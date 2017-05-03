35 yaşıma gelinceye kadar öğrendiğim 100 şey

1- Suyu içmeden önce pH değerine bakıyorum. 7 pH seviyesi nötr kabul ediliyor. 10’a ne kadar yakınsa o kadar alkali. Alkali su, toksinleri daha iyi temizliyor. Suyu alkali yapmanın yolları var: Suya limon eklemek ya da sirke eklemek ya da eczaneden alkali dozu yükselten damla almak ya da sodyum bikarbonat eklemek.

2- Dünya, kapısı açık bir tımarhanedir.

3- Anneni, babanı, kardeşini sevmelisin, kavgaları mümkün mertebe sonlandırmalısın. Gerekiyorsa onları ve kendini affetmelisin. Bilmelisin ki hepimiz çabalıyoruz ve sende olmayanı başkasına veremezsin. Onlar da veremezler. En iyisi sev.

4- Müzik, özellikle caz, harika bir ilaçtır.

5- Öğrenciler daima sevimli değildir.

6- Röportaj verdikten sonra yazının ve fotoğraflarının son halini görmeli, onay vermeli ve ondan sonra yayımlatmalısın.

7- Kartvizitlerini her önüne gelene dağıtmak yerine, halden anlayan olursa onlarla iyi ilişkiler kurup sonra o kartlardan konfeti yapıp tepelerinden aşağı atabilirsin.

8- En çok, dans ederken güzelsin.

9- Sigara kötü kokmasına rağmen ve organlarına zarar vermesine rağmen hâlâ içiyorsan kendine çok kızma. Bunu anlamaya çalışma ve bil ki her şeyi anlayamayacaksın.

10- Eski arkadaşların hayatında eskisi kadar yoksa yeni arkadaşlarına şöyle bir gülümsemeyi dene. Hayatta değişmeyen bir şey yok.

11- Bir gün çocuğun olursa ona küçükken dişlerini fırçalama alışkanlığı kazandır. Yemek yapabilsin, kendine bakacak kadar. Mümkünse nota öğrensin. Para hakkında konuşsun, bu, tabu olmasın.

12- Sevişmek istemiyorsan başka konulara kafa yoruyorsun, dert etme.

13- Yatağını toplarsan zihnin de toparlanırmış ve bunun tam tersi.

14- Kadınlar daima dostundur diye bir şey yok. Yine de kadın dayanışmasına inanmaya devam.

15- Dünya turuna çıkmak kesinlikle rutin bir işe gidip gelmekten daha öğretici.

16- Soy ağacını çiz. Ailenin tarihinde kendini tekrar eden olaylar varsa fark et. Bir tıkanıklığı açabilirsin.

17- Akademi, iş hayatından ve o diyardaki şirketlerden farklı değil.

18- Özgüven topuklu ayakkabıdan gelmezse iyi olur. Gözlerinin içinden gelirse şahane. Olmuyorsa yine nereden destek alacaksan al.

19- Sevgilinin arkadaşları, sevgilin gittiğinde kapını malum nedenlerle çalarsa bunun için üzülme.

20- En şahane yatırım öğrendiklerin. Deprem olsa, evsiz kalsan mesela, kafanın içindekiler. Bildiğin dil. Okuduğun kitap.

21- Başkaları üzerinde kontrol sahibi değilsin; ancak ve ancak kendini değiştirebilirsin.

22- Canlı besinler, filizler iyidir. Bunu bilmene rağmen aksi yönde bir hayat sürüyorsan üzülme.

23- Dostlar en büyük hazinedir.

24- Her an ulaşılabilir olma nezaketini herkese göstermemelisin.

25- Ailenin ve toplumun dediği yoldan gitmeyip kendi yolunu çizdiysen ve düşe kalka, dizlerin kanaya kanaya devam ettiysen, hiç vazgeçmediysen, gerektiğinde yasını tutup burnunu çekerek depresyonunda seneler geçirdiysen ve yine de yoldaysan kendini sekiz kere kutlamalısın.

