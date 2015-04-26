Biz!

LGBTİQ bireyler...

Anti-AVM’ciler...

Çapulcular...

“Kutsal anne” olmayanlar...

Namussuzlar (!)...

Seks seven kadınlar...

Sınav stresi ile çocuklukları çalınanlar...

Hizaya girmeyenler...

Buradayız!

Altını çize çize okudum...

“Ne deniyordu onlara? Haa androjen. Bu çüksüz olanından.”

“Kırmızı sevmiyorum bir daha sürme.”

“A kitapçığı. Zamanı iyi kullan. Önce matematiği yap.”

“Deri, ter ve nem karışımının parmaklarının kuytularında gizlenen rayihasını içime çekiyorum.”

“Celal’in elleri Serpil’in bluzunun altına kayıyor.”

“Ölü evi gibi aşağısı.”

“Bu mu tatlım senin dalga?”

“Pespaye bir natürmort.”

“Bu saçma durumu, ‘kodum mu oturturum’ gerçekliğine indirgeyebilir miyim?

“Bazı kadınlar fena halde falluslu oluyorlar.”

“El cetera, el cetera, el cetera...”

“Kaynanadan tokat yiyen moderatör! Evet, hadi şimdi git de akademik maskeni tak ve erkek egemen sistemi yapı sökümüne uğrat bakalım.”

“Üstüme yağmur gibi yağan +18 fotoğrafları...”

Belma Fırat kimdir?

Alışın Buradayız kitabının yazarı. Yukarıdaki cümleler ona ait.

Kaos GL’nin “Bir Mücadeledir Aşk” temalı yarışmasında birinci olmuş Belma.*

“Mor” temalı Kadın Kadına Öykü Yarışması’ndan üçüncülüğü var.

“Aligül’e Sevgiler Jüri Özel Ödülü”nü almış.**

ODTÜ’de ekonomi, Boğaziçi Üniversitesi’nde felsefe okumuş.***

Bol bol tiyatro yapmış.

Öykülerinin adları: Buradayım, İki Uçurtma, Ayna, Motorcu, Karasevda, Damardan, Kırmızı, Duygudaşlık Terörü, Konser, Hanımefendi, Ağaç, Hırsız, Şişe, Anlam...

* Ona Belma diyeceğim. Hitap etmek ne sorunlu iş... Varsayıp da “abi” dediklerim belki de “abla” gibi hissediyordur diye düşünmekten konuşamaz olmuştum bir dönem.

** http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=17569

*** Bu etiketleri yazıp yazmamakta hala kararsızım. Algıya olan etkisi mühim ama değil mi bebeğim?