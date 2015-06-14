Vajina ayarı

“Dünya kadar malın olacağına fındık kadar ...* olsun” adlı atasözümüzden, yüce bir beyimiz tarafından haberdar edildiğimde öylece kalakalmıştım.

Facebook (FB) karşıma bir reklam çıkardı ve işte bu kutsal (!) sözü yine hatırlayıverdim.

Daha önce de duymuştum, Queer dersi alırken, vajina daraltma operasyonlarını.

Hatta bu müdahaleleri yaptırmak sevgililer günü hediyesi olmuş. Trend buymuş artık.

Genital bölge estetiği yazıyor FB linkinin üstünde, tıklıyorum. Ne çok kriter varmış!

- Vajinanı daralttın mı?

- İç dudaklarını küçülttün mü?

- Dış dudakların mı sarkmış?

- Venüs tepesinin çıkıntısını azaltalım ister misin?

- Dış dudaklar diri olmalı!

- Venüs tepesi düz olmamalı!

- Bacaklar kapalıyken iç dudaklar görünmemeli!

- Vajen girişi aşağı doğru elips şeklinde olmalı!

- Genital bölge vücuda göre daha koyu renkli olmamalı!

Doktorun şöyle bir notu var web sitesinde:

Ben sizi muayene ettiğimde vajina girişini çok geniş ve düzensiz bulmuşsam, vajina genişliğinizi fazla olarak değerlendirirsem, bacaklarınızı dizden kırarak yanlara açtığınızda vajina arka duvarını görebiliyorsam ameliyat için uygunsunuz demektir. [...] Kızlık zarı tamamen ayrı bir anatomik yapıdır ve iç dudakların küçültülmesi kızlık zarınıza zarar vermez.

Vajina daraltma operasyonu maliyeti 1500-3000 TL arasında değişiyormuş.

Şimdi şöyle ki:

1- Atasözleri korkunçluklarla dolu. (Bknz: Dünya kadar malın olacağına, fındık kadar ... olsun; Kızını dövmeyen dizini döver; Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin; Baldız baldan tatlıdır; Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.)

2- Kapitalizm yetersiz hissettirmeye devam ediyor, vajinamıza da el atmış, yetmemiş, sektör kurmuş.

3- Vajina estetiği ile kafayı bozmuş talepkarların içinde manevi boşluk var.

4- Doktorun web sitesinde yer alan ve yukarıda alıntıladığım “ameliyat için uygunsunuzdur” görüşü uzman dahi olsa sadece bir kişinin düşüncesidir.

5- Uzmanları, hocaları, babaları -dilerim- bol bol sorgulayalım.

6- Bir arkadaşım kulaklarından estetik ameliyat oldu; hiç birimiz öncesini-sonrasını yani farkı fark etmedik. Canı çok acımış, bir sürü para vermiş, kaç gün uyuyamamış. Şimdiki aklım olsa yapmazdım diyor.

7- Bu gibi durumlarda, yapabilirseniz, dışarıyı değil, iç sesinizi dinleyin.

8- Kızlık diye bir şey yoktur. Eskiden bekaret testi yapmak için kadınların üstünden atlayıp onlara marul koklatılırmış. Bekaretin El Değmemiş Tarihi adlı kapsamlı araştırma ortaya koyuyor bunu.

9- İçindeki küçük kızı kucakla!

10- Sen olduğun gibi değerlisin!

* Hemen hepimizin bilmesine rağmen dillendirmediğimiz bu kelimelerden bazılarını hop diye söyleyiverirken diğerlerini sakınmak ne tuhaf değil mi?