26- Tereddütlerin varsa şüphe ediyorsan ve zihnin olmadık yerlere uçup kaçıyorsa bu iyidir.

27- Duvarlara astığın -ya da iç dünyandaki duvarlara da asmış olabilirsin- diplomalar seni gülümsetmiyorsa daha derine bakmalısın. Belki de yüzeye…

28- Bir insanın bir cümlesini alıp onu yargılama. Neden, nerede, nasıl, hangi koşullarda o lafı etmiş. İyice tart, öyle değerlendir.

29- Biri sana başkası hakkında konuşursa ona hemen inanma. Kim olursa olsun.

30- Aynası iştir kişinin.

31- Başarı şu an nerede olduğunla değil, nereden başlayıp nereye gittiğin ve ne kadar yol kat ettiğin ve bu yolda ne kadar büyüdüğün, ışık saçtığınla ilgili. Görünenin ardına bakan kişi sayısı çok az. Bu yüzden canını sıkma biriciğim.

32- Uyku çok güzel bir şey.

33- Her şeye yetişemezsin. Kendini paralamasan iyi edersin.

34- ‘Vaktiyle kanadı kırılmamış insanlar’ ile tanışınca buna içerleme.

35- Kedi iyi bir arkadaştır. Ben kuramadım ama kedi ailesi kuranlar var bu hayatta.

36- Kendi konservatuvarını kendin yaratabilirsin.

37- Örgü örerken bir şey düşünmezsin.

38- Toprağa dokunmak iyidir.

39- LGBTİQA+ bireyler var olduğunda dünyayı daha çok seviyorum.

40- O sözü bir daha düşün: Din toplumların afyonu.

41- Az olan çoktur.

42- En yakınların müthiş toksik varlıklar olabilir.

43- Çöpleri atmak için gelen apartman görevlisi seni çok büyük bir yükten kurtarıyor. Ona teşekkür et.

44- Küçükken kimse senden bir şey istemezken ne oynuyorsan, ne yapıyorsan mesleğin ya da dünyaya geliş amacın odur.

45- John Cage, René Magritte, Jean-Luc Godard, Ella Fitzgerald, Pina Bausch, Chantal Akerman, Richard Senett, Arno Gruen, Emma Goldman ile beni kim tanıştırdıysa duacıyım.

46- Kendi başarını minicik yapma, başkasına mal etme, kendini gerektiğinde ortaya koymaktan çekinme.

47- Fön, makyaj vb. çok seven insanları içten içe dışlama.

48- Fazla gözlem yapmaktan dolayı üşütürsen zaten belki de bunun farkında olmayabilirsin, korkma.

49- Korku kültürü ile büyütüldüğünü unutma.

50- Verdiğin sözün arkasında dur.

51- Asla asla asla randevuna geç kalma, olman gereken yerde vaktinde ol. Aynı hassasiyeti göstermeyenlerle ilişkini gözden geçir. Yine de asıp kesmesen iyi olur.

52- Herkesin seni sevmesi imkânsız.

53- Aslında kendini tıka basa doyurup durmak o kadar da sağlıklı değil. Havuç pratik bir öğün.

54- Yoga, militarizme karşı harika bir duruş.

55- Tırtıllar asla asla asla kahverengi bot giymezler.

56- Tezer Özlü, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Sevgi Soysal, Sevim Burak, Hélène Cixous, Duygu Asena damarına sahip çık.

57- Zamanında tiyatroya küssen de o sana hiç küsmüyor, hep yanında.

58- İyi ki Tunceli’ye Gittim Dersim’den Döndüm.

59- Bazı inanç kalıplarını yıkmak yıllar alıyor. Bazıları hiç yıkılmıyor.

60- Bir gün Twisted söyleyeceğimi onu ilk gördüğümde anladım. Teşekkürler Annie Ross…

61- Bazen güçsüz olduğumu kabul ediyorum.

