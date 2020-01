E-girişimciler PayPal’sızlıktan nasıl etkilenecek?

Bugün de güne, PayPal kullanamayacağımız bilgisi ile uyandık. İnternette, e-ticaret ile uğraşan girişimciler aklıma düştü. Bu sırada, hızla -Change.org’ta PayPal Türkiye’de Kapanmasın* ve Ekşi Sözlük’te LÖSEV’e** bağış vb.- kampanyalar yayılmaya başladı. PayPal’ın Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Iran, Irak, Gabon, Sudan, Suriye, Lübnan, Liberya pazarlarında da bulunmadığını sosyal medyada paylaşan e-Tohum’un kurucusu Burak Büyükdemir’e sordum:



PayPal’ın Türkiye ile yollarını ayırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



PayPal’ın yaptığı açıklamaya göre BBDK ile lisans sürecinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle böyle bir karar alındı. Açıkçası PayPal tarafının web sitesinde yaptığı açıklamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'de düzenleyici kurumların bu konularda çok aktif ve şeffaf olarak hızlıca açıklama yapmaları gerektiğine de inanıyorum. Kamuoyunun en hızlı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor.



Evet, yapılan açıklamada, Türkiye’deki faaliyetlerini neden durdurduklarının sebebi olarak PayPal, BDDK’ya yaptıkları lisans başvurusunun reddini gerekçe olarak gösterdiler...



Finansal faaliyetlerde kritik konular başta olmak üzere bu tarz gelişmelerde BDDK’nın şeffaf bir yaklaşım ile bilgilendirme yapması ve böylece “ret kararının” sebeplerini öğrenmemiz gerekiyor. PayPal gibi bir şirketin Türkiye'de faaliyetleri için izin alamamış olmasının, yurtdışı yatırımları çekmeye çalıştığımız şu dönemde olumlu yansımaları olmayacaktır.



Yeniden hizmet sağlamaları, hangi koşullar içinde mümkündür?



PayPal'ın Türkiye'den hızlı bir çıkış kararı almış olduğunu düşünmüyorum. Türkiye gibi bir pazarı tamamen terk etmek istemeyeceklerini ve yaptıkları açıklamada da ifade ettikleri üzere bu lisans için tekrar başvuru yapacaklarını düşünüyorum.

PayPal alternatifleri ne olabilir?



Aslında Türkiye’de PayPal’ın birçok alternatifi bulunuyor. Ancak burada kanımca asıl önemli olanın bir şirketin ülkeden çıkmasından çok lisans sürecindeki adımların şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılması sorunu olduğuna inanıyorum. Finans ve ekonomi dünyasını yakından ilgilendirilen benzer konularda maalesef bir iletişim sorunu yaşanıyor. Güçlü bir ekonomi için bu iletişim sorunun ivedilikle düzeltilmesi gerekiyor.

PayPal ile iş yapan internet girişimcilerine etkisi nasıl olur?



İnternet girişimlerinin teknik olarak önümüzdeki aylarda güçlüklerle karşılaşacaklarını düşünüyorum. Alternatif şirketlere geçmeleri vb. zaman alacaktır.

Bu süreci girişimciler nasıl yönetmeli?



Alternatiflere yönelmenin zaman alacak olması nedeniyle ilk aylarda girişimciler zorluklar ile karşılaşsa da bu süreci başarılı bir şekilde yöneteceklerini ve farklı alternatifler ile faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini düşünüyorum.

PayPal’ın hizmet vermediği diğer ülkeleri paylaştınız sosyal medyada. Bu noktadan bakınca Türkiye nasıl görünüyor?



Türkiye'de düzenleyici kurumların bu tarz süreçleri yönetmelerinde ve bu süreçlerde şeffaf bir şekilde kamuoyuyla iletişim kurma konusunda sorun olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük bir ekonomi, yöneticilerin bu sorumlulukla hareket etmeleri gerektiğine inanıyorum. Özellikle yeni dijital ekonominin hızla büyüdüğü ve fiziksel ekonomiyi çok yakından etkilediği bir dünyada “Kararları biz aldık oldu” mantığıyla hareket etmek yerine süreçler şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır.



Bu gibi olaylar olduğunda, sosyal medyada "Ülkeden gitmeli, buralarda durulmaz artık" sözleri yankılanıyor. Buna ne dersiniz?



Tabii ki katılmıyorum. Bu ülkeyi biz ileriye taşıyacağız. Bir yanlışlık varsa düzeltecek olanlar bizleriz. Her yerde her zaman sorunlar yaşanabilir. Kolay olan gitmektir, zor olan ise kalıp sorunları çözebilmektir.

“Perception is Often More Important than Reality” yani ”Algı gerçeklerden çok daha önemlidir.”

Şu an düştüğümüz durumda tüm yurtdışı basın PayPal'a Türkiye'nin lisans vermediğini düşünüyor. Belki de gerçek çok farklıdır. Süreç şeffaf bir şekilde açıklanmadıkça Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen şirketler de bunu böyle düşünecek ve bu durum kararlarını etkileyecek. Sürecin yönetimi sadece yazılı olanları yapmak değildir. Tüm bu olayların yönetimini de içerir. Sorumlu yöneticilerin yapması gereken Türkiye'nin ekonomik menfaatlerini korurken bunları düşünmesidir.

*PayPal Türkiye'de kapanmasın kampanyası

** PayPal hesaplarından LÖSEV'e bağış kampanyası