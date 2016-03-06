Siyasetçi korkak, iş adamı korkak, gazeteci korkak, millet korkak…

Birçok gazetenin kullanmaya gerek duymadığı bir haber gözüme ilişti geçen gün:

TBMM’de parlamentolar arası dostluk grupları kurulurken Rusya liste dışında bırakılmış.

Oysa her yıl Rusya Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri kasıla kasıla Moskova’ya gidip havalı açıklamalar yaparlardı; Rusya’daki Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle toplantılar düzenler, onları da Türkiye’de ağırlarlardı.

Ne neşeli günlerdi onlar!

Bol alkış, bol seyahat, bol yemek, bol eğlence...

Peki, hiç işe yaramaz mıydı, kötü müydü bu gruplar?

Elbette hayır. Dostluk adına gruplar oluşturup karşılıklı temaslar yapmak kötü olur mu hiç! Ama ben de dâhil birçok kişi, bu grupların daha etkin kullanılması gerektiğini savunurdu.

Nereden nereye!..

Şimdi ne grup kaldı, ne de dostluk!

129 ülke ile dostluk grubu kurulmuş. Bunlar arasında Cibuti, Madagaskar, Jamaika ve Uganda da var...

Ama Rusya, İsrail, Mısır ve Ermenistan yok…

Haydi AKP içinden kimse cesaret edemedi diyelim; muhalif milletvekilleri de mi bu gruplarda görev almaktan korkuyor?

Ee, muhalefet de olsan, (Başbakan’ın Baykal’a selam gönderirken kullandığı ifadeyle) “millî muhalefet” olacaksın, değil mi?

Birileri Rusya ile savaşa hazırlanıyorken sen tutup “dostluk grubu kuralım” mı diyeceksin?

Korkuyor milletvekilleri...

Bir kişiden korkuyorlar... (Benzer bir durum Rusya’da da var, o da ayrı konu.)

“Neme lazım!..”

Ya iş dünyasına ne demeli?

Turizm çöktü…

Tekstilciler ağır yaralı…

Dericiler de…

Meyve ve sebze ihracatçıları da…

İnşaatçılar da...

Ve daha birçok sektörle binlerce şirket…

Hepsi toplantılar yapıyor, “önlem” almaya çalışıyor, hükümete taleplerini, ah pardon, “ricalarını” iletiyor, devlet yetkilileriyle bir araya geliyor, bir sürü laf ediyor…

Ama kimse asıl meseleyi telaffuz edemiyor:

“Barış istiyoruz, kardeşim! Huzur ve dostluk ortamı olmazsa ne ticaret olur ne de turizm! Doğru dürüst bir dış politika izleyin de işimizi, gelirimizi kaybetmeyelim!”

Hayır, asla bu tür “kaka cümleler” kurmuyorlar.

Onun yerine durmadan “efendim”ler, “siz nasıl uygun görüyorsanız”lar, ceket iliklemeler, saygı ve bağlılık bildirmeler, iktidarın hataları yüzünden kaybedilen milyarlar yerine devletten hiç olmazsa birkaç milyoncuk destek istemeler…

Aslında herkes cin gibi farkında olayın:

Ekonominin çöküşe doğru yönelmesinin temel nedeni, Ortadoğu’da lider olma hevesiyle orayı burayı kırıp dağıtan Erdoğan-Davutoğlu yönetimi.

Ama herkes suspus.