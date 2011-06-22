Suriye düşerse, İran, Rusya/BDT ne olur?

Geçen cuma günü yazdığımbaşlıklı yazıda, Moskova’nın Şam iktidarını kollayan tutumunu ele almıştım. Libya’nın yanı sıra Suriye’de de arabuluculuğa soyunan Kremlin’in, her ne kadar bu ülkenin muhalifleriyle de ilişki kurup onları Moskova’da toplamaya çalışsa da (şu ana kadar bu girişimler başarılı olamadı), temel olarakrejimini desteklediğini vurgulamıştım.Rusya, ilişkilerini yeni yeni güçlendirmeye gayret ettiği Batılı devletlerle arasının bozulmasını istemiyor, ama sonuçta iş Suriye’ye geldiğinde – şimdilik – ödünsüz bir tavırla uluslararası topluluğun olası siyasi ve askerî adımlarına set çekmek için oldukça aktif bir tavır sergiliyor.Bunun gerisinde sadece Batı’yı frenleme isteği ve bölgedeki en temel müttefikini, onunla ticari ve askeri bağlarını (ve bu arada Suriye’deki Rus askeri üssünü) koruma çabası mı var?* * *Birkaç gün önce de Devlet Başkanıdedi.Yani SuriyeABD’nin, onu destekleyen İran’a uzanması kolaylaşacak. Washington zaten yıllardan beri Tahran’ı dize getirme rüyasıyla yatıp kalkmıyor muydu? İran’ın nükleer silah ürettiği iddiasıyla yoğunlaşan uluslararası baskılar, sonuçta oraya dabir müdahalenin tasarlandığını akla getirmiyor muydu?Şimdi Şam teslim alınırsa, bir yandan Hizbullah güç kaybederken, bir yandan da Tahran sallanacak. Ondan sonrası Allah kerim!..Aslında ondan sonrası burada bitmiyor. Son zamanlarda bazı Batılı gazetelerde dile getirilen senaryo vein bir kısmı, burada ele alınmaya değer.* * *Batı’nınolarak yorumladığı devletlere karşı kullanabileceği pek çok yöntem var. (Burada Suudiler’i ve ötekiı hatırlatma münasebetsizliğinden vazgeçin!) Hava ve kara operasyonu dışında, yoğun bir propaganda ve dezinformasyon eşliğinde,de gündeme gelebilir. Mesela, nükleer kırım silahı üretme iddiasından tutun da, kendi halkına ve muhalefete yönelik katliamlar yapmaya kadar…Önce Suriye, sonra da İran operasyonunun bir bölümü, Esad ve’a yönelik bu tür suçlamalarla uluslararası davalar açılması olabilir.Yalnızca onlara karşı mı? Bu “veyöntem, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi bazı ülkelerde de uygulanamaz mı? Mesela, Azerbaycan’da’e karşı? Özbekistan’da’a karşı? Belarus’ta’ya karşı?..Şimdi burada derin bir nefes alalım ve sorunun çapını büyütelim:Ya da Rusya’da’e (veya Medvedev-Putin iktidarına) karşı?..Hemendemeyin. Bunu ben de biliyorum. Ama Soğuk Savaş sonrasında, özellikle dele birlikte canlanan bu tür senaryoların bu sıralarda iyice arttığına, özellikle de şimdimelodileri eşliğinde iyice dallanıp budaklandığı günlerde dikkatinizi çekiyorum.Zaten uzun süredir Putin’in hanesine yazılanlar iyice birikti. Ne insan hakları ihlâlleri kaldı, ne otoriter rejim kurmalar! Bir de orman yangınları, patlamalar, terörist eylemler, etnik çatışmalar var.gerekir mi? İsteseniz ordudaki çürümeyi, gençler arasındaki uyuşturucu salgınını, insanların ekonomik ve ahlaki taleplerini de ekleyelim.NATO birlikleri Rusya’ya daiçin harekete geçebilir mi dersiniz? Bugün olmaz tabii. Ama yarın? Öteki taraftan da Sibirya’nın devasa topraklarına da Çin orduları dalıvermez mi? Sonra kim kurtarır Rusya’yı? Kurtaran olsa da en fazla birkaç küçük devlete bölünmez mi Rusya?..Alın size dünyanın yeni bir bölünmesi ve paylaşımı senaryosu! Ya çıkarsa?..RusyaBDT’nin öteki üyeleri ne olur? Ve bu arada bütün çevresi ABD ve NATO tarafından kuşatılmış olan Türkiye ne olur?diye kükreseniz de, böyle bir ortamda sesinizi kaç kişi duyar? Ya da duyanlar size yönelik olarak daiddiasıyla bir uluslararası dava çiziktirivermezler mi iki günde?Efendim? Bu yazı çok mu saçma oldu? Suriye’den başlayıp dünyayı alt üst eden senaryolarla değerli zamanınızı boşa mı harcadım? Affedersiniz, belki de haklısınızdır, burada yazanlar deli saçmasıdır.Ama ya değilse?..