Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen şu 'klozet' iddiasını acilen yalanlayın!

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bugüne kadar sizden hiçbir şey rica etmedim.

Düşündüm...

Taşındım...

Ve bugün size bir ricamı iletmeye karar verdim.

Bilmem yazılarımı okur musunuz? Ve beni sever misiniz? (İki soruma da olumlu cevap alma ümidim pek yok aslında...)

Lakin şu anda sizden istirhamda bulunacağım mevzu, benim için oldukça mühim.

Bir anlamda millî bir mesele.

Bu konuda sizden gelecek bir açıklama, yalnız beni değil, bütün Müslüman ve Türk âlemini yabancılar karşısında zor duruma düşmekten koruyacaktır.

Derhal arz edeyim, efendim.

* * *

Söylemesi ayıp, dün akşam yabancı uyruklu misafirlerimle sohbet ediyordum.

Kendileri, affedersiniz, Rus ve Ukraynalı olurlar.

Haliyle, Hristiyan dininden ve Ortodoksluk mezhebinden bu arkadaşlar.

Lafı uzatmayayım, tam ben çay servisi yapmaya hazırlanırken odadan gürültülü kahkahalar yükseldi.

Hemen dönüp duruma vakıf olmaya karar verdim.

Bir de ne göreyim?

İçlerinden Türkçe'yi ukalalık etme düzeyinde sökmüş olan biri, T24'ten bir haber okuyup Rusça'ya tercüme ediyor (Osmanlıca olsaydı havasını alırdı ya, neyse şimdi).

Son dönemde kötü niyetli açıklamalarıyla ünlü Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu sefer edep hudutlarını iyice aşarak, af buyurun, konuyu tuvalet ihtiyacına kadar getirmeye cüret etmiş.

Ve AK Saray'da kullanılan tuvaletlerdeki klozet fiyatlarının 5 bin ila 10 bin TL arasında olduğunu öne sürmüş.

Bir de "tuvalet hiyerarşisi" şakalarına kapı aralayan "şeyine göre", yani "adamına göre" klozet falan gibi seviyesiz ve mahrem bir alana müdahale etmiş.

Duyduğum ve okuduğum anda "şoke oldum"!

* * *

Şimdi diyeceksiniz ki, "Bizim tuvaletimizden sana ne! Ruslar'a ve Ukraynalılar'a ne!"

Çok haklısınız, efendim. Ama mesele de esasında tam burada düğümleniyor.

Bu Hristiyan ve Ortodoks ecnebiler kahkahalarla gülüyorlar, çünkü Sovyetler dağıldığı sıralarda Rusya'da da Ukrayna'da da bu "pahalı tuvaletler" konusu çok sık gündeme geldi.

On yıllar boyunca komünist ve ateist diktatörlük altında yaşayan insanların bir kısmı şu ya da bu şekilde zengin olduklarında âdeta çıldırdılar.

Ve her şeyin - en iyisini değil - en pahalısını satın alıp gösteriş yapmaya koyuldular.

Bunlara "yeni Rus" adı verildi ve haklarında çok fıkra üretildi.

"Garsona bin dolar bahşiş", "kravata 5 bin dolar", "altın çatal kaşık takımı", "altın kaplama araba", hatta "altın tuvalet klozeti" konusu ayyuka çıktı.

Halk arasında "Bu yeni Ruslar'ın - çok pardon - popoları bile bambaşkadır, onları incitmesinler diye tuvalet kağıtları bile özel altından yumuşatılarak yapılmıştır" türü efsaneler yaygınlaştırıldı.

Anlıyor musunuz beni?

Şimdi bu Ruslar ve Ukraynalılar, tesadüfen duydukları çirkin bir iddia karşısında kendi tarihlerinin görgüsüzleri ile paraleller kurarak (haklısınız, "paraleller"in parmağı da olabilir bu işte!) akılları sıra bizimle eğleniyorlar.

* * *

Ben - her ne kadar bugüne kadar zatıalileriniz hakkında birçok eleştirel yazı yazmış biriysem de - bu meseleden ziyadesiyle rahatsız oldum.

Yani, nasıl söylesem...

Her ne kadar size ve AK partinize oy vermesem de...

Sonuçta ecnebiler karşısında...

Haliyle bir Türk ve Müslüman (hatta Sünni) olarak...

Anlatabiliyor muyum?..

Kısacası zor duruma düştüm.

Panik içinde durumu kurtarmak için Google'dan ve de Rus Yandex'ten "klozet fiyatları"na baktım.

Ama heyhat! 54 TL, 74,90 TL, 114 TL, 156 TL... Ha, bir yerde 399,90 TL gördüm...

Ancak ne yazık ki - herhalde telaştan - daha pahalısını bulamadım.

İçine düştüğüm bu sıkıntılı vaziyetten beni ancak bizzat sizin kurtarabileceğinizi düşündüm.

Ve hayatımda ilk kez sizden bir şey rica etme kararı aldım.

Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bu "AK Saray'ın astronomik ve hiyerarşik AK klozetleri" söylentisini daha doğum aşamasında el birliğiyle imha edelim!

Bunun için bizzat şahsınızdan bir izahat istirham ediyorum, efendim!

* * *

Aksi takdirde ne de olsa bir Türk ve Müslüman (ve hatta Sünni) olan vatandaşınız bendeniz, şu Hristiyan ecnebiler karşısında çok müşkül duruma düşeceğim ve millî hislerim zedelenecek.

"Görgüsüz yeni Rus" şakalarına ve "özel popo" muhabbetlerine muhatap olacağım.

Bir de...

Nasıl desem, bilmem ki...

Hani, "12 yılda 100 milyar dolarlık servet edindiği" söylenen ve fakat geçen Şubat ayında devrilip giden Ukrayna Başkanı Yanukoviç'in sarayı şimdi halka açık "Yolsuzluk Müzesi" olarak sergileniyor ya...

İşte bu densiz ecnebilerin sizden bahsedip arada "paraleller" (hay aksi, yine "paraleller" dedim) kurmasına mâni olmak lazım gelir.

Çünkü Yanukoviç'in sarayında "altından tuvalet odaları ve klozetler" olduğu üzerine de az konuşulmadı.

Lütfen, bir açıklama, Sayın Cumhurbaşkanım!

Hiç olmazsa şu "AK Saray'ın klozetleri" spekülasyonu hakkında!

Söz, ben bu köşeden size yönelik tek bir eleştiri yazmayacağım!

AK Saray kaça mal olduysa oldu, hakkımı helal edeceğim!

Ama lütfen tuvalet konusunu acilen aydınlatalım!

Aydınlatalım ki ben bu Hristiyan ve Ortodoks ecnebiler karşısında (kendilerine çay servisi yapmadım, bana inanın!) daha zor durumda kalmayayım.

Sayın Cumhurbaşkanım...

Lütfen!..

@AksayHakan