En incesinden bir zevkle

Tam Benlik: İngiliz Sinemasında Cinsiyet ve Kimlik filmleri Pera Film’de.

Filmler ücretsiz ve gösterimlerin son tarihi 28 Haziran.

23. İstanbul LGBTİ Onur Haftası (22-28 Haziran) ile eş zamanlı.

Grayson Perry’nin Küçük Farklılıklar sergisi kapsamında hazırlanmış.

Kurgu ve belgesel; ikisi de var. İçerik, ağırlıklı olarak deneyim paylaşımları...

Programın amacı, toplumsal cinsiyet rollerinin keskin ayrımlarla kurgulanamayacağını vurgulamak. Filmler şöyle, sahiden tam benlik!

Maskeli Leydi (Michael Winner, 1983)

Kırbaçla kıyafet parçalanan ünlü sahne sebebiyle filmin yayımlanması gecikmiş. Yönetmen müstehcen bulunan kısımları kesmeyi reddetmiş çünkü.

Maskeli Leydi (Leslie Arliss, 1945)

Margaret Lockwood bir asilzadenin sırf heyecan için yol kesip silahlı soygun yapan karısını canlandırıyor. (’83 yapımı aynı isimli filmde Arliss, senarist bu kez)

Müstehcen Çizmeler (Julian Jarrold, 2005)

Travestiler için çarpıcı çizmeler üretiyorlar. Gerçek olaylardan yola çıkılmış. Uyum sağlamak yerine aykırı durunca acaba neler oluyor?

Hafta Sonu (Andrew Haigh, 2011)

İki erkek arasındaki erotik ilişkiyi anlatıyor. Yeni bir sevgiliyle tanıştığınızda kendiniz gibi davranıyor musunuz?

Genç Trans Güzellik Kraliçesi (Dan Murdoch, 2012)

Jackie’nin adı eskiden Jack’miş. Jackie 16 yaşında dünyanın en genç trans kadını olmuş. Ameliyat ve intihar hikayesinden sonra acaba Miss England olabilecek mi?

Burgundy Dükü (Peter Strickland, 2014)

Erotizm ve endişe filmi. Cynthia ile Evelyn her gün basit ve kışkırtıcı bir ritüeli yerine getirir. Bu âdet hep Evelyn’in cezası ve zevkiyle biter. Gotik bir melodram. (Cinsellik ve / veya şiddet içeren sahneler yaşı küçük izleyiciler için uygun değilmiş.)

Kadife Dokunuşlar (Geoffrey Sax, 2002)

1890’ların kontrollü ve korseli ortamında bir ingénue olan Nan’ın yolculuğu. Erkek kıyafetleri giyen kadınlar, aktörler ve kendilerine eşlik edecek kadınların peşinde olan varlıklı kadınlar...

Plüton’da Kahvaltı (Neil Jordan, 2005)

Bebekken terk edilen Patrick erken yaşlardan itibaren farklı olduğunun bilincinde. Kimsenin ve hiçbir şeyin onu değiştirmesine izin vermiyor.

Sevgilinin Ardından (Hong Khaou, 2014)

Yer Londra. Kamboçyalı-Çinli bir anne -oğlu ölmüş- yasta. Ortak dil konuşamadığı bir yabancı ile ortak üzüntü paylaşıp bağlanıyorlar. Filmin ilk gösterimi geçtiğimiz yıl Sundance Film Festivali’nde yapılmış.

Utanç (Steve McQueen, 2011)

Yer New York. Bir seks bağımlısı yüksek itibarı ile vahşi yanı arasında gidip geliyor.

Karşısına çıkan her kadını dalından koparılmaya hazır meyve olarak görüyor. (Kardeşi ile konuştukları sahne güzeldi: Bizler kötü değiliz, sadece kötü bir yerden geliyoruz.)

Rüya Kızları (Kim Longinotto, Jano Williams, 1994)

BBC yapımı belgesel. Japonya’nın en başarılı müzikal tiyatro kumpanyalarından Takarazuka Revüsü’nün gösterişli dünyasını anlatıyor. Takarazuka, erkeklerin yönetiminde ve binlerce kız bu okula başvuruyor; burada yıllarca disiplinle ve dünyadan soyutlanmışlıkla yaşanıyor.

Şinjukulu Erkekler (Kim Longinotto, Jano Williams 1995)

Tokyo’daki New Marilyn Club’da host olarak çalışan üç onnabe’yi konu alan belgesel... Onnabe’ler kendilerini lezbiyen olarak tanımlamasalar da hayatlarını erkek olarak yaşayan ve kadınlarla ilişki kuran kadınlar...

En İncesinden Bir Zevkle (Neil Crombie, 2002)

İnsanlar satın aldıkları şeyleri niye tercih eder? Niye belli bir şekilde giyinirler? Bu tercihleri yaparak kendileri hakkında ne söylerler? BAFTA ödüllü dizide Sunderland’in işçi sınıfı, Tunbridge Wells’de yaşayan orta sınıflar ve Cotswolds’un üst sınıfları var.

Grayson Perry: Kimsin Sen? (Neil Crombie, 2014)

Grayson Perry portreler yaratıyor. Modelleri arasında genç bir trans erkek, Kuzey İrlandalı loyalistler, eski kabine üyesi (ve hapishaneden bırakıldığı gün Perry’e röportaj veren) Chris Huhne, sağır ebeveynler, yeni müslüman olmuş biri, Alzheimer hastası bir çift ve X-Factor ile Celebrity Big Brother adlı televizyon şovlarının yarışmacılarından Rylan Clark var.

Tüm programa şuradan ulaşabilirsiniz.