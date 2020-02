Nasıl mutlu olunur?

BBC’nin How To Be Happy* (2005) adlı kitabını okuyorum. İçinde bir manifesto var. Slough sakinleri ile yapılan araştırma sonucunu on maddede toplamışlar. Bu listeye göre insanları mutlu eden şeyleri sıralamışlar.

1- Fiziksel aktiviteler yapın. Mesela haftada üç kez yarım saat yürüyüş olabilir.

2- Sahip olduklarınız için teşekkür edin ve bunları düzenli olarak yazın. Her günün sonunda minnettar olduğunuz beş şeyi yazmaktan bahsediyor. (İyi ki gözlerim görüyor. İyi ki kardeşim yanımda. İyi ki kitaplarım var. İyi ki salata yapıp yedim. İyi ki faturalarımı ödeyebiliyorum.)

3- Konuşmak için vakit ayırın. Her hafta bir saat süren bir konuşma yapın. Sevgilinizle ya da yakın bir arkadaşınızla. Kesintisiz olsun. Araya başka iş karıştırmadan…

4- Bitki yetiştirin. Pencere önünde olur. Evin içinde olur. Yeter ki canlı olsun.

5- Televizyon izlemeyi yarı yarıya azaltın. (Araştırma 2005 yılına ait olduğu için ben buna sosyal medya, internet kullanımını da ekliyorum.)

6- Gülümseyin. Her gün en az bir kere yapın bunu ve/ya tanımadığınız birine merhaba deyin.

7- Bir arkadaşınıza telefon edin. Bir süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızı arayın, görüşme ayarlayın. İnsanlarla iletişimde olun.

8- Eğlenin. Günde en az bir kez doyasıya gülün.

9- Her gün kendinize bir armağan verin. Gerçekten size iyi gelen bir pohpohlama anı olsun bu ve tadını çıkarmak için kendinize izin verin.

10- Etrafınıza nezaket yayın. Her gün birinin hayatını olumlu etkileyin.

Araştırmanın sonucuna göre mutluluğa giden en önemli adım ilişkilerimizden geçiyor. Bireylerle ve topluluklarla ve yolda, markette karşılaştığımız insanlarla olan ilişkilerimiz…

Sanılanın aksine sahip olduğumuz maddeler mutluluk getirmiyor. Para ya da ünlü olmak da öyle.

Bu bir sosyal deney. Psikolog, ekonomist, girişimci ve araştırmacılar Slough’un mutluluğunu bu maddeleri takip ederek arttırdıklarını söylüyor.

Making Slough Happy** adlı belgesel mutlu olmanın öğrenilebilir bir şey olduğunu ortaya koyuyor.

Bense hâlâ kafamın içinde benimle konuşup duran o sesi susturmanın yolunu arıyorum. Aslında aramıyorum. Yolu buldum da…

Sadece hayata geçirmek disiplin istiyor.

*How to be happy: Nasıl mutlu olunur?

** https://www.youtube.com/watch?v=wJ4eIEFFc0Y