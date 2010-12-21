Vatan ve aşk

Karşımda oturan 80 yaşlarındaki adam sonunda patladı:Birkaç dakika sustuğunda yatıştığını sanmıştım. Oysa o daha kapsamlı bir eleştiri yağmurunun bulutlarını biriktiriyormuş:Monologdan diyaloga geçme isteği doğduğunda, vaktiyle Komünist Partisi’nden atılan Yahudi kökenli bir Rus bilimadamı olduğunu açıklıyor. Babası KGB tarafından gönderildiği sürgünde ölmüş.Bütün dünyayı gezmiş. İyi de para kazanmış. Nedensorduğumdadiyor.soruma uzun uzun düşündükten sonra cevap veriyor:Kendime onu ikna etme şansı tanımadığım için karşılık vermiyorum. Ama dünyanın, milyonların üzerinde güvensiz yaşamlar sürdüğü ne kadar çileli ülkelerle dolu olduğunu düşünüyorum. Ve insanın, bir çift güzel göz için bu bilimadamının cetvelinden çıkan ölçülere bana mısın demeden hayatını harcayabileceği aşkları aklımdan geçiriyorum.Epeydir masamıza uğramayan garson, sonunda siparişlerimizi getiriyor. Ay parçası gibi bir kız. Gözlerinde nedenini bilmediğimiz bir ışıltı, dudaklarında sımsıcak bir gülücük. İhtiyara söylemediklerimi içimden telaffuz ediyorum: