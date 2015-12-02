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Hande Çayır

handecayir@gmail.com

02 Aralık 2015

Kol kası ile vajina kası arasında fark var mı?

Seks işçileri, sigortada ‘ev içi hizmet yapıyor olarak’ görünüyor, vesikalı kişiler, memurlar ile evlenemiyor

Mor Çatı’nın düzenlediği Mor Muhabbet’te Kadın Kapısı’ndan Şevval Kılıç vardı bu hafta. Kafamın içinde dönüp duran -aşağıda sıraladığım- bulutlarla ayrıldım o gün, oradan.

Genelev

- Geneleve çalışmak için başvuru yapan ve kabul edilmeyen çok kişi var.

- Kayıtlı genelev çalışanlarından katbekat fazla kişi sokaklarda çalışıyor.

- Genelevde, cinayet işlenmediği için çalışma ortamı sokaklara oranla daha güvenli.

- Genelevde sağlık kontrolü yapılıyor; fakat bu sağlık kontrolü çalışan kadınları korumak için değil, onları ziyaret eden ‘ahlaklı ve sağlıklı olan’ müşterileri korumak için var. 

- Pezevenkler kadın da olabilir.

- Antalya genelevinin yanına camii yapılmış.

Vesika

- Vesika almak için “Neden seks işçisi olacaksın” konulu bir kuruldan geçiliyor önce. Denen o ki, görüşmelerde, trans kadınların daha az üstüne gidilirken biyolojik kadınlar, o odadan ağlayarak çıkıyor. Sebep, trans kadınların daha az çalışma seçeneğine sahip olması, bunun daha kabul edilebilir bulunması.

- ‘Bacıma vesika vermem’ diyor görevliler ve kadınlar korunaksız ortamda, sokaklarda çalışmak durumunda kalıyorlar böylece.

- Vesikalı kişiler, devlet memurları ile evlenemiyor daha sonra, yasak.

Seks işçileri

- ‘Hayat kadını’ demiyoruz, seks işçisi diyoruz.

- Yirmi sene önceki gibi değil şu an seks işçiliği, para kazanılmıyor, 20 TL’ye bile mümkün hatta.

- Seks işçiliği yattığın yerden, bacaklarını aralayıp kolay yoldan para kazanmak anlamına gelmiyor. Aksine, bacaklarını açmanın yeterli olmayacağı müşteriler var bu sektörde ve onları tatmin etmek yoğun performans gerektiriyor.

- Seks işçileri, sigortada ‘ev içi hizmet yapıyor olarak’ görünüyor. Bu da düşük sigorta ücreti demek. En düşük orandan alıyorlar hak edişlerini. Oysa, ağır işçi sıfatı ile yer almaları gerekiyor; çünkü şiddete uğradıklarında yardım alamayıp çoğu zaman ölümle burun buruna geliyorlar.  

- Şiddet gören seks işçisi trans kadınlar adalete (!) başvurmuyor. “Biz lubunyayız, olur bunlar” diyebiliyorlar, uğradıkları saldırıların sonrasında; çünkü belki de -normalleştirmezlerse- ertesi gün, aynı caddeye çıkıp kiralarını ödeyecekleri o parayı kazanamayabilirler.

- İç çamaşırı ile evde temizlik yapıp bunu webcam ile paylaşanların sayısı az değil. Bu kişiler de seks işçisi.

- Trans kadınların kafası kesiliyor.

Eril düşünce

- Eril düşünce kadınlarda da yer etmiş durumda. Kadın bedenine sahip biri ile konuştuğunuzda, kadından yana olmadığını görebilirsiniz, şaşırmayın.

- Heteroseksüeller de şırınga paylaşımı ve damar içi madde kullanımı ile HIV taşıyıcısı haline gelebilir.

- ‘Düşmüş kadın’ diye bir kullanım var ama bu işi kendi isteği ile yapanlar da var.

- Selma James kitaplarına bakmak iyi fikir.

- Ve evet, tüm bunlar insan hakları meselesi.

 

 

 

 

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