Yıl 1969. Günlerden 28 Haziran.

New York Stonewall Inn adlı barda eşcinsel ve trans bireyler uzun süredir kendilerine uygulanan baskı ve şiddete karşı ayaklanmış. Baskına gelen polis bara hapsedilmiş. Eylemler dört gün boyunca sokağa yayılmış.

LGBTİQA+ bireyler mücadeleye dünyanın her yerinde bu günü Onur Haftası olarak anıyor, kutluyor.

Türkiye’de ise ilk kez ‘Cinsel Özgürlük Haftası’ başlığıyla 1993’te kutlanmak isteniyor. Valilik yasaklaması, göz altılar, yurt dışından gelen konukların sınır dışı edilmesi ile Onur Yürüyüşü yapılamıyor.

İlk İstanbul Onur Yürüyüşü 2003’te gerçekleşiyor. Kişi sayısı yirmi, otuz.

2013’te bu sayı yüz bini buluyor.

2015’te 13. Onur Yürüyüşü polis tarafından engelleniyor.

2016’da ‘Dağılıyoruz’ sloganı ile şehrin ve ülkenin değişik yerlerinde de dağılarak kutlanmıştı.

2017’de yürüyüş yasaklandı. Bununla birlikte LGBTİQA+fobi karşıtları ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans-gender (trans/transeksüel), interseks, queer/questioning (hizaya girmeyen/sorgulayan), aseksüel bireyler Taksim’de bir araya geldi.

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası teması

Şimdi ise 25 Haziran-1 Temmuz 2018’de yine sokaklar, parklar bu mücadeleye kararlı bireylerle dolacak. Bu sene yirmi altıncısı düzenlenen Onur Haftası’nın teması: Sınır.

Kimliğimizin, yönelimimizin, varoluşumuzun sınırlandırılmasını kabul edecek miyiz?

“Dört duvar arasında ne yaparsanız yapın” diyenlere tamam mı diyeceğiz? Tecrit mi olacağız?

Trans cinayetlerine, şiddete, tacize, tecavüze karşı durmayacak mıyız?

Onur Haftası bu sene neye dikkat çekmek istiyor?

- Çocuk yaşta beden sınırları ihlal edilen intersekslerin fark edilmesine

- Kendi güç pozisyonlarını korumak için ikili cinsiyet sistemini kullananlara

- “Farklı” olandan gözlerini kaçıranlara

- Aseksüellerin ve aromantiklerin varlığına

- Sayısız cinsiyet kimliğinin oluşuna

- Aşklarımızın sayısına çekilen sınırlara

- Hayatlarımız hakkında bol keseden nefret söylemi üreten özgüvenin sınırsızlığına

- İnsanca yaşamanın onuruna

Bugüne kadar hangi temalar vardı?

- Dikkat Aile Var!-

- Tabu

- Bellek

- Direniş

- Temas

- Normal

- Aramızda ne var?

Bu seneki program nasıl?

- LGBTİQA+ hareketinin gündemini oluşturan konular hakkında forumlar

- Herkese açık ve ücretsiz paneller, atölyeler

- Güçlendirici film gösterimleri ve piknikler

- Aktivistlerin, yurtdışından milletvekillerinin, yurtiçindeki konsolosluk temsilcilerinin yapacağı konuşmalar

- 14. Hormonlu Domates Ödülleri

Onur Haftası Gönüllüleri’nden mesaj var!

“Geçen yıllarda polis müdahalesi sonucu yürüyüşümüzü gerçekleştiremesek de, Onur Haftası etkinlikleri ile şehrin çeşitli yerlerinde bir araya gelmiş ve birbirimize dokunarak mücadelemizi güçlendirmiştik. Bu yıl da yasakların gölgesini üzerimizde hissetsek de tüm yasaklara rağmen etkinliklerimizi düzenleyebilmemiz ve bir araya gelebilmemiz için desteklerinize ihtiyacımız var.”

“Sen Yoksan Bir Eksiğiz”

Anti-hiyerarşik dayanışma modeliyle hazırlanan Onur Haftası’na destek olmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/2018-istanbul-lgbti-pride-week-love#/

Bu da benim hepimize hediye olarak seçtiğim şarkım

Onur Haftası şimdiden kutlu olsun!

https://www.youtube.com/watch?v=Tg_emQoerBA

** https://www.youtube.com/watch?v=JBkk172l_hM