O halde OHAL niye var?

Dünyada bu kadar çok terör eylemi yaşanan kaç ülke var?

Neredeyse her ay bir büyük terör eylemi oluyor.

Oluk oluk kan dökülüyor.

Toprak bile yoruldu durmadan genç ölüleri bağrına basmaktan.

Ne zaman bitecek bu vahşet?

Kim bitirecek?

Nasıl bitirecek?

Başkanlık rejimi gelince mi bitecek?

Nereden bilelim?

Başkanlık rejimi kabul edilince çoktan beri bildikleri gizli bir formülü mü uygulamaya koyacaklar?

Eğer biliyorlarsa şimdiye kadar niye uygulayıp yüzlerce insanın ölmesini engellemediler?

Bilmiyorlarsa yarın ölümleri nasıl önleyebilirler?

Terörü bitirmek için OHAL gerekiyor dediler ve OHAL ilan edildi.

Ne oldu?

OHAL ile terörü bitirdiler mi?

OHAL ile binlerce gözaltı ve tutuklama yaptılar, insanları işten çıkardılar, gazete ve televizyonları kapattılar.

Terör bitti mi?

OHAL başarılı oldu mu?

O halde neden OHAL var?

Neden ölüyor bunca insan?

Neden devleti yönetenler ölümleri önleyemiyor, teröristleri engelleyemiyor?

Neden sadece ölümlerden sonra onları üzgün ve kızgın yüz ifadeleriyle görüyoruz durmadan?

Asla korkmayız, diyorlar.

Sonuna kadar savaşacağız, diyorlar.

İntikam alacağız, diyorlar.

Ölenlere yazık oldu, diyorlar.

Ama şehit olup yüce mertebeye eriştiler, diyorlar.

En acil önlemleri alacağız, diyorlar.

Şu kadar kişiyi gözaltına aldık, diyorlar.

Operasyonlar tüm kararlılığıyla sürecek, diyorlar.

İhmal ve güvenlik zafiyeti yok, diyorlar.

Nefretle kınıyoruz, diyorlar.

Milletçe birlik ve beraberliğe şu an her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var, diyorlar.

Amerika’sıdır, Avrupa’sıdır, hep bunlar dış mihraklardan destek alıyor, diyorlar.

Zamanlama manidar, diyorlar.

Yayın yasağı koyuyoruz, diyorlar.

Karşılığını misliyle vereceğiz, diyorlar.

Ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileriz, diyorlar.

Oturup harıl harıl terörü nasıl bitireceklerini çalışacaklarına sert ve kederli bakışlarla saatlerce kameraların karşısında duruyorlar.

Asla sorumluluk alıp özür dilemiyorlar.

Tek bir hatalarını kabul etmiyorlar.

Hiçbir zaman istifa etmiyorlar.

Biz bu ülkeyi kötü yönetiyoruz, daha iyisini beceremiyoruz, demiyorlar.

Tersine hep daha fazla, hatta ebedî olarak iktidarda kalmak istiyorlar.

İnsanlar korkuyor.

İnsanlar siniyor, evlerine çekiliyor, kendilerini suskunluğa mahkûm ediyor.

İnsanlar mutsuz.

Bir kısmı idam gelsin, diyor.

Bazıları HDP ve CHP temsilciliklerini basarak yakıp yıkmaya çalışıyor.

Dış politikadan ekonomiye kadar şiddetli sarsıntılar giderek artıyor.

Bir ülkenin ve halkın başına gelebilecek her şey sanki sıraya girip birer birer ortaya çıkıyor.

Ülke yok ediliyor.

Halk kan içinde bırakılıyor.

Yalnızca bugünümüz değil geleceğimiz de tüketiliyor.

Dünyada böylesine acımasızlıklarla karşı karşıya kalan kaç ülke var?

Hayatlarımız, hayallerimiz ne olacak?

Daha kaç kişi öldürülecek?

Bir sonraki terör eylemi ne zaman, nerede, kaç kişiyi yok edecek?

Bir sonraki terör eyleminin ardından yine ekranda boy boy sıralanıp sert ve hüzünlü yüzlerle “nefretle kınıyoruz”, “korkmayız”, “kararlıyız”, “Allah’tan rahmet”, “şehitler”, “önlemler”, “dış mihraklar”, “yayın yasağı” diyecekler.

Daha nereye kadar?..

Nereye kadar?..

Nereye?..