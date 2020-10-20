Barbarlık, vahşet, ifade özgürlüğüne ölümcül bir darbe...

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Paris'te bir öğretmen

başı kesilerek öldürüldü.

Neden mi?..

Sınıfta öğrencilerine Charlie Hebdo

dergisinde çıkan Hz. Muhammed

karikatürlerini gösterdiği için...

Bu karikatürler üzerinden öğrencilerine

"ifade özgürlüğü"nü anlattığı için

katledildi öğretmen...

Cinayet sonrası polis tarafından

öldürülen katil 18 yaşında...

Moskova doğumlu Müslüman bir Çeçen...

Ailesi Fransa'ya mülteci olarak gelmiş...

Ve "aşırı dinciler"in bulunduğu bir çetenin üyesi...

Cinayet tam bir vahşet.

Barbarlık.

İfade özgürlüğüne ölümcül bir darbe.

Lanetliyorum.



Evet, bu karikatürleri beğenmeyebilirsin.

Nefret edebilirsin.

Kutsallığına inandığın duygularına,

dinine kaba bir saldırı olarak da görebilirsin.

Hepsi olabilir.

Ama bundan dolayı şiddete başvuramazsın.

Cinayet işleyemezsin.

Ne mi yaparsın?

Sen de "ifade özgürlüğü"nden yararlanırsın,

duygu ve düşüncelerini açıklarsın.

O kadar.

Eline bombayı, bıçağı alıp şiddet yoluna saparsan,

cinayet işlersen lanetlenecek

bir suç işlemiş olursun.

Barbarlığın, vahşetin altına

kanlı bir imza atmış olursun.

Aynı zamanda Fransa ve Avrupa'da

toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı

keskinleştirecek bir "İslam düşmanlığı"nı

biraz daha körüklersin.

Senin yaptığın budur.

Bir başka deyişle:

İşlediğin iğrenç cinayetle

insanlığa büyük bir kötülük yapmış oldun.

İfade özgürlüğüne ölümcül bir darbe indirdin.

Öğrencilerine "ifade özgürlüğü"nü anlatırken

hayata veda eden Fransız öğretmen

Samuel Patty'yi selamlıyorum.