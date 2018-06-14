Şişli Etfal nereye?

“Benim çocuğum kurtulmadı. Kim bilir fakir fukaranın çocukları nasıl bakılıyor. Hiç olmazsa bir hastane yaptıralım da benim gibi birçok babanın kalbi yanmasın.” (Ayşe Osmanoğlu: Babam Abdülhamid. İstanbul 1960, 34-35.)

Otuz dördüncü Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han difteri (kuşpalazı) hastalığından henüz sekiz aylıkken kaybettiği kızının (Hatice Sultan) anısına yaptırmış Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni.

Etfal de zaten çocuk demek.

Asırdan fazla ömrü olmuş Şişli Etfal’in.

İlk kez stetoskop bu hastanede kullanılıyor.

İlk defa röntgen ışınları ile kanser tedavisi yapılıyor.

İlk çocuk sanatoryumu burada kuruluyor.

İlk kaloriferle ısınan hastane de burası.

Ebe Okulu, Hemşire Laborant Okulu, Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu ile birçok sağlık personeli yetiştiriyor.

Ve şimdi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölünüyor.

Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de iki ayrı hastane olarak hizmet verecek.

“Çalışma ortamında tartışılmadan tepeden inme bir şekilde çalışanlara bilgi verilmeksizin alınmış olan bu bölünme kararının acilen iptal edilmesini talep ediyoruz” demişti çalışanlar yaptıkları açıklamada.

Dinleyen oldu mu?

Şişli Etfal dağıldığında Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş bölgesinde aynı özelliklerde hangi hastaneye gidelim?

Merkezdeki yapıların köşelere gidişini izliyorum.

Mesela Haydarpaşa garı da Kadıköy’den alındı ve Pendik’e konduruldu.

Sonra AKM yerinde güzeldi.

Şimdi de kent merkezinde hizmet veren Şişli Etfal dağıtılıyor.

Sağlık emekçilerine, hastalara, bölge esnafına sorulmadan, sendikalara, meslek örgütlerine danışılmadan kapatılıyor, bölünerek taşınıyor.

Deprem tehlikesi sebep gösteriliyor. Yerinde yapılanma ihtimali üzerinde durulmuyor.

Civardaki hastaların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı meçhul.

Kentsel dönüşüm ise tüm hızı ile devam ediyor.

Umarım yeni bir AVM ile karşılaşmayız.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu mevcut binada kalınarak yapının performansına bakılarak perde eklenmesi, sismik izolasyon yapılması, kolonların güçlendirilmesi gibi yöntemler önerdi.

Dinleyen oldu mu?

Bölgedeki acil sağlık hizmeti şimdi nasıl karşılanacak?

Peki ya acil durumlarda özel hastaneye gidemeyen bölge sakinleri ne yapsın?

Mekânları cennet mi olsun?