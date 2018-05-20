“Her kitaplık bir cezaevi kapatır”

Borusan Müzik Kütüphanesi, İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Müzik Kütüphanesi ile birleşti.

Kapsamlı bir içeriğe sahip olan bu yeni kütüphane okuyucuları ve araştırmacıları ile buluşmayı bekliyor.

Böylece basılı kaynakların yanı sıra, birçok veri tabanına da giriş yapabiliyoruz.

Projeyi İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müdürü Yelda Özgen Öztürk ile konuştuk:

Borusan Müzik Kütüphanesi’nin kapsamı nasıldır?

Borusan Müzik Kütüphanesi 1997 yılında Borusan Kültür ve Sanat Vakfı tarafından müzik araştırmacılarına hizmet vermek ve özellikle müzik alanındaki kaynak eksikliğini gidermek amacıyla kurulmuştur.

Genel bir kütüphaneden farklı olarak içeriğinde nota, müzik ile ilgili kitaplar, müzik CD’leri, DVD’ler ve müzik ile ilgili sair kaynaklar bulunmaktadır.

İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi’nin öne çıkan özelliği nedir?

Müzikte yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, akademisyenler ve müzik araştırmacılarına bilgi alt yapısı sunmak amacıyla kurulmuştur ve bu yönde hizmet vermektedir. Borusan Müzik Kütüphanesi kaynakları eklenmeden önce sayısı 16.000 kadar olan kaynaklarımızın sayısı birleşme sonrasında 34.000 civarına çıkmıştır. İTÜ’nün sağlamış olduğu elektronik veri tabanları da kaynaklarımıza çeşitlilik sağlayıp araştırmacılara çok daha fazla bilgiye erişim şansı tanımaktadır.

Hangi kaynakları, ne kadar süre, hangi şartlarda kullanabiliriz?

Kütüphanemiz tüm müzik araştırmacılarının kullanımına açıktır. Kaynaklar kütüphanenin internet sitesi üzerinden taranabilmektedir, elektronik kaynaklara İTÜ kampüsü dahilinde herhangi bir şifreye ihtiyaç olmadan ulaşılabilmektedir.

Bağışlanma süreci nasıl gerçekleşti?

Borusan Müzik Kütüphanesi 2014 yılında kapanması kararıyla süreç başladı. Borusan Müzik Kütüphanesi kaynaklarının İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi’ne bağışlanması kararı alındı ve iki kurum arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol ile bağışlanan Borusan Müzik Kütüphanesi kaynakları son dört yıl boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi envanterine aktarımı tamamlandı.

Açılış ne zaman, nerede, nasıl gerçekleşecek?

Açılış 21 Mayıs 2018, Pazartesi günü, saat 17.00’de İTÜ Maçka Kampüsü içerisinde, Yabancı Diller Binası’nın 3. katındaki İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi’nde gerçekleşecek. Açılış konuşması ve plaketlerinin takdiminin ardından bir dinleti sunulacak.

Dinletide kimler olacak?

Yelda Özgen (çello) ve Neva Özgen (kemençe), Kamran İnce’nin ‘Asumani’ ve Tiryaki’nin ‘Nihavend Peşrev’ini seslendirecekler. Reuben de Lautour’un kemençe ve çello seslerinden yola çıkarak bestelediği elektroakustik kompozisyonunun ilk seslendirilişi gerçekleştirilecek.

Peki, İTÜ MİAM online kaynaklara hangi linkten erişebiliriz?

İTÜ MİAM online kaynaklarına İTÜ kampüsü içerisinde ve kütüphanemizden erişim mümkündür. Kaynak taramak ve herhangi bir yayının mevcudiyetini öğrenmek aşağıdaki linke girerek mümkün olmaktadır.

İki müzik kütüphanesini bir araya gelmesiyle müzik alanında en geniş kaynağa sahip kütüphanelerden biri olan İTÜ MİAM Müzik Kütüphanesi’nin kapılarını müzik severler ve araştırmacılarla paylaşmaktan gururlu ve mutluyuz. Borusan ailesine bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Not: Başlık Seneca’dan alıntılanmıştır.