62- İnsanlar sıklıkla kendileri karar veremiyor. En en en’ler dahil. Bir konuda karara varabilmek için on beş kişinin de aynı şeyi düşünüyor olması gerekiyor. Böylece kendilerini yanılmış hissetme ihtimallerini en aza indiriyorlar. İçine baktıkları şeyi göremiyorlar. Hep başkasının süzgecinden geçmiş olmalı diye düşünüyorlar. Değerli olanı, ham halde görünce tanıyamıyorlar. Onları anlamaya çalışmayı bırak.

63- Biyolojik erkekler kesinlikle siyasette, sporda, köşe yazarlığında, televizyonda, akademide daha fazla alan kaplıyor.

64- Vasat olanı sevmekte zorlanıyorum.

65- Huzur istiyorum. Sen değerlisin. Sen yeterlisin.

66- Matematik problemlerini, kendi problemlerimden sonra o kadar özledim ki. Geçenlerde açtım, çözdüm bir iki denklem, yine de rahatlayamadım.

67- Hayır demeyi öğrenmek çok uzun bir yoldu, yol, yol olacak; her anlamda.

68- Seni seviyorum.

69- İhtiyaçlarını asla ihmal etme. Senden başka kimse onları gidermeyecek. Saçını kestir. Tırnaklarını kes. Bol su iç. Gözlüklerini kazağına silme. Ne gerekiyorsa yap dostum.

70- 1800’lü yıllarda Lucy Stone evliydi, bununla birlikte soyadını değiştirmemişti. “Soyadım kimliğimdir, kaybolmamalıdır” demişti. Yani, kökten bir değişim gelmeyecek. Herkes aynı kararı hiç bir zaman vermedi, vermeyecek. Tarihin bilgeliği aktarılamayacak. Deneye yanıla her kuşak benzer şeyleri her seferinde en baştan yaşayıp duracak.

71- Hostelde kalınca daha çok hikâye biriktirdim.

72- Girişimcilik, kaynakları bir araya getirmektir.

73- İyi ki direk dansı öğrenmeye çalıştım.

74- Filmmor mühim bir oluşum.

75- Gönen Otel’de çarşamba günleri Toastmasters toplanıyor. Orada bulunmak bana iyi gelmişti.

76- Dansöz olmak hoşuma gidiyor.

77- Minörler majorlerden daha hüzünlü.

78- 1+1=3

79- Tasarımcı problem çözendir; sanatçı soru soran.

80- Sushi seviyorum.

81- Kuru fasülye, pilav, turşu seviyorum.

82- Photoshop, Premier vb. bilmek kesmiyor.

83- Karanlıkta bitkilerim hep ölüyor; ama ben yaşayabiliyorum.

84- Bir kadehten ne çıkar, deme, alkol de toksik.

85- Düşüncelerin gelip gitmesine, seni ziyaret etmesine izin ver. Onları izle.

86- Sen hayatına ne kadar anlam katarsan o kadar anlamlı olacak. Yoksa hiç bir şey olmayacak.

87- Sahip olmadıklarına değil, olduklarına odaklan.

88- Kitap oku.

89- Çimene yalın ayak bas.

90- Temiz çarşaflar ser ve onlarla uyu.

91- Bir işçi olduğunu unutma.

92- Sarımsak doğal antibiyotiktir.

93- Annenin söylediklerini değil yaptıklarını kopyalarsın.

94- Sanatçıların rengi sarı.

95- Dizi sektörü çok vahşi. Orada çalışmak bana ne kattı bilmiyorum.

96- Denizin dibinde cesetler de yüzüyor.

97- Kendini efendi ilan edenlerin bileğini büküp onların efendisi olmadan onlara geri verebilirsin. İhtiyaç halinde merhem sürebilirsin.

98- Devlet hiç iyi tat bırakmadı.

99- Baba, devlete benziyor.

100- Siyah giymek risksiz ve onay getiriyor.