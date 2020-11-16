Adalete ne zaman açılacak adliyelerin kapıları, hukuk katliamı ne zaman bitecek?

Şirin Payzın'ın T24'deki Osman Kavala

röportajını okuyorum, (Payzın - Kavala)

Osman Kavala Silivri'de hapis,

1112 gündür demir parmaklık arkasında,

hücrede yatıyor.

Unutmayın:

Sevgili Osman ilk gözaltına

alındığı zaman, tam 477 gün

neyle suçlandığını

bilmeden tutuklu kalmıştı.

Hakkındaki suçlamalara gelince,

pek öyle akıl alır gibi değil:

Anayasal düzeni değiştirmek...

Darbe girişimine destek...

Hükümeti devirmek...

Casusluk...

Son iddianamede istenen ceza ise:

Ağırlaştırılmış müebbet...

20 yıla kadar hapis...

Ölüm cezası olsa idam yani...

Peki ya kanıtlar?..

Yok, evet orta yerde elle tutulur

hiçbir somut kanıt olmadan

isteniyor bu korkunç cezalar.

Osman Kavala'nın haklı deyişiyle:

İddianame değil,

tek kelimeyle

iftiraname...

Sevgili Osman 1112 gündür Silivri'de,

demir parmaklıklı bir hücrede yatıyor,

bir iftiraname yüzünden...

En çok neyi özlediğini ise şöyle yanıtlıyor:

En çok özlediğim, tabii eşimle birlikte

evimde olmak. Tahliye oldum

derken tekrar tutuklandığımdan

ve hâlâ ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezasıyla

yargılandığımdan, fazla hayal

kurmamaya çalışıyorum.

Kitapların dünyasında dolaşmak

ruh sağlığıma daha iyi geliyor.

Ama, memleketle ilgili

hayallerim baki, bunlar da

ruh sağlığım için gerekli.

Fazla laf gereksiz.

Tek başına Osman Kavala'nın

hapisliği bile bu memlekette,

adaletin de,

hukukun da,

yargı bağımsızlığının da

lafta kaldığını,

hiçbirinin olmadığını

gözler önüne seriyor.

Osman Kavala'nın yanına

Selahattin Demirtaş'ı da koyabilirsiniz.

Ahmet Altan'ı da...

Gültan Kışanak'ı da...

O kadar çok isim var ki

haksız yere hapis yatan,

haksız yere yargılanan,

haksız yere mahkeme kapılarında

süründürülen...

Şunu iyi bilin:

Kaç zamandır bu memlekette

hukuk katliamı,

hukuk kıyımı

yaşanmakta...

Adliyelerin kapısında

adalet beklenmekte...

Fikret İlkiz'in

yazısında dediği gibi:

Osip Mandelştam, 1934'te yazdığı

Stalin’i eleştiren ve sadece dostları

arasında okuduğu şiirin

ihbar edilmesi üzerine tutuklanarak

Kuzey Urallar'daki Çerdin’e sürgüne

gönderilmesine ve çalışma kampında

ölmesine neden olan

Stalin Epigramı şöyle başlıyor:

Yaşıyoruz ama

hissetmiyoruz artık

bastığımız toprağı,

On adım öteden duyulmuyor

konuştuklarımız...

Yıllardır kapılarını sımsıkı kapattığınız

adliyelerin kapısında

adaletin gelmesini bekliyoruz,

Adliyenin kapılarını tutanlara

soruyoruz, ne zaman

açılacak adaletin kapıları?

Şairin Stalin zindanlarında

ölümüne kapıyı açan,

"On adım öteden duyulmuyor

konuştuklarımız" diye

Stalin döneminin ağır sansürünü

ele veren dizesi içimi acıtıyor.

Evet soruyoruz:

Adalete ne zaman açılacak

adliyelerin kapıları?..

Evet soruyoruz:

Adalet katliamı, hukuk katliamı

ne zaman bitecek bu memlekette?..

Evet soruyoruz:

Osman Kavala ne zaman

kavuşacak sıcak evine?..