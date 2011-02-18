Özel hayat, devletin işi mi?

Başbakan Erdoğan vecizelerine devam ediyor.gibi baskıcı tavsiyelerinden ve sanat-kültür konuluhutbesinden sonra, şimdi de bazı kaymakamlara yönelik tatlı-sert bir, daha doğrusugündeme geldi.Göreve yeni atanan 66 kaymakamla görüşen Başbakan bir ara şöyle demiş:- (Kaymakamların bulundukları ilçede eşleriyle birlikte ev ziyareti yapmaları gerektiğini belirtirken)(ilgili fotoğraftaki genç kadınlar kaymakam değil mi acaba; ya da genel olarak kadın kaymakam yok mu; yaniracona uymuyor mu? – H.A.)Bir dakika!meselesini bir irdeleyelim.* * *Türk Dil Kurumu’na başvurup Türkçe Sözlük’e bakalım.: Bekâr olma durumu, evlenmemiş olmak. Yani en doğalhallerden birisi.Yakışmak (güzel durmak, iyi gitmek), uygun düşmek, lâyık ve münasip olmak…Yaraşmamak, yakışmamak;, bir çirkinlik, bir ayıp akla getiriyor. Sanki bekârlık utanılacak bir şeymiş gibi…* * *Başbakan neden bu anlatımı kullanıyor acaba?Devleti temsil eden sorumlu bir makamda oturan kişinin medeni hali, neden Başbakan’ı bu kadar kaygılandırıyor? Medeni hal, sonuçta özel bir konudur. Adamın (veya kadının) kendi bileceği iş, evlenip evlenmemek.Acaba ev ziyaretlerine giden kaymakamolursa, diye mi kuşkulanıyor? Mesela, genç ve bekâr kaymakam, konuk olduğu evin(pardon!), daha kötüsüfalan diye mi kaygılanıyor? Yani yanında karısını getirdiğindediye mi düşünüyor ola?Peki, bazı sıkı Müslüman milletvekillerinin ve AKP yöneticilerininkonusunda herhangi bir kaygı belirtmiş miydi Başbakan? Orada rahatsızlıkları gideren bir imam onayı falan mı vardı yoksa?* * *Devam edelim.meselesinin öteki yanına gelelim. YaniNasıl yani?diye bir amaç olur mu? Ne kadar çabuk? Üç vakte kadar, beş vakte kadar? İlk ev ziyaretine kadar?..O çiçeği burnunda 66 kaymakam arasında bekâr olanların Erdoğan’la görüştükten sonra koşa koşa eve geldiklerini düşünelim:* * *Peki, diyelim kialelacele evlendi. Bir süre sonra da evdebaş gösterdi. Ne olacak? Adam bir sonraki toplantıda çıkıp demez mi:Demez tabii. Bağrına taş basar yine demez.Çünkü yukarıdaki ve başka anlatımlardan anladığımız kadarıyla, neredeyse, herkes herkesle evlenebilir. Boyu boyuna, yaşı yaşına uysun yeter.Öyle fazla düşünmeye gerek yoktur. Armudun sapı, üzümün çöpü derken, hem evde kalırsınız, hem de ahlakınız bozulur. En kötüsü, toplum ve devlet ahlakı için birdenbirehaline gelebilirsiniz.Velhasıl, evlenmek isteyenlerin birbirini daha yakından tanımalarıymış, sosyal ve kültürel uyummuş, ortak zevklermiş, eğitim düzeyiymiş, falanmış filanmış… Laf bunlar, laf!Evlensinler. Adam içki sigara içmesin ve evine bakacak kadar para kazansın. Kadın kocasının sözünden çıkmasın (kadınlarla erkeklerin eşit olmadığı daha önce açıklanmıştı bize, hatırlarsınız). Bol bol çocuk yapsınlar. Yaşayıp gitsinler işte. Daha ne!..* * *Sanki yangından mal kaçırır ve ayıp kapatır gibi “” tavsiyesi bir Başbakan’a yakışır mı? Pardon,Başkalarının özel hayatında kafasına uymayan bir şey gördüğündedemek bir başbakanın görevi olabilir mi?İçki, sigara, evlenmek, çocuk yapmak, bunlar kişisel özgürlüklerle ilgili şeyler değil mi? Acaba bu konularda çıkarılan yeni bir yasa var da bizim mi haberimiz yok?Yoksa AKP, seçimlerden sonra anayasa ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikleri yapılarak bizimı hazırlanıyor?..* * *Aslında ben devletin özel hayata müdahaleleriyle ilgili bir filmi bir ara görmüştüm. Çeyrek asır kadar önce Sovyetler Birliği’nde yaşarken, özel hayata karışmakla ilgili bir fıkra duymuştum. Size de anlatayım.Adam karısıyla uzun süredir ilişkiye girmemektedir. Sonunda eşi, bu durumu Komünist Parti yönetimine şikayet eder.Parti Disiplin Komitesi toplanır. Adamı sorguya çekerler. Adamın açıklaması oldukça nettir:Ama parti yöneticisinin tutumu da çokdir: