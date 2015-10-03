Proje okulu nedir, açıklayın! Öğretmenime dokunmayın!

90’lı yıllarda, Eskişehir Anadolu Lisesi’ni (EAL) yani eski adı ile Maarif Koleji’ni kazanmak için nice sınavdan geçtik.

Tam 7 sene okudum orada.

Basketbol takımındaydık.

Arka bahçesindeki ağaçlardaydık.

Sıralarda, kâh dalıp giden kâh tuttuğunu koparandık.

Ve biz iyi üniversiteleri kazandık.

Duydum ki, bu sene, öğretmenlerim, onca yıllık emekleri karşılığında, Bakanlığın yetkisi olmamasına rağmen, işlerine son verilerek ödüllendirilmişler (!) ve yerlerine yeni atamalar yapılmış.

Öğretmenlerim, okul açıldı ama, sınıfa değil, yargıya gidiyorlar şimdi.

EAL’den 23, ETİ Sosyal Bilimler Lisesi’nden 17 öğretmen!

İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi de aynı durumda.

Ve bunun arkası gelecek!

Aktif Eğitimciler Sendikası Eskişehir Temsilcisi Murat Gürcan “proje okullarındaki 40 öğretmenin görevden alınmasının hukuksuzluk olduğunu ve bunun okulların açılması arafesinde yapılmasının mantıkla izah edilemeyeceğini” söylüyor.

Öğretmenlerimden bazıları, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyesi. İki aşamalı sınavı kazanıp Anadolu Lisesi Öğretmeni olanlar da var.

Gürcan’ın aktardığına göre “Bakanlık her yıl gözüne kestirdiği okulları ‘Proje Okulu’ ilan edecek. Atamalar puanla değil, torpille yapılacak. Öğretmenler tercih yapacaklarsa formun altına ‘idarenin zorlaması ile tercih yapıyor ve her türlü yasal haklarımın saklı kalması kaydı ile imzalıyorum’ diye şerh düşmeliler. 60 gün içinde idare mahkemesine atamanın iptali davası açabilirler.”

Eğitim İş Şube Başkanı Ebru Sungur’a göre “Hiçbir somut ve bilimsel dayanağı olmayan bakanlığın keyfi ataması, illerdeki bu köklü okulların işleyişini ve verimliliğini etkilemekle yeni bir hukuksuzluğa neden oluyor.”

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer “Kişinin çalıştığı kurumdan alınması aslında büyük bir mağduriyettir, neden alındığını bilmemek de kişi için rahatsız edicidir” diyor.

Usluer’in soruları işin rengini belli ediyor.

- Görevden alınma ve/veya yerine atanma kriterlerinde belli sendikalara yakın olma ya da üye olma kriteri mevcut mudur?

- Görevden alınan ve/veya yerine atanma kriterlerinde belli siyasi partilere veya gruplara yakın olma kriteri mevcut mudur?

- Görevden alınan ve/veya yerine atanan öğretmenler hangi yetkililer tarafından belirlenmiştir?

- Birçok öğretmenin yer değiştirmesi eğitim sisteminde aksaklıklara sebebiyet verip eğitim kalitesinin düşmesine neden olacaktır. Bu konuda Bakanlığınızın bir çözüm önerisi var mıdır?

Türk Eğitim-Sen İstanbul Şube Başkanı Ali İhsan Hasanpaşaoğlu “26 öğretmen alınmasının ölçütü nedir? Onların yerine atanan 21 kişi neye göre atandı, bilinmiyor. Tamamen kişisel kadrolaşmaya yönelik bir atama, kabul edilebilir bir şey değil. Öğretmenler görevden alınırken bir şey söylenmedi. Kapalı kapılar ardında konuşulanlar var” diyor.



Münir Özkul repliği gibi olacak ama EAL’yi EAL yapan öğrencileri ve hocalarıdır. Aklınıza göre atama yaparsanız o öğrenciler, o okula gelmez, EAL’yi seçmez olur. Gelmezlerse, ileride tökezleme ihtimalleri artar. Kaç yıllık EAL! Düzeltilecek onca iş varken niye gelip avuç avuç öğretmeni görevden alıyorsunuz? Hem proje okulu dediğiniz nedir Allah aşkına? Okul açılmadan hemen önce öğretmenleri sürmek mi?

“27 sene görev yaptığım okulumun yapısının değişmesini istemiyorum” yazmış Selmin Ayday aşağıdaki kampanyanın altına.

Ben de istemiyorum, öğretmenim!

Öğretmenime dokunma!