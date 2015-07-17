Küçüksu’da gördüm seni ♫

Gidiyordun. Nereye? Bilmiyorsun.

Kaldın. Öptün. Şarkı söyledik.

Sordum. Yanıtlamadın. Ağzına geleni söyledin:

Fuck, shit, masturbate.

* * *

Yaşını söylemedin.

Bir kadına “çirkin“ dedin.

Bastın gittin.

Arkandan “kız çocuğu” dedi.

Sevgiden galiba.

Onun da kızı varmış.

* * *

Sonra biz gidiyorduk.

Cadde boştu.

Çıktın köşeden.

Tam da senden bahsederken...

Örgü kazak. Diz altı şort. Topuklumsu.

Yavaş yavaş açıldın.

Ne yapıyorsun?

Hiç. Seks. Para.

“Burada seni keserler.”

Götürdük.

* * *

Ev.

Örgü ördün.

75 lira karşılığında, gecelerini, tanımadığın adamlara verdiğini söyledin ve ısrarla bu işi yapmak istediğini:

“Kendi işimi kuracağım.”

Sana escort siteleri önerirken buldum kendimi; çünkü, ay parçam, katur kutur insan doğruyorlar burada; siteler daha güvenli olmalı.

En çok da bu caddede doğruyorlar hem.

Gece olunca. Sokak aralarında.

Yürüyerek olmaz!

* * *

İlk o an baktın gözümün içine.

Sana, seni ilgilendiren bir şey söylemiş olmalıyım.

Kadına -bir cana- ne çok hasret var değil mi kuzucuğum?

* * *

Gittin. Yattın. Bir ara yanına geldim. Dedin ki:

- Xghyl?

- ?

- Gerçek adım.

- ...

- 17.

- ?

- Asıl yaşım.

Gardını bıraktın.

Gerçek adın olduğunu söylediğin o harf kombinasyonu.

Rusça dediler.

Hatırlamıyorum.

* * *

Sadece ikimiz.

10, bilemedin 15 dakika.

Sana zarar gelmesin.

Bildiğim bütün cümleleri kuruyorum.

Tüm ihtimalleri, başına gelebilecek hemen her şeyi anlatıyorum. Güçlü, akıllı, dünyalar güzeli olduğunu da bır bır bır ekleyip duruyorum.

* * *

Elini tuttum.

Saçını -anne gibi- sevdim.

* * *

İnsan isterse, istediğine, istediği zaman anne olabilirmiş.

* * *

Belki model olursun. Oyuncu?

Seks işçiliğine de sözüm yok da.

Başına bir şey gelmesin diye.

* * *

“Bana yeni bir isim lazım” dedin.

Devam edebilmek için...

“Bana yeni bir isim...”

* * *

Dualarım seninle.