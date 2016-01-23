Flört şiddeti: İlişkin güvenli mi?

Öyledir, henüz bacağını kesmedilerse ve hâlâ gören gözlere sahipsen şükretmen beklenir.

Oysa, bazı sıkıntılar vardır ki kolay kolay elle tutulamaz.

Somutlayamadığımız için onları yok sayarız.

Kafamız karışır.

Tam da bu sebeple canımız yanar.

Bu yok sayılan ve bütünüyle kavrayamadığımız deneyimlerden biri, mesela, psikolojik flört şiddetidir.

Her şeye rağmen, şiddet “Buradayım, geliyorum” diyor aslında.

Kendini, hikâyenin ta en başında belli ediyor.

Biz ise ısrarla olanları görmemek için direnebiliyoruz.

Hatta aksi yönde delil toplamaya çalıştığımızı da bilirim.

- Baskılıyor; ama işleri çok yoğun, ondan dolayı.

- Tamam, bana hakaret etmiş olabilir; fakat ailesinde öyle görmüş, bence bundan dolayı.

Sevdiğimizi sandığımız bu kişileri koruma pahasına kendimizi çiğneyip dururuz.

“Dur” demek için şiddeti tanımak çok önemli.

Peki, şiddetin bu kansız türünü nasıl tanıyabiliriz?

Sevgilin bir sorunla karşılaştığında başkalarını suçlama eğilimi gösteriyor mu?

- Hoca damarıma bastı!

- Annem insanı delirtir!

Sevgilin “Bir erkek sevgilisini korumalı ve kıskanmalıdır” düşüncesine katılıyor mu?

Sevgilin aniden öfkelenip fevri davranıyor mu?

Sevgilin sürekli sana ne yapman gerektiğini söylüyor mu?

Sevgilin arkadaşların ya da ailenle vakit geçirdiğinde sana öfkeleniyor / küsüyor mu?

Sevgilin senden her an onun yanında olmanı bekliyor mu?

Sevgilin seni aşırı yüceltiyor mu?

- Bugüne kadar hiç bir kadın beni senin anladığın gibi anlamadı.

Sevgilin senin fikirlerini dikkate almıyor, önemsemiyor ve küçümsüyor mu?

Sık sık “Acaba sevgilim buna kızar mı” diye düşünüyor musun?

Kendini sürekli sevgilini yatıştırmaya çalışırken buluyor musun?

Kendi isteklerinden sık sık ödün veriyor musun?

İlişki içinde kendini suçlu ve bir şeyleri gizlemek zorunda hissediyor musun?

Kendini sosyal çevrenden izole etmeye başladın mı?

Şiddet varsa sevgi yok.

Ve bütün bu saydıklarım güvensizliğe neden oluyor.

Yalnızlaştırıyor.

Güçsüz bırakıyor.

Çaresiz hissettiriyor.

Bu yazı boyunca sıraladığım soru cümlelerini Mor Çatı’nın hazırladığı Flört Şiddeti dosyasından (https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-vakfi/8-flort-siddeti) aldım. Bu içeriği sosyal medyada gören bazı erkek arkadaşlarım da flört şiddetine maruz kaldıklarını paylaştılar.

Bu arada ben kıskanıldığım zaman sevinebiliyorum. Sahiplenilme dediğimiz o şey olduğunda mutlu olabiliyorum. Okuyunca anladım ki hâlâ kat edeceğim yol varmış.