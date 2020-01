Tunceli’ye gittim Dersim’den döndüm

“Gülüm” deyince pembeleşti yanaklarım.

Travmadan konuşuyoruz. Onunki “dağlı” travma; benimkiler iki kişilik…

Hem ne derim? Kime ne anlatacağım? Çok yaralı...

Ben PeKaKa diyorum; o PeKeKe...

“Geç kalıyorum” diye acele edince diyor ki, “Geç kalmazsın gülüm, gerekirse uçakla bile götürür yetiştiririm seni ben...”

Lise arkadaşımı ziyarete gidiyorum Tunceli’ye... 2013...

Sonra işte... Dersim’den döndüğümde bulduğum İstanbul, tuhaf görünür hâlâ gözüme... *

- On altı yaşındaki kızın dağa çıkmasındaki motivasyon ne olabilir?

- ...

- Evde hiçleştirilmiş kadın, dağa çıkıp gerillalara komutan oluyor; inanamazsın burada olanlara...

- ...

- Arkamıza bakarak giderdik üniversiteye. Öyle... Bugün kimi içeri alacaklar diye espri yapardık.

- ...

- Fırat vardı. Bir gün duyduk dağa çıkmış. Ona gül atamazsın incinir diye, kurşun nasıl atacaksın?

- …

- Haberi geldi…

- …

- Bir tane de genç asker var.

- …

- Gerilla vuracak onu. O kadar küçükmüş ki yaşı…

- ...



- Büzüşmüş ve havaya ateş ediyormuş korkudan... Arkasına bakamadan, elleri boynuna doğru çapraşık…

- ...

- Beritan, Kayıp Özgürlük, Bahoz… Sen izledin mi bunları?

- ...

- Duymadın mı? Nasıl duymazsın?

- ...

- Yalnız Bahoz’u çarpıtmışlar. Onu da not al ha!

- ...

- Mındit, 38 Belgeseli… Onları da mı izlemedin?

- ...

- Yahu sen ne izledin?

- ...

- Ozan Delila, Ozan Serhat bilir misin?

- ...

- Ah be gülüm, bilir misin ki benim ailem Kemalist, ben PKK’yi yirmi yaşında öğrendim.

- ...

- General’i izledin mi?

- ...

- Tek kaynaktan beslenmişsin be gülüm... Sarhoş Atlar Zamanı?

- ...

- İdeolojik darp uygulayacağım ha! Döveceğim seni...

- ...

- Etme şiiri?

- ...

- “Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme

Başka bir yar başka bir dosta meylediyorsun, etme”

- ...

- On kişiyiz ailede çocuk. Hepimiz üniversite okumuşuz. Eskiden Türkiye birincisi çıkardı. Şimdi öyle değil. İki çocuklu aileler var ama başarı yok.

- ...

- Okumuyor; çünkü kırsala gidecek.

- ...

- Oy kullanıyor musun?

- ...

- Benim BDP. Sen?

- …

- Sakın CHP deme bana. ÖDP falandır senin…

- ...

- Ha?

- ...

- CHP değil mi?

- ...

- ?!**

_____________________________________

* Dersim’de gördüklerim, okuduklarım, bana dokunanlar... Buralardan kalkıp giden hallerim... Ne kadar eğip bükebildiysem... Yazdım, tam yüz sayfa olmuş... Bazı cümlelerdir bunlar, oralardan aldığım, buralarda -ne kadar olabilirse o kadar- kullandığım...

** https://www.youtube.com/watch?v=K7zt8QNSYVw