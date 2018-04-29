Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, sıra Akşener'e gelebilir mi?..

Yıl 1938

Atatürk'ün ölümü üzerine yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Ordu Komutanı Fahretttin Altay, "Birinci Ordu’da kolordu ve tümen komutanlarıyla bir toplantı yaptık ve ve İsmet İnönü üzerinde karara vardık" der.



Yıl 1961

27 Mayıs darbesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Adalet Partisi, anayasa profesörü Ali Fuat Başgil'i aday göstermeye hazırlanıyor ama asker karşı. Bazı paşalar, Ali Fuat Başgil'i Başbakanlığa çağırır ve "Orduda yeni bir cunta kurulmuştur, size cuntadan aldığımız emri tebliğ ediyoruz" diyerek anayasa profesörünü adaylıktan vazgeçirirler.



Yıl 1973

12 Mart darbesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Genelkurmay Başkanı Gürler Paşa Çankaya'yı istiyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Batur Paşa jetlerini Çankaya Köşkü üzerinde uçuruyor. Ama iki sivil lider Demirel'le Ecevit, büyük paşaların oyununu bozup Moskova Büyükelçisi Fahri Korutürk Paşa'yı cumhurbaşkanı seçiyor.



Yıl 1996

Başbakanlık Konutu. Başbakan Çiller'in önemli bir ziyaretçisi vardır: Genelkurmay Başkanı Karadayı Paşa. Genelkurmay Başkanı, Çiller'i ziyarete sivil araba ve sivil kıyafetle gizlice gelmiştir. Erbakan'ın koalisyon ortağı olmasına ordunun karşı olduğunu söyler, gider.



Yıl 2007

Asker, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olmasına karşıdır. Zamanın Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Paşa gece yarısı bir muhtıra yazar ve 27 Nisan Muhtırası Genelkurmay sitesinde yayınlanır. Ama Erdoğan-Gül ikilisi sağlam durunca, Gül'e Çankaya yolu açılır. (*)







Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, şimdi sıra Akşener'e gelebilir mi?..

Muhalefet sağlam durmalı

Bütün bunlar yaşandı.

Yine yaşamaya devam ediyoruz.

Yine bir Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar Paşa, bir gece vakti, sivil giysileriyle Abdullah Gül'ü gizlice ziyaret etti ve anlaşılan o ki, Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesini istedi.

Siyaset yaptı.

Erdoğan adına politika kulisine girdi ve siyasete derin bir müdahalede bulundu Akar Paşa...

Devlet memuru olarak suç işledi.

Eskiden askeri vesayet vardı.

Bugün de sivil vesayet, daha doğru deyişle, Erdoğan'ın sivil darbesi var.

Eskiden sivil paşalar vardı, askerin emrinde...

Bugün de asker paşalar var, Erdoğan'ın emrinde...

Evet, bu memlekette geçmiş geçmiş olamıyor, tarih de tarih...

Olamadığı için de tarih paçalarımızdan çekmeye devam ediyor.

Nedeni malum.

Bazı sorunlarımız var, bir türlü çözemiyoruz.







"Asker sorunu"nu çözseydik, Akar Paşa'nın gizli Gül ziyaretini yaşamazdık.

Ya da Türkiye din ve laiklik sorununu demokrasi içinde yerli yerine oturtabilseydi, bugün Erdoğan darbesi yaşanmıyor olurdu.

Kılıçdaroğlu, Akar Paşa'nın Gül ziyareti için "28 Şubat'tan daha ağır, daha beter bir vesayet" derken haklı.

Sorunları biriktiriyoruz, zaman da intikamını alıyor.

Hiç aklınızdan çıkmasın.

Erdoğan'ın gözü fena hâlde kara.

Aklıma takılıyor:

Gizli bir "paşa ziyareti" de Meral Akşener'e olmasın?..

Daha açık sorayım:

Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, şimdi sıra Akşener'e gelebilir mi?..

Muhalefet sağlam durmalı!

İyi pazarlar!

* 2010 yılında çıkan Türkiye'nin Asker Sorunu isimli kitabımda bunların renkli hikayeleri okunabilir.