibi değil.
Trump kâbusu gerçek oldu.
Yalnız Amerika için değil, bütün dünya için bir kâbus...

Seçim döneminde Trump'ın vaatleri arasında, İran’la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmek de vardı

Aradan bir yıl geçti, kâbus gitgide büyüyor.
Başkan Trump, zaten fena hâlde tehlikeli olan dünyamızı çok daha tehlikeli hâle getiren adımlarına devam ediyor.
Son olarak İran'la nükleer anlaşmanın tümüyle yırtılmasına bir adım kaldı.
Başkan Obama zamanında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın devamını isteyenler arasında, Trump'ın çevresindeki generaller de yer alıyor.
Bu generaller, anlaşma Amerika'nın güvenlik çıkarlarına uygundur, görüşünü savunuyorlar. (Financial Times'ın 14 Ekim 2017 tarihli başyazısı)
Financial Times gibi, New York Times ve Guardian gazeteleri de Donald Trump'ın tavrını barış açısından tam bir sorumsuzluk olarak niteledi.
Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Başkan Trump'ın tutumunu yanlış buldular, İran’la nükleer anlaşmanın devamını istediler.

​Anlaşılan o ki: Başkan Trump bir yana, dünya bir yana; görünen o ki: Barış, umurunda bile değil Trump'ın!

Daha ilginci, Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nden bir senatör, Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, ABD Başkanı'nın "Üçüncü Dünya Savaşı"nın fitilini yakmaya doğru yol aldığını söyledi.
Bunun temelinde iki neden yattığı belirtiliyor:
Biri, Trump'ın Kuzey Kore ve İran'a karşı nükleer alandaki tavrı...
Diğeri, yine Trump'ın Amerika'nın sahip olduğu 4 bin nükleer başlığın sayısını on katı artırmak isteği...
İki tehlikeli nokta daha var:
ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı bu kadar sertleşmesinin, Tahran'daki şahinleri güçlendirmesi...
Bunun da Orta Doğu'da, başta Irak, Suriye ve Lübnan'da istikrarsızlık ve şiddeti daha beter körüklemesi ihtimali...
Anlaşılan o ki:
Başkan Trump bir yana, dünya bir yana!
Görünen o ki:
Barış, umurunda bile değil Trump'ın!
Bir yıl önce Beyaz Saray'a adım attığından beri neler yaptığına şöyle bir bakın:
Pasifik bölgesi ticaret anlaşmasından Amerika'yı çıkardı.
Küresel iklim anlaşmasına boş verdi.
UNESCO'dan da çıkarıyor ABD'yi...
Şimdi de son derece tehlikeli bir nükleer oyun oynamaya koyuluyor.
Bir başka deyişle:
Donald Trump, insanlığın başına gerçekten bir bela kesilme yolunda hızla ilerliyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

abdtrumpnükleer anlaşmairanhasan cemal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

Yazarın Diğer Yazıları

Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi, otoriter rejim mi? Acil sorunumuz demokrasi!

Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan kaçınmak ama nasıl?..

Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan...

Erdoğan'ı siyaset sahnesinden indirmek için CHP liderinin çizdiği çerçeve...

Bir 19 Ocak günü, bir fotoğrafın hikâyesi... Erivan’da, Soykırım Anıtı’nda sevgili Hrant’la baş başa...

Heyecanlıydım, çünkü kendi iç dünyamdaki bir 'tabu'yu yıkacaktım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24