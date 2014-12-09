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Hakan Aksay

aksayhakan@gmail.com

09 Aralık 2014

Ya sen? Sen anlıyor musun bu mezar taşlarının söylediğini?

Osmanlıca öğrenilecek, buyurmuşsun. Peki, öğrenelim. Ki mezar taşlarını anlayabilelim. Sen de anla ama onları...

Osmanlıca öğrenilecek, diye buyurmuşsun.

İsteseniz de istemeseniz de öğrenilecek, diye meydan okumuşsun.

Öyle olsun...

Peki, biz Osmanlıca öğrenelim.

Öğrenelim ki, tarihimizi daha iyi anlayabilelim.

Yüzyıllardan süzülüp gelen zulmün, keyfiliğin, insan hayatının hiçe sayılmasının köklerini görebilelim.

 

*   *  *

 

Sen öyle emretmişsin, çare yok, öğreneceğiz Osmanlıca'yı.

Öğrenelim ki, senin deyişinle, "Dedelerimizin mezar taşlarını anlayabilelim"...

Mezar taşlarının tarih olduğunu söylemişsin.

Doğrudur.

Sadece ölümleri göstermez mezar taşları, yaşanmayan hayatlara da işaret eder.

Yarıda kesilmiş ömürlere, kanlı cinayetlere, hain katliamlara, vicdansız yalanlara da ışık tutar.

Mezar taşlarını yalnızca anlamak değil, hissetmek de gerekir.

Osmanlıca öğrenilecek, buyurmuşsun.

Öğrenip köhne mezarların dilini çözeceğiz, tam da senin istediğin gibi.

 

*   *  *

 

Benim de sana bir diyeceğim var ama:

Sen de taze mezar taşlarını oku!

Ve anla onları!

Hisset!

Ki yakın tarihimizle tanış!

Bak, Berkin Elvan'ın mezarı:

Bak, bu da Abdullah Cömert'inki:

Buna da bak, bu da Ethem Sarısülük'ün mezar taşı:

*   *  *

 

Nasıl?

Anlayabildin mi?

Türkçe!

Harfler, kelimeler, hepsi senin her gün kullandığın cinsten...

Hissedebildin mi?

Yakın tarihimizi görebildin mi o mezar taşlarında?

 

@AksayHakan

 

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