Altan Öymen: Gazetecilikte 70 yıl...

1973 yılının ilk aylarıydı.

Türkiye yine bir askeri darbe dönemini,

12 Mart'ı yaşıyordu.

Haftalık Devrim Gazetesi

Yazı İşleri Müdürü olarak

hakkımda açılan davalardan

bir bölümü kesinleşmiş,

44 ay hapse mahkûm olmuştum.

Polis arıyordu.



Evliydim, kızımız Elif yeni doğmuştu.

Ankara'daydık.

Canım sıkkındı.

Kaçak yaşamak yerine hapse girmeye

karar verdim. Hapishane bavulum bile

hazırdı. Evde beklemeye başlamıştım

polisleri... Bir gün kapı çaldı, açtım:

Karşımda polis değil, Altan Abi!

Anka Haber Ajansı'ndaki patronum

ve Umum Neşriyat Müdürüm

Altan Öymen'di gelen.

Hadi gidiyoruz, dedi, bir tuhaf oldum.

Hapishaneye mi, diye sordum bu arada...

Önce Kızılay'da bir meyhaneye gittik.

Tıpış tıpış cezaevine gitmenin

gülünçlüğü ve anlamsızlığı üzerine

uzun uzun nutuk çekti bana ve nasihat etti.

Bir polemik ustası olduğu için de,

konuşmama pek öyle fırsat vermeden

beni ikna etmesi güç olmadı.

Birkaç saat sonra elimde

uçak bileti, İstanbul'a gitmek üzere

Esenboğa'ya doğru yol alıyordum.

Altan Abi beni yalnız hapisten kurtarmadı,

gazeteciliği yıllar yılı keyifle yapmamın

yollarını da açtı bana.

Haber nasıl yazılır, öğretti.

Haber nasıl atlatılır, öğretti.

Haber kaynağıyla ilişkilerin

inceliklerini öğretti.

Siyasetçi-gazeteci ilişkilerinin

ve "Ankara gazeteciliği"nin

püf noktalarını da bana öğretti.

Haber yazımındaki, köşe yazımındaki

ince dengelerin farkına varmamı sağladı.



Demokrat Parti, CHP'nin mallarına el koymuş,

Altan Öymen protesto ederken polisler alıp götürmüş...

Fotoğraf: Hüseyin Ezer

Genel yayın yönetmenliği,

köşe yazarlığı yaparken "öfke kontrolü"nün

ne demek olduğunu da zaman zaman

anlattı bana...

Bir başka deyişle:

Altan Abi gazetecilikte hem ustam

hem de duayenim oldu.

Bu arada belirtmeliyim:

Her zaman şıktır Altan Abi, güzel giyinir.

Her Ankara gazetecisi gibi

kravatı da hiç eksik olmaz.

Onu evinde bile takım elbisesiz,

kravatsız gördüğümü pek hatırlamıyorum.

Güzel yaşamayı da sever.

Gazeteci bohemi nedir, bu konuda da

Altan Abi'den çok şey öğrendiğimi

itiraf etmeliyim. Bu yüzden özellikle

yurt dışına yaptığımız gazetecilik

seyahatlerinde onunla birlikte olmayı

hep sevmişimdir.

Altan Abi'yi mesleğe başladığım

1969'da tanıdım. O yıl Doğan Avcıoğlu'nun

yanında haftalık Devrim gazetesinin

fedai yazı işleri müdürü olarak gazeteciliğe

adım atıyordum. Ama bu "değişik bir

gazetecilik"ti. Gazetecilikten ziyade

darbecilik'ti, cuntacılık'tı.



Mamak Cezaevi'nden yargılanmak üzere getirilmiş.

(Sol baştan) Uluç Gürkan, Savaş Güvezne,

Altan Öymen, Hasan Cemal,

emekli Binbaşı Yılmaz Akkılıç

Hedef, rahmetli Demirel'i başbakanlıktan

devirip, partileri, parlamentoyu kapatıp

devrim yolunu açmaktı Türkiye'de...

Altan Abi'yi ilk kez Devrim için

yaptığı bir röportajı bizim Kızılay'da,

Adakale Sokak'taki büroda

düzeltirken görmüş, tanışmıştım.

Altan Öymen Devrim'de

var mıydı, yok muydu?

O, bugün de Devrim'de olmadığını,

gazeteye ara sıra dışarıdan

katkıda bulunduğunu söyler.

