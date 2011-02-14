Yaredir sinede, ne yapsan kolay unutulmaz (ESKİ SEVGİLİ)

BEKÂR ERKEĞİN BİR GÜNÜ



Ankete güvenmek gerekirse, bugün halkımızın yüzde 57'si Sevgililer Günü’nü kutlamayı düşünmüyormuş. Ama bunun kutlamayı reddetmek olduğunu sanmayalım hemen. Sevgililer Günü’nü kutlamayanların yüzde 42'si buna neden olarakgösteriyormuş.Ankette bu yüzde 42’nin içinde kaç kişinin hiç sevgili sahibi olmadığı, kaç kişinin ise sevgilisinden ayrıldığı yazmıyor...Hani bugün 14 Şubat ya...Yok yok, Dünya Sevgililer Günü’nün önemini falan anlatmayacağım size.Roma’da 3. Yüzyıl’da hain İmparator Claudius’un zavallı Aziz Valentinus’u öldürtmesinden hiç bahsetmeyeceğim.Sevgiliye alınması gereken hediyelerden söz etmek niyetinde de değilim kesinlikle.Aragon’dan şiirler de okumayacağım.Ben yalnızca bugünün fark edilmeyen mahsun gölgesine işaret edeceğim.Sevgililer günü, aşk, mutluluk derken, varlıklarını nankörce unuttuğumuz birilerini hatırlatacağım: Eski sevgilileri.Bizi hatalarımızla seven, bazen değiştirmeye çalışan, çoğu kez bu hatalara yenilerini eklememize aracılık eden, birlikte olmaktan heyecan duyduğumuz, bize kendimizi daha iyi tanıtan, kapris yaptığımız, kaprisini çektiğimiz, kıskandığımız, bizi kıskanan, kavga ettiğimiz, özlediğimiz, kendisine döndüğümüz, bize tekrar kucak açan veya artık kabul etmeyen, isteyerek veya istemeden geride bıraktığımız eski sevgililerimizi...Ama bu konularda konuşup yazmak o kadar zor ki... Ben işin kolayına kaçarak başka birisinin cümlelerini kullanacağım bunun için.Hayır, Murathan Mungan’ın Maskeli Balo’sundakidizelerine sığınmak değil niyetim.Yıllar önce(!) ayrılıp kendisiyle(!) kaldığımız zeki ve şakacı bir kadının bana gönderdiği ve yaşı geçmiş bütün bekârlara yönelik iğneli, hatta çuvaldızlı bir anonim(!) mektubunu sizlerle paylaşmak istiyorum.