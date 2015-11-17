Sayın Putin, lütfen IŞİD’e hangi ülkelerin destek verdiğini açıklar mısınız?

Antalya’dan iki haberimiz var: Biri çok sıkıcı, öteki çok ilginç!

Önce sıkıcı olan: Antalya’daki G20 Zirvesi’nin sonunda yayımlanan bildiride “teröre karşı ortak mücadele” kararlılığı vurgulanmış.

Külahıma anlatın siz onu!

Ortak mücadeleymiş!..

Bu boş lafları bırakıp asıl önemli haberin altını çizelim:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şöyle demiş:

“IŞİD, 40 kadar ülkeden finansal destek alıyor. Bu ülkelerin arasında G20 üyeleri de var” dedi.

Hoppala!

Hani ortak mücadeleydi!

“Aramızda teröristlere destek verenler var” diyor adam!

Yenilir yutulur bir laf mı bu?

Hem de G20 için geldiği Antalya’da.

Böylece G20 Zirvesi’nin en önemli açıklaması, sessiz sedasız bir “son dakika golü” gibi kayıtlara geçiverdi.

* * *

Orada dünyanın “en akıllı” ve “en önemli” liderleri de dâhil binlerce katılımcı vardı.

Az buz değil, toplam 13 bin kişi!

İçlerinden biri bile sorumluluk ve cesaretle çıkıp Putin’e sormuyor mu?

“Ya kardeşim, sen kimi kastediyorsun? Kimmiş aramızda teröristlere destek veren? Hele bir açıkla!”

Bu soru sorulmaz mı?

Sorulmaz işte!..

Çünkü beyzadeler “siyaset” yapıyor. Yani milyarlarca insanı yönetiyor. Milyarlarca koyunu güdüyor. Öyle uluorta konuşulup tehlikeli sorular sorulur mu?

Madem öyle, soruyu biz soralım (zaten gazetecilerin işi soru sormak değil mi):

“Sayın Putin, lütfen G20 üyeleri arasında IŞİD’e hangi devletlerin destek verdiğini açıklayın! Mümkünse hemen şimdi! Söyleyin ki bilelim!”

Putin cevap verir mi?

Kim bilir...

* * *

Her ihtimale karşı biz onun (belki de vermeyeceği) cevabını düşünmeye başlayalım.

Elimizde kimler var:

43 tane “makul şüpheli”...

Neden mi?

Açıklayayım.

G20 ne demek?

19 ülke (Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye) ve Avrupa Birliği temsilcileri.

AB deyince onun da 28 üyesi var.

Bunlar arasında yukarıda saydığımız Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya da yer alıyor. Yani onların dışında 24 ülke daha ekleyelim...

Ne yaptı?

43 ülke.

Toplantılara katılan IMF, Dünya Bankası, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, BMÖ yetkililerini de eklersek (daha bir de “misafir” olarak davet edilen Azerbaycan, Malezya, Zimbabve falan var) “makul şüpheli” sayısı iyice artabilir.

* * *

Bu 43 ülke arasında IŞİD’e kimler destek veriyor acaba?

Brezilya olabilir mi? Ya da Arjantin?

Peki, uzatmayalım.

Moskova’dan IŞİD’in doğuşunda ve büyümesindeki sorumluluklarından dolayı ABD’ye ve Batılı ülkelere yönelik eleştiriler getirildiğini daha önce çok duyduk.

Başka?

Katar’la birlikte radikal İslamcı örgütlere çok yönlü destek verdiği neredeyse ayyuka çıkan Suudi Arabistan’ın kralı da Antalya’daki masada yayılarak oturanlar arasındaydı.

Başka?

...

Putin, Türkiye’yi de kastetmiş olabilir mi sizce?

Olur mu olur!

Günahı boynuna!..

* * *

İç ve dış basında Türkiye’den IŞİD’e katılan binlerce insan olduğuna ilişkin haberler çıkmıştı. Hatta ülkemizde IŞİD’e cihatçı yetiştiren kamplar, onları silahlandıran ve savaşıp da yaralananları tedavi eden birimler olduğu iddiaları gırla gidiyor. IŞİD petrolünün pazarlanmasında da Ankara’nın önemli rol oynadığı öne sürülüyor.

Amerikalılar, Almanlar, Ruslar bu konularda defalarca konuştular ve yazdılar. BM Güvenlik Konseyi raporunda “IŞİD’e Türkiye üzerinden silah gitti” saptaması yapıldı.

Acaba bütün bunlar sorumuzun cevabına işaret ediyor olabilir mi?

Bu arada dün ve önceki gün internette IŞİD’in Paris saldırılarını "kutlamak" için Gaziantep sokaklarında ellerinde kara bayraklarla araba turları atanların haber ve görüntüleri yayımlandı.

Sonrasında ne resmî yöneticilerden bu konuda bir açıklama, ne de gözaltına alınan kimse yok bildiğim kadarıyla.

Onu bırakın, G20’de de birkaç kez gündeme getirilen Ankara katliamıyla ilgili olarak yalnızca dünya liderleri değil, Türkiye’de yapılan soruşturmaların sonucu ve yargı kararı da net:

“Suçlu IŞİD!”

Peki ya iktidar temsilcileri ne dedi ve diyor?

“Suçlu, teröristler kokteylidir. IŞİD’le birlikte PKK ve PYD’dir, hatta Suriye istihbaratıdır, dahası mutlaka ‘paralel’ yapıdır...”

İktidar IŞİD’ı hiç tek başına suçlu ve terörist olarak gösterdi mi? Hep yanında başka birilerini de sayarak IŞİD’i kalabalık içinde gizleme çabasında sanki.

IŞİD’e yapılan yardımlarla ilgili haberler sansür kapsamında, biliyorsunuz.

Tehlikeli sulara girmeyelim.

Neyse, ne diyorduk biz?

Putin dün Antalya’da “IŞİD, 40 ülkeden finansal destek alıyor. Bu ülkeler arasında G20 üyeleri de var” dedi.

Acaba hangi ülkeleri kastetti?

Rusya lideri ayrıca G20 ülkeleri liderlerine, IŞİD’in finansman kaynaklarıyla ilgili bilgiler verdiğini, “teröristlerin yasadışı petrol ticaretinin boyutlarını ortaya koyan, uzaydan ve uçakla çekilen fotoğrafları” gösterdiğini söyledi.

Acaba o fotoğraflarda neler var?

Neler ve kimler?