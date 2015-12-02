Kol kası ile vajina kası arasında fark var mı?

Mor Çatı’nın düzenlediği Mor Muhabbet’te Kadın Kapısı’ndan Şevval Kılıç vardı bu hafta. Kafamın içinde dönüp duran -aşağıda sıraladığım- bulutlarla ayrıldım o gün, oradan.

Genelev

- Geneleve çalışmak için başvuru yapan ve kabul edilmeyen çok kişi var.

- Kayıtlı genelev çalışanlarından katbekat fazla kişi sokaklarda çalışıyor.

- Genelevde, cinayet işlenmediği için çalışma ortamı sokaklara oranla daha güvenli.

- Genelevde sağlık kontrolü yapılıyor; fakat bu sağlık kontrolü çalışan kadınları korumak için değil, onları ziyaret eden ‘ahlaklı ve sağlıklı olan’ müşterileri korumak için var.

- Pezevenkler kadın da olabilir.

- Antalya genelevinin yanına camii yapılmış.

Vesika

- Vesika almak için “Neden seks işçisi olacaksın” konulu bir kuruldan geçiliyor önce. Denen o ki, görüşmelerde, trans kadınların daha az üstüne gidilirken biyolojik kadınlar, o odadan ağlayarak çıkıyor. Sebep, trans kadınların daha az çalışma seçeneğine sahip olması, bunun daha kabul edilebilir bulunması.

- ‘Bacıma vesika vermem’ diyor görevliler ve kadınlar korunaksız ortamda, sokaklarda çalışmak durumunda kalıyorlar böylece.

- Vesikalı kişiler, devlet memurları ile evlenemiyor daha sonra, yasak.

Seks işçileri

- ‘Hayat kadını’ demiyoruz, seks işçisi diyoruz.

- Yirmi sene önceki gibi değil şu an seks işçiliği, para kazanılmıyor, 20 TL’ye bile mümkün hatta.

- Seks işçiliği yattığın yerden, bacaklarını aralayıp kolay yoldan para kazanmak anlamına gelmiyor. Aksine, bacaklarını açmanın yeterli olmayacağı müşteriler var bu sektörde ve onları tatmin etmek yoğun performans gerektiriyor.

- Seks işçileri, sigortada ‘ev içi hizmet yapıyor olarak’ görünüyor. Bu da düşük sigorta ücreti demek. En düşük orandan alıyorlar hak edişlerini. Oysa, ağır işçi sıfatı ile yer almaları gerekiyor; çünkü şiddete uğradıklarında yardım alamayıp çoğu zaman ölümle burun buruna geliyorlar.

- Şiddet gören seks işçisi trans kadınlar adalete (!) başvurmuyor. “Biz lubunyayız, olur bunlar” diyebiliyorlar, uğradıkları saldırıların sonrasında; çünkü belki de -normalleştirmezlerse- ertesi gün, aynı caddeye çıkıp kiralarını ödeyecekleri o parayı kazanamayabilirler.

- İç çamaşırı ile evde temizlik yapıp bunu webcam ile paylaşanların sayısı az değil. Bu kişiler de seks işçisi.

- Trans kadınların kafası kesiliyor.

Eril düşünce

- Eril düşünce kadınlarda da yer etmiş durumda. Kadın bedenine sahip biri ile konuştuğunuzda, kadından yana olmadığını görebilirsiniz, şaşırmayın.

- Heteroseksüeller de şırınga paylaşımı ve damar içi madde kullanımı ile HIV taşıyıcısı haline gelebilir.

- ‘Düşmüş kadın’ diye bir kullanım var ama bu işi kendi isteği ile yapanlar da var.

- Selma James kitaplarına bakmak iyi fikir.

- Ve evet, tüm bunlar insan hakları meselesi.