1971 yılıydı. 12 Mart darbesiyle

işsiz kaldım. Altan Abi,

ANKA haber ajansını kurmuştu,

işsiz "gazeteci milleti"ni çatısı altında

toplamaya başlamıştı.

Büro, Kızılay'ın göbeğindeki

Gima gökdelenindeydi.

İşsizlik kötüydü. Her gün gidip

bir köşeye ilişirdim, belki bir iş çıkar,

beni de habere göndeririler diye...

Bir gün çıktı da. Haber trafiğini yöneten

rahmetli Örsan Öymen (muhabirlikte

ondan da çok şey öğrenmiştim)

beni bir habere gönderince

dünyalar benim olmuştu.

Artık gerçek gazeteciliğe adım

atıyordum, üstelik

"Öymen biraderler"in yanında...

İlk başlarda Altan Abi'nin bir haberi

bana kaç kere yazdırdığı,

daktilodan çıkarıp verdiğim

haberleri kaç kere yırtıp

attığı bugün bile belleğimden silinmedi.

Bir gün haber geldi:

Altan Abi uçak kaçırmış,

Mamak'ta, gözaltında!

Korsanlıkla Altan Abi'yi bir araya

getiremediğimiz için büroda hepimizi

gülme tutmuştu. Altan Abi uçak kaçırırdı

ama zamanında havaalanına

yetişemediği için... Bir süre sonra Altan Abi

hapisten çıktı, doğruca Köln'ün yolunu

tuttu. O sabahı hiç unutmam.

Altan Abi, eşi Aysel Öymen

ve ben üçümüz birlikte Esenboğa'ya gitmiştik.

Tedirgindik, yurt dışına çıkış yasağı

koymuş olabilirlerdi. Aysel Hanım'la

Köln uçağının tekerlekleri pistten

kalkıncaya kadar havaalanında

heyecanla beklemiştik.



Romanya gezisini izleyen gazeteciler. (Soldan sağa)

rahmetli Mehmet Ali Kışlalı, rahmetli Cüneyt Arcayürek,

Ergin Konuksever, Altan Öymen, rahmetli Kurtul Altuğ.

Altan Abi 1972'de beni hapisten kurtarıp

İstanbul'da Günaydın gazetesine,

Necati Zincirkıran'ın yanına koymuştu.

Necati Abi'den de gazetecilik konusunda

çok şey kapmıştım. Bu arada

Altan Abi Günaydın'da da zaman zaman

telefonlarıyla bana haber tüyoları

vermeyi ihmal etmedi. 1973 seçimlerinden

önce siyaseti bir hayli dalgalandıran,

Demirel-Çağlayangil ikilisini epeyce

sarsan ekose etekli levrek röportajım da

bunlardan biriydi.

Altan Öymen, evet, çok iyi bir gazeteciydi.

Ama siyasetten de kopmadı,

galiba kopamadı. Gazetecilik zamanlarında

mesleğiyle siyaset arasında bir çizgi

çekmeye gelince...

Bazen zorlansa da bu çizgiyi çekebildi.

Damardan CHP'liydi.

CHP'de milletvekilliği, bakanlık, grup

başkanvekilliği ve kısa bir süre

genel başkanlık yaptı.

1980'de 12 Eylül darbesiyle birlikte

CHP kapatıldı, Altan Abi de

siyaseten yasaklı oldu

ve Cumhuriyet'te gazeteciliğe geri döndü.

Daha ilginci bu sefer ben onun

Umum Neşriyat Müdürü oldum.

Güzel zamanlardı.

Altan Abi sadece köşe yazmakla,

röportaj yapmakla yetinmezdi.

Gazetenin başına, mutfağa gelip

bizzat tecrübesini konuştururdu.



(Sol baştan) Rahmetli Okay Gönensin, Altan Öymen,

Hasan Cemal, Murat Belge

1982 yılı olmalı, İsrail Lübnan'ı işgal etmiş.

Sevgili Cengiz Çandar Suriye üstünden

bir taksiyle Beyrut'a girebilen tek tük

yabancı gazeteciden biriydi.

Büyük bir "atlatma"ydı bu.

Teleksten ilk haberi tıkırdamaya başladığı

zaman Altan Abi de yanımızdaydı.

Birinci sayfayı yıkıp Cengo'nun haberini

tam sayfa çalışırken, Altan Abi

yalnız yazı işlerinde değil, kurşun kokulu

mürettiphanede de koşturuyordu.

Askeri yönetim siyasetten sonra ona

köşe yazmayı da yasaklayınca,

bu sefer Altan Abi haberciliğe başladı.

