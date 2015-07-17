T24 LogoT24 Logo

Hande Çayır

handecayir@gmail.com

17 Temmuz 2015

Küçüksu’da gördüm seni ♫

75 lira karşılığında, gecelerini, tanımadığın adamlara verdiğini söyledin ve ısrarla bu işi yapmak istediğini...

Gidiyordun. Nereye? Bilmiyorsun.
Kaldın. Öptün. Şarkı söyledik.
Sordum. Yanıtlamadın. Ağzına geleni söyledin:
Fuck, shit, masturbate.

                               * * *

Yaşını söylemedin.
Bir kadına “çirkin“ dedin. 
Bastın gittin.
Arkandan “kız çocuğu” dedi. 
Sevgiden galiba. 
Onun da kızı varmış.

                                * * *

Sonra biz gidiyorduk.
Cadde boştu.
Çıktın köşeden.
Tam da senden bahsederken...
Örgü kazak. Diz altı şort. Topuklumsu.
Yavaş yavaş açıldın.
Ne yapıyorsun?
Hiç. Seks. Para.
“Burada seni keserler.”
Götürdük.

                               * * *

Ev.
Örgü ördün.
75 lira karşılığında, gecelerini, tanımadığın adamlara verdiğini söyledin ve ısrarla bu işi yapmak istediğini:
Kendi işimi kuracağım.
Sana escort siteleri önerirken buldum kendimi; çünkü, ay parçam, katur kutur insan doğruyorlar burada; siteler daha güvenli olmalı.
En çok da bu caddede doğruyorlar hem.
Gece olunca. Sokak aralarında.
Yürüyerek olmaz!

                                        * * *

İlk o an baktın gözümün içine.
Sana, seni ilgilendiren bir şey söylemiş olmalıyım.
Kadına -bir cana- ne çok hasret var değil mi kuzucuğum?

                                    * * *

Gittin. Yattın. Bir ara yanına geldim. Dedin ki:

- Xghyl?
- ?
- Gerçek adım.
- ...
- 17.
- ?
- Asıl yaşım.

Gardını bıraktın.
Gerçek adın olduğunu söylediğin o harf  kombinasyonu.
Rusça dediler.
Hatırlamıyorum.

                                              * * *

Sadece ikimiz.
10, bilemedin 15 dakika.
Sana zarar gelmesin.
Bildiğim bütün cümleleri kuruyorum.
Tüm ihtimalleri, başına gelebilecek hemen her şeyi anlatıyorum. Güçlü, akıllı, dünyalar güzeli olduğunu da bır bır bır ekleyip duruyorum.

                                                * * *

Elini tuttum.
Saçını -anne gibi- sevdim.

                                               * * *

İnsan isterse, istediğine, istediği zaman anne olabilirmiş.

                                               * * *

Belki model olursun. Oyuncu?
Seks işçiliğine de sözüm yok da.
Başına bir şey gelmesin diye.

                                                * * *

“Bana yeni bir isim lazım” dedin.
Devam edebilmek için...
“Bana yeni bir isim...”

                                              * * *

Dualarım seninle.

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

seks işçiliğicinsellikküçüksuparakadıntopukluoyuncuhande çayırt24annerusça

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Yazarın Diğer Yazıları

AtlasGlobal uçuşları hâlâ iptal, vatandaş mağdur!

AtlasGlobal uçuşların son dakika iptallerine sebep olarak 'tarife değişikliği'ni gösterdi. Bilgi almak için verilen telefon numarası ve websitesindeki telefon hattı -ben aradım- cevap vermiyor. Dolayısıyla makul bir açıklama edinemiyorsunuz. Dakikalarca 'müzik' dinletiliyor

'Şahsiyet' dizisinin trans kadını Naz’ın sorunlu temsili: "Erkek damarı tutuyor", "'Kadın kılığına girmiş erkek' olarak değerlendirilmiş, yazık!"

"Neden trans deneyime sahip kadınlar [oyuncular] bu rollerde oynatılmıyor? Neden trans deneyime sahip kadınlara danışılmadan bu içerikler hazırlanıyor? Trans deneyime sahip kadınların ya bir cinayete kurban gitmesi ya saldırması ya intihar etmesi ya da zorunlu seks işçiliğine maruz bırakılmaları mı anlatılacak hep?"

Karşı tarafın size bağırması da fiziksel şiddet

Bu konuda bilinçlenmek çok önemli ki kendimizi ve çevremizdekileri koruyabilelim. Şiddet uygulayıp uygulamadığımızı tespit edebilelim ve gerekli önlemleri alalım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24