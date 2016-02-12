Ağla bebek, salon senindir!

Evli olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu!

Lobster’ı izlediniz mi?

Evlilerin bekârları, bekârların evlileri dışladığı -hatta avladığı- bir dünya size tanıdık geliyor mu?

Bekâr olduğunuz için -özgürlük başlığı altında- kendinizle övünenlerden ve bu hâlinizi evli arkadaşlarınızın burnuna can acıtırcasına sokanlardan mısınız?

Yoksa, evlisiniz ve sizin şu bekâr conileri alıp tıpkı sizinkine benzer bir düzeneğe taşısak ne de güzel olur mu diyorsunuz?

Peki ya, anne olanlar ve olmayanlar?

Bir gruba -sadece ve sadece olduğunuz gibi olmayı koruyarak bile kendiliğinden- dahilseniz, isteseniz de istemeseniz de, dışarıda kalabilirsiniz.

Bize benzemeyeni, bize benzetmeye çalışmak ne sıkıcı.

O baskıyı hangi gruptan diğerine yaparsak yapalım, birini düzeltmeye çalışmak eşittir faşizmin satır arası tanımıdır.

“Evlenin, üçer beşer doğurun, sonrasını ben bilmem, büyütün işte, kutsal olun” dedikten sonra ortadan ışık hızı ile kaybolanlardan değil Sine Bebe.

Annelerin bebeklerini emzirerek film izledikleri seanslar yaratmış Başka Sinema.

SineBebe de onun yavrusu.

Bu seanslarda, bebekler film sırasında ağlayabilir.

Bebek arabaları salonda durabilir.

Oyuncaklar çıtır çıtır ses çıkarabilir.

Emzirince vik vik eden de yok.

12 aylığa kadar olan bebeklerle izlenebiliyor.

Ses ve ışık düzenlemesi bebeklerin ihtiyacı gözetilerek hassasiyetle yapılıyor.

İki koltuk için bir bilet alınıyor.

Gitmeden önce telefonla bilgi almanızda info@baskasinema.com fayda var.

Annem, inşallah sana benzeyen cadaloz bir kızın olur da anlarsın, der.

Anlamak için, o kişi olmak elbette ki empatiyi arttırır; ama bebeksiz bir kadın olarak da bebekli arkadaşlarımı kucaklayamaz mıyım?

Dışlayıcı dünyamızı, biraz olsun adil yapan, bebekli annelere alan açan bu güzel girişimi tüm kalbimle kutluyorum.

Ve kadehimi, daha nice bir arada yaşama pratiğine ve onların sürdürülebilirliğine kaldırıyorum.

Hey gidi, bir yanda “Alo, kızınız hamile” habercileri, diğer yanda bulunmaz nimetler; Rabbim sen büyüksün!

*

SineBebe’nin gösterim yaptığı bazı sinemalar:

Altunizade Capitol Spectrum

Başakşehir Cinetech Mall of İstanbul

Beyoğlu Sineması

Etiler Akmerkez Cinema Pink

Haramidere Cinetech Torium

Kadıköy Rexx