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Hande Çayır

handecayir@gmail.com

09 Ağustos 2015

Kutsal memeler çatlıyor, çatlıyordu…

Hayır, emzirmek, libido düşmanı bir hareket değildir

"[Kadın] mahrem, namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak." 
Bülent Arınç

 

"Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil."
Tuğrul İnançer

 

Cinsel obje olarak görmekten bir türlü vazgeçmediğim memelerin kutsal olduğu söylenen bu görevine alışamamıştım bir türlü. Çoğu erkeğin de benim gibi düşündüğünü biliyorum. Bu yüzden Dünya Emzirme Haftası sebebiyle yapılan istedikleri yerde emzirsinler çağrılarına katılmıyorum. Kadınlar tabii ki çocuklarını emzirsinler ama bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar. Kadınların emzirme özgürlüklerini sokak ortasında istedikleri yerde kullanmaları bana cinsellik ve libido düşmanı bir hareket gibi geliyor. Hele hele şu parklarda, meydanlarda yapılan şu toplu bebek emzirme eylemleri yok mu? Gereksiz bir şovenizmden başka bir şey değil bence.
Ömür Gedik

 

 

Kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini söyleyip durmaktan usanmadılar.

 

  1. Hayır, emzirmek, libido düşmanı bir hareket değildir. Herkes için bu böyle değildir. Sizin için bu böyle olabilir. Ancak bunu, tek veri kabul edip “kadınlar bunu herkesin gözüne soka soka yapmasınlar” cümlesini kurarsanız itirazlar gelecektir.

 

  1. Meme sağma, meme emzirme ve hamile içerikli pornolardan zevk almak da bunun bir ispatı olarak yanıbaşımızda duruyor. “Emzirirsen libido gider” genellemesi herkes için çalışmıyor yani.

 

  1. Memeler cinsel obje değildir. Strapon, cinsel objedir ama memeler değildir. Bunun cevabı da bakan gözde saklıdır. Bedenimiz, obje değildir. Canlıdır. Nesne değildir.

 

  1. “Çoğu erkeğin böyle düşündüğünü biliyorum” cümlesini cımbızlamak istemiyorum ama şu kadar diyeyim: Sadece erkekler değil birçok kadın da böyle düşünebilir. Bir trans da, bir lezbiyen de ve daha birçok kişi de benzer şekilde düşünüyor olabilir. Sarf edilmiş bu cümle, ne yazık ki şu hâli ile, erkeklere “arkama dizilin, beni destekleyin hadi” diyormuş gibi algılanıyor.

 

  1. Cinsellik nasıl yaşanacaksa yaşansın; ancak bunu birileri bize tarif etmesin. Formül vermesin. Tek bir yol yok. Sadece vamp kadınlık yok. Kadınlık sadece topuklu ayakkabı, mini etek değil. Cinsellik, libido sadece oralardan beslenmiyor.  

 

  1. Kutsal* kelimesinin nerede kullanıldığına dikkat ediyorum. “Orada bir şeyler dönüyor” anlamında çok iyi bir yol gösterici bu kelime. Kutsal toprak, kutsal bayrak, kutsal askerlik, kutsal evlilik, kutsal anne, kutsal meme...

 

  1. Bazı kadınlar emzirmeyi sever, bazıları da sevmez. Emzirmek saklanacak bir şey değil. Olağan, doğal, tabii bir şey. Olağan’lıklarımızı saklamamızı söyledikçe siz, inatla örgütleniyoruz, o oluyor.

 

  1. Kadınlar, hem anne, hem kadın olabilir. Hem iş bitirici, hem seksi olabilir. Aseksüel de olabilir. Birçok şey olabilir. Biri, diğerine üstün değildir. Olmakta olan’dır sadece.

 

  1. Yukarıdaki alıntıda yer alan şovenizmin anlamı “Kendi ulusunu öne çıkararak değişik ırk ve uluslar arasında düşmanlık yaratmayı amaçlayan ve bu yolda kışkırtmada bulunan aşırı akım” olarak tanımlanmış TDK’da.

 

  1. Arınç ve İnançer’in söylediğinden çok da farklı değil Gedik’in sözleri. Erkek zihniyeti denilen şey tam da bu. Düşünceler de, dişi ya da erkek olabiliyor. Onları sarf edenlerin, bedenlerine tav olmaksızın.

 

  1. Günün sonunda, yine kadının memesi, poposu, regli, emzirmesi konumuz oldu.  

 

  1. Yazıya rakamlar koydum. Derli toplu oldu. Matematiği çok özledim. Tüm bu yaşayıp durduklarımız çok yorucu. O kadar ki, bazen, lisedeki gibi, OBEB, OKEK, permütasyon ve mutlak değer problemleri görmek ve hatta çözmek istiyorum onları, bunlar yerine.

 

  1. Kadın kahkaha atmasın (!) Kadın hamile dolaşmasın (!) Kadın dışarıda emzirmesin (!) Başka?

 

* Saime Tuğrul’un “Ebedi Kutsal Ezeli Kurban: Çok Tanrılılıktan Tek Tanrılığa Kutsal ve Kurbanlık Mekanizmaları” adlı kitabını okuyasım var.


 

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