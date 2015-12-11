Bu hayali birlikte büyütelim

Bu yıla dönüp baktığımda yorgun hissediyorum. Sebepler malum. Diğer yandan, kütüphane kuran iki kocaman yürek beni umutlandırıyor. Sizinle, onları tanıştırmak istiyorum.

Bingöl Genç Yunus Emre İlkokulu’ndan, sınıf öğretmeni Mahmut Gezer:

Bir kitabın çok şey değiştireceğine inandığımız için, okulumuzda ‘Bir kitap da sen al’ kampanyası başlattık, ancak yeterli sayıda kitap toplayamadık. Kısıtlı imkanlarla kütüphane açmayı düşünüyoruz. Özellikle 1,2,3 ve 4. sınıf düzeyinde, hikâye, masal ve roman kitaplarına ihtiyaç var. Bu süreçte bizi yalnız bırakmazsanız seviniriz. Lütfen desteğinizi esirgemeyiniz. İkinci el kitaplar da olur. Adres: Cumhuriyet Mh. Derekul Cd. Pk:12500 Genç/Bingöl

İç ses: Bir kargo gönderebilirim. O kadar zor olmamalı. Cesaretimi toplayıp tanımadığım insanlara bu ihtiyacı iletebilirim.

İkinci kişi Cemil Sobacı. Onunla, bir okula yüksek lisans başvurusunda bulunurken tanışmıştık. Sıra beklerken, öyle çok zaman vardı ki önümüzde, konuşacak... Devlet okuluydu. Beş saat bekletilmiş olmalıyız. İkimizi de kabul etmediler. Sonra öğrendim ki Adana’da Nöbetçi Kütüphane’yi kurmuş Cemil.

İç ses: Hayat ne tuhaf! Sen git, sıra beklerken tanış, sonra o kütüphane kursun, sen de otur yaz. Sıra beklerken muhabbet ettiğiniz kişilere dikkat edin. Hayat bir mucize.

En iyisi Cemil Sobacı kendi anlatsın:

Nöbetçi Kütüphane nedir?



Nöbetçi Kütüphane (NK) katılımcı ve geceleri de açık olan bir kütüphane. En kısa tanımıyla “yeni nesil sosyal kütüphane” diyoruz. Hem hayalleri olan insanların okumak için geceleri buluştuğu hem de birlikte düş kurduğu bir yer.



Ne zaman kuruldu?



İlk olarak evimizin teras katında başladı. 2014 yılının başlarında. Sonrasında dışarıya doğru açıldık, iyi ki de açılmışız herkesin hayaliymiş böyle bir kütüphane. Herkesin sahiplendiği bir yer olunca bu, bizi bir yenisini daha yapmaya teşvik etti.

Kimin fikri/hayaliydi ilk?

Cemil diye bir çocuğun. Taşı kuyuya atan deli o, çıkarmaya çalışanlar da bu hayali mülksüzleştirenler.

Şu ana kadar NK’da hangi projeleri yaptınız?

Projelerin sürdürülebilir olması bizim için önemli. Atölye, eğitim, söyleşi ve konserler gerçekleştirdik. Ezel Akay ile hikâye anlatıcılığı, George Koukis ile düş kurma sanatı üzerine ilham verici iki söyleşi oldu. Gizem Aksoy ile 90’lar konseri gerçekleştirdik. Son olarak Büyük Ev Ablukada’yı misafir ettik! Yeni projeler, etkinlikler ve hayaller de yolda!

Ekip birbirini nasıl buldu?

Caner ile takım arkadaşıyız. Çocukluktan başlayan arkadaşlığımız zamanla birlikte güzel şeyler yapma heyecanına dönüştü. Bu aşamaya gelinceye kadar da çok fazla dostumuzun desteği var. Görünmeyen kahramanlardan kurulu kocaman bir ekip var yani gerektiğinde birbirini bulan (gülümsüyor).



Kimler geliyor ve ne sıklıkta?

Her yaştan okur NK’yı ziyaret ediyor. Her gün gelenler de, ayda yılda bir gelenler de oluyor. Hepsinin ortak noktası burada huzur buldukları yönünde. Verimli çalışabildikleri için NK’da kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar.

Bir kampanya başlatıldı, nasıl gidiyor? Nelere harcama yapacaksınız?

Fonlabeni.com üzerinde topluluk fonlaması projesi gerçekleştirdik. Kampanyamız başarılı oldu. Şu anda Türkiye’deki platformlarda en fazla para toplayan proje olduk. Yeni nöbetçi kütüphaneler kurmak için elimizde yeterli maddi kaynak yok. Yılda bir kez okurlardan para toplayıp yeni bir kütüphane hedefimiz var, gelen bütün para buna harcanıyor.

Nasıl destek olunabilir NK’ya?

Fonlabeni.com üzerindeki kampanyamız devam ediyor. Okurlar ya da NK severler, bağlantı adresini tıklayıp diledikleri kadar maddi destekte bulunabilir. http://www.fonlabeni.com/p/nk Bunun yanı sıra kütüphanelerindeki kitapları paylaşmak isterlerse, kitapları adresimize gönderebilirler. NK’da vakit geçirdiklerinde çay kahve içerek destek olabilirler. Akıllarında farklı bir destekleme modeli varsa onu da birlikte konuşabiliriz, iletişime geçmeleri yeterli. www.nbtcktphn.com adresinden iletişim bilgilerimize ulaşabilirler.

Peki, NK’nın sistemi nasıl çalışıyor?

Nöbetçi Kütüphane herkese açık bir yer. Ödünç kitap ve gece geç saate kadar çalışmak isteyenler için bir üyelik modeli üzerinde çalışıyoruz ama kütüphaneden yararlanmak için henüz üye olmak gerekmiyor. Ses yapmanın ve bir şeyler içmenin garip karşılanmadığı bir kütüphane (gülümsüyor). “Merhaba” ya da “iyi geceler” diyenleri de çok daha fazla sevdiğimiz sosyal bir kütüphane sistemi yarattık.

Başlarken ilk kitapları nasıl temin ettiniz?

Topluluk fonlaması yaparak satın aldık.

Size çok destek gelmiş. Bunu neye bağlıyorsunuz?

İnsanlar ilk kütüphaneyi açtığımızda ziyarete geldiler ve desteklerin gerçekten kütüphane için kullanıldığını gördüler. Hatta kendi verdikleri kadar bizim de kütüphaneye harcama yapmamıza şahit oldular. Güven duydukları için, bizim yine bir kütüphaneye harcayacağımızdan emin oldukları için destek miktarları arttı. Destekleyenlerle aramızdaki koşulsuz güven ve sevgi ilişkisine bağlıyorum.

Adana dışından da olmuştur ama destek, değil mi?

Elbette. İstanbul’dan özellikle destek aldık, maddi ve manevi olarak.

Neyi hedeflediniz?

Okurların çalışma anlarının ve okuma alışkanlıklarının görünür olmasını.

Size iyi geldi mi?

Başkalarına iyi geldiğini duyduğumuzda bize de iyi geldi.