Barbarlık, vahşet, ifade özgürlüğüne ölümcül bir darbe...

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Paris'te bir öğretmen
başı kesilerek öldürüldü.
Neden mi?..
Sınıfta öğrencilerine Charlie Hebdo
dergisinde çıkan Hz. Muhammed
karikatürlerini gösterdiği için...
Bu karikatürler üzerinden öğrencilerine
"ifade özgürlüğü"nü anlattığı için
katledildi öğretmen...
Öldürülen öğretmen Samuel Patty mumlar ve çiçeklerle anıldı
Cinayet sonrası polis tarafından
öldürülen katil 18 yaşında...
Moskova doğumlu Müslüman bir Çeçen...
Ailesi Fransa'ya mülteci olarak gelmiş...
Ve "aşırı dinciler"in bulunduğu bir çetenin üyesi...
Cinayet tam bir vahşet.
Barbarlık.
İfade özgürlüğüne ölümcül bir darbe.
Lanetliyorum.
Paris'teki protestolardan...
Evet, bu karikatürleri beğenmeyebilirsin.
Nefret edebilirsin.
Kutsallığına inandığın duygularına,
dinine kaba bir saldırı olarak da görebilirsin.
Hepsi olabilir.
Ama bundan dolayı şiddete başvuramazsın.
Cinayet işleyemezsin.
Ne mi yaparsın?
Sen de "ifade özgürlüğü"nden yararlanırsın,
duygu ve düşüncelerini açıklarsın.
O kadar.
Eline bombayı, bıçağı alıp şiddet yoluna saparsan,
cinayet işlersen lanetlenecek
bir suç işlemiş olursun.
Barbarlığın, vahşetin altına
kanlı bir imza atmış olursun.
Aynı zamanda Fransa ve Avrupa'da
toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı
keskinleştirecek bir "İslam düşmanlığı"nı
biraz daha körüklersin.
Senin yaptığın budur.
Bir başka deyişle:
İşlediğin iğrenç cinayetle
insanlığa büyük bir kötülük yapmış oldun.
İfade özgürlüğüne ölümcül bir darbe indirdin.
Öğrencilerine "ifade özgürlüğü"nü anlatırken
hayata veda eden Fransız öğretmen
Samuel Patty'yi selamlıyorum.