Alkollü içki referandumu, idam referandumu...

Alkollü içki yasaklansın.

Yasaklanmasın.

Halk mı karar verecek?

Kadın örtünsün.

Örtünmesin.

Halk mı karar verecek?

Kadın başını örtsün.

Örtmesin.

Halk mı karar verecek?

Kadın çarşaf giysin.

Giymesin.

Halk mı karar verecek?

Kadınla erkek eşit.

Eşit değil.

Halk mı karar verecek?

Seçim sandığından çıkan çoğunluk eşittir demokrasi değildir

Kadınla erkek mahkeme önündeki şahitlikte eşit.

Eşit değil.

Halk mı karar verecek?

Mirasta erkekle kadın eşit.

Eşit değil.

Halk mı karar verecek?

Zinada kadın taşlanacak.

Taşlanmayacak.

Halk mı karar verecek?

Hırsızın eli kesilecek.

Kesilmeyecek.

Halk mı karar verecek?

Yasalar şeriata uygun olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

İslamiyete aykırı yasa olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

Referans İslam diniyse, buna aykırı yasalar değişsin.

Değişmesin.

Halk mı karar verecek?

Egemenlik Allah'a aittir.

Millete aittir.

Halk mı karar verecek?

Egemenlik milletindir demek yalandır.

Yalan değildir.

Halk mı karar verecek?

Laiklik olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

Cuma günleri resmi tatil olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

Ramazanda lokantalar yemek olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

İnsan için kuralı Allah koyacak.

Hayır, millet koyacak.

Halk mı karar verecek?

Demokrasi 'küfür düzeni'dir.

Değildir.

Halk mı karar verecek?

Demokrasi 'ara istasyon'dur.

Değildir.

Halk mı karar verecek?

Demokrasi 'araç'tır.

Hayır 'amaç'tır.

Halk mı karar verecek?

Demokrasi olsun.

Olmasın.

Halk mı karar verecek?

Bütün bu konularda eğer halk karar verecekse, bunun adı nasıl demokrasi olacak?

* * *

Çoğunluk, demokrasiyi demokrasi yapan temel değerlere saygılı olmak zorundadır​​​

Yukarıdaki yazım yeni değil, 15 yıl öncesine ait. 15 Şubat 2002 tarihli Milliyet'teki köşemde çıkmış.

Tayyip Erdoğan o tarihte AKP'nin genel başkanı, henüz iktidar koltuğuna oturmuş değil. Milletvekili seçimlerine daha dokuz ay var.

Erdoğan, bir televizyon programında 'alkollü içki'ye karşı olduğunu söylemiş, yasaklanması için de referanduma gidilebileceğini söylemişti:

"Referandum yaparız, halk karar verir!"

Erdoğan değişti değişmedi tartışmalarının epeyce sıcak olduğu o günlerde, ben de yukarıdaki yazıyı yazmış, başlığına da Erdoğan'da tehlikeli eğilimler başlığını koymuştum.

Yazımı 17 yıl sonra tekrarlıyorum.

Çünkü, Erdoğan geçen gün meydanlarda idam konusunu yine gündeme taşıdı ve şöyle dedi:

"İdam talebi parlamentoya gelecek. Temennim odur ki, parlamentodan geçtiği anda bana geldiğinde ben bunu onaylarım."

Arkasından ekledi:

"Fakat bir sıkıntı var. Anayasa değişikliği gerekiyor. İşte nisan ayının 16'sı aynı zamanda bunun bir cevabı olacak. Gerekirse bunun için de bir referandum yaparız."

Şunu söylemeyi de unutmadı:

"Sandıktan ne çıkarsa çıksın, milletin kararı saygındır, azizdir."

Hayır değildir.

Halkın çoğunluğu her şey demek değildir.

Seçim sandığından çıkan çoğunluk eşittir demokrasi değildir.

Evet, meydanlara seçim sandığı konmadan demokrasi olmaz.

Ancak sandıktan çıkan çoğunluk, demokrasiyi demokrasi yapan temel değerlere saygılı olmak zorundadır.

Yargı bağımsızlığına, güçler ayrılığına, ifade özgürlüğüne, medyanın özgürlük ve bağımsızlığına, akademik özgürlüğe, kadın-erkek eşitliğine saygılı olmak zorundadır seçim sandığından çıkan çoğunluk.

Her istediğini yapamaz.

Yapmaya kalktı mı, o rejimin adı demokrasi değil despotluk olur.

16 Nisan'da halkın 'evet'leriyle oylattırılmak istenen de budur, tek adamlık rejimidir.

Bu nedenle ben hayır diyorum.

İyi pazarlar!