Marsilya'da, Paris'te Asala davaları'nı,

Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nin

Türkiye oturumlarını,

Yunanistan'da seçimleri izlemişti.

Şimdi hatırlıyorum.

Cumhuriyet'teki patron-başyazarım

Nadir Nadi bir gün bozuk atmıştı,

fazla masraf olmuyor mu diye...

Ben de, "Efendim şurada arkadaşının

evinde, burada çocuklarının evinde,

orada kız kardeşinin evinde kalıyor" diye

başlayınca, tatlı tatlı gülmüştü Nadir Bey...





Ama bu arada Altan Abi, fazla masraf

olmasın diye Avrupa'da trenle

seyahat edip istasyon istasyon, peron peron

koştururken yere kapaklanıp dizini

sakatlamış, menisküs olmuştu.

Altan Abi'nin gazetecilikten CHP'de

siyasete geçiş yapmasından sonra da

ilişkilerimiz hep iyi gitti.

CHP'de Genel Başkanlık

koltuğuna oturmasından sonra ara sıra

bana kızmıştı, biliyorum.

Ama belli etmezdi.

Sosyal ilişkilerde fazlasıyla ustaydı.

Gerektiğinde ipi gerer

ama kopmasına müsaade etmezdi.

"Denge"yi korurdu.

Tarih, 5 Ocak 1981, Ankara'da bir eğlence

Cumhuriyet gazetesinde 1991 yılı

sonlarında "vazonun kırılması"nda da

böyle oldu. Bana arka çıkmadı ama

İlhan Abi'nin de yanında

pek öyle açıktan gözükmedi.

Altan Abi'ye istemediği bir şeyi söyletmek

kolay değildir. Zurnanın zırt dediği yere

gelince, bazen öyle olur ki, ağzında lafı,

yazısında sözcüğü yuvarlar. Ve ne dediğini,

ne yazdığını tam çıkaramazsınız.

Az daha unutuyordum Altan Abi.

Yazdığın kitaplar Türkiye'nin siyasal

tarihinin önemli dönemlerine ışık tutuyor.

O çalkantılı zamanları yazacak olanlar için

senin kitapların mecburi duraklar

olacak. Ama bir eksik var hâlâ,

12 Mart... O döneme gelemedin

dizi kitaplarında. Merak ediyorum

12 Mart'ı, 9 Mart'ı nasıl yazacaksın diye...

Yazı uzadı.

Ben de Altan Abi gibi biraz güç yazarım.

Altan Abi'nin yazısı olduğu günlerde

yazı işlerinde telaş başlar, "Altan Abi

yazıyormuş, aman gecikmesin,

hatlar kaçmasın!" uyarıları

bazen esprili dille kulaklara çalınırdı.



birlikte... Hasan Cemal (sol başta), Altan Öymen (ortada), Nazlı

Ilıcak, Oktay Ekşi, rahmetli Metin Toker ve Sami Kohen

Bir de Altan Abi'nin teknolojiyle

pek arası yoktu. Yazılarını, kitaplarını

elle yazardı. Yazarken de, düzeltmek yerine

kâğıdı buruşturup yere atardı.

Bazen yazı bitene kadar

yerler kâğıtla kaplanırdı.

Ayrıca çok titizdi yazılarında.

Yanlışsız çıksın isterdi.

Bir de iki nokta, üç noktaları ile

meşhurdu. Bu yüzden teleksçiler,

düzeltmenler, sekreterler onunla

güç zamanlar yaşardı.

Bu açıdan Altan Abi'nin

Cumhuriyet Haber Merkezi'nde

en sevdiği gazeteci Yalçın Bayer'di.

Sevgili Yalçın, Altan Abi'nin yazılarını

telefondan daktiloyla alır, sonra da

gece vakitlerine kadar onun gönderdiği

ekleri, düzeltmeleri yapardı.

Yazı uzadı gitti.

Daha o kadar çok yazacak şey var ki.

Çünkü o kadar çok yaşanmışlık var ki.

Hatıralar dipsiz kuyudan çıkıp çıkıp

geliyor, başıma üşüşüyorlar.

Sevgili Altan Abi;

İyi ki varsın.

Yazıda -kalmışsa- imla hatalarını,

Türkçe yanlışlarını affet.

Gazetecilikte tam 70 yıl,

dile kolay,

bu 70 yılın 51 yılına

ben de tanık olduğum için

çok mutluyum.