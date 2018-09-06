Anadolu'dan İstanbul'a: Üniversiteye gelecek öğrencilere öneriler

Yaşadığınız yerin İstanbul’a mesafesi, geleceğinizi inşa ederken size destek de olabilir köstek de.

Bundan tam on sekiz yıl önce -yani sizin yaşınız kadar yıl önce- İstanbul’a Eskişehir’den gelmiştim.

Ve bu, ilk gelişimdi İstanbul’a, pek de bir şey bilmiyordum.

Sinüs’ler, kosinüs’ler ‘bilmek’ demek değildi hayatı, sonradan anlayacaktım.

İstanbul’a üniversite okumaya geleceksiniz ve türlü türlü işlerle, belki alışık olmadığınız insan davranışlarıyla karşılaşacaksınız.

İşte size fayda sağlayacağını umduğum birkaç öneri. İhtiyacınız kadarını alın, gerisini bırakın.