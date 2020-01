Teşekkürler hayat, teşekkürler Cizreli Mehmet

Cizreli Mehmet (Mehmet Ali Şulan) ve Anne Marie düet yapmış. Önce, internetten ayrı ayrı söylemişler. Videoları çok izlenmiş. Sonra, konser için İstanbul’a gelen Marie sosyal medyadan Mehmet Ali Şulan’a ulaşıyor. Uçak bileti bulmakta zorlanıyor önce; fakat gidiyor, provasız konsere çıkıyorlar. Düeti yapıyorlar.

Bazı anlar var hayatta. Bir an göz kırpıyor. O anlardan biri oldu onları yan yana sahnede gördüğümde. Gözümün önünden ne çok şey geçti. Sadece o an gördüklerim değil, bunca yıl bu topraklarda izlediklerim, duyduklarım, yakın zamanda şahit olduklarım, bazen aktif, kimi zaman pasif duruşlarım.

Kalbimde yankılanan o söz: Dünyayı değil, kendini düzelt.

Müzik beni iyileştirdi.

Halkları da iyileştirebilir mi?

İnen, çıkan depresyonlarım, bir dolu travmam arasında nefes almakta bile güçlük çekiyordum. Müzik, hayatıma yeniden ve bu kez daha sistemli bir şekilde girdiğinde iyileştim. Bunu çok iyi biliyorum.

Neden hâlâ dünyanın şifresini müzik ve sevgi ile klik ettirebileceğimizi, aslında bir olduğumuzu beraberce çözemedik?

Mehmet Ali Şulan ve Anne Marie düeti, bana, pop şarkılarla büyümüş dansçı Hande’yi hatırlattı. Cizreli Mehmet de arkadaşlarımdan birini. Öyle sıcak, öyle içten.

Üniversitede tasarım stüdyomuzda çalışırken müzik açardık. Kulaklığımda dinlediğim müziği başka bir arkadaşımın kulağına tutmuştum bir gün. Coşkum içimde sadece benimle duramıyordu. Beni kırmamak için bir şey demedi; ama belli ki ona hitap etmiyordu.

Yıllar geçti. Opera dinledim. Zaten musiki ile büyüdüm. Türkülerle hislendim. Bir ara elektronik müzik ağına katıldım. Metallica geçmişim de oldu. Şemmame oynadım. Son yıllarda cazı keşfettim.

Televizyonda dün gece Mehmet Ali Şulan ve Anne Marie düetini görünce, yıllar önceki müziğimi üniversitede arkadaşımın kulağına iliştirip paylaştıkça çoğaltmaya çalışan kişi geri geldi. Birkaç arkadaşıma gönderdim düeti. Kimse cevap yazmadı.

Mehmet Ali Şulan iyi ki o düeti yapmışsın. Böyle var olmayı seçtiğin için sana teşekkür ederim.

Bununla birlikte beni YouTube videosunun altındaki yorumlar da ilgilendiriyor. Genelde orada küfürler görüyorum. Karşısındakinin değerini aşağıya çekmeye çalışan ve kendisi ile olan didişmesini es geçmeyi daha kolay bulduğu için ötekine saldırmakla huzur bulan bir kitleyi izliyorum.

Ama insanların içinden sevgi çıkmış. Yorumlardan bazıları şöyle (imlaya dokunmuyorum):

Sedat Kocer

Begeni Milyonlari asti.. helak olsun kardesim... ne güzel söylüyorsun.. anlamiyorum.. lakin yüreginin güzelligini dökmüssün..

neslixan cevazlı

neolursa olsun doğulu adam çaydan vazgeçmez

Tugba Onur

Cizreli kardeşim bravo.Günde en az 5 sefer açıyorum.Benim bebelerinde çok hoşuna gitti.Yalnız şu sigara olmamış.En yakın zamanda bırakırsın İnşaAllah

Mücahit Azat

Ben doğaçlama yaptığı için bizim delikanlıyı tebrik ediyorum.

Tuncay Güneş

Müziğin ne kadar evrensel olduğunun kanıtı

Alperen Duzgun Duzgun

%1 rockabye %99 varalelli

Esra TUNCAY

Okuduğundan dilden dolayı biraz çekinsemde dinlerken saygı duyuyorum. Guzel olmus.

Serkan ÖĞÜT

Keşke Bu müzigin adı barış kardeşlık olsaydı din, dil , ırk, cinsiyet, adaletsızlıgı olmasaydı keşke :(

Cirlene Farias

Hello Mehmet!

l'm your brazilian fan !

l love your duets.

l loved the duet in the song Rockabye!

Showwww !!!

Super

E. Can.

Demli çayın gözüne vuruyor gardaşım

Zafer Coşkun

waralelelele waralelelelell süper ya

Mehmet Onur Avcu

manyak bişey olmuş bu helal olsun kardesim

Kadir Karatay

Bunlar bile buluştu zalimin kizi

Roo DA

Bu gerçekmiş ya muhteşem sahne

Edward Gourly

Kurdish or english song awesome

burcu Sönmez

Ya gerçekmiş çok mutlu oldum la efsaneeeee

Fatih Özmen

İKİ DİLİDE ANLAMIYORUM AMA MUTLU OLUYORUM

abbas karaman

Seni canıgönülden tebrik ediyorum muhteşem bir sahne muhteşem bir perfurmans

Dicle Dilan Toğay

İki dilide anlıyorum mutluyum

Mustafa Varol

Helal olsun

Bu da konser kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=8dgMmy4zOZk&sns=fb

Cizreli Mehmet’in sesiyle bu toprakların kızı olma duyguma, Anne Marie ile de çocukluk yıllarıma yakınlaştım ve onlardan yumak yapıp unutmamak üzere başucuma koydum.

Mehmet Ali Şulan şarkının sözlerini anladığım kadarıyla kendi yazmış, yolu açık olsun.

Sevgiye, müziğe ve farklılıklardan beslenmeye, büyümeye ihtiyacımız var. Bunu bize sunan tüm insanların önünde saygıyla eğiliyorum. Spas dikim! Teşekkürler Cizreli Mehmet. Teşekkürler Anne Marie. Teşekkürler hayat.

Ve sen, sosyal medya! Bize yaptıklarına ne diyeceğimi bilemiyorum.

Hepimizi hep böyle güzel güzel buluştur, bizi sev, koru e mi?