Moskova’ya sıçrayan seçim skandalları ve Türk medyası

Geçenlerde TKP Başkanı’ın TRT’de bir söyleşi programına katılmasını, bazı meslektaşlarımız, dünyanın ve Türkiye’nin değiştiğinin eşsiz bir kanıtı olarak göstermekte acele etti.Onlara göre bir komünistin ilk kez devlet televizyonuna çıkması olağanüstü bir olaydı ve devrin değiştiğini kanıtlıyordu.Aslında bu bir ilk değildi. Basit bir google taraması yapsalardı, mesela, 2007’de bir başka TKP liderinin,’in TRT’deki seçim konuşmasını bulabilirlerdi. Her neyse.Ben asıl bunun bir dönüm noktası olduğu yargısından kuşkulanıyorum.Türkiye enteresan bir ülke. Sovyetler’in yıkılmasından yıllar sonra ülkemizdeki bazı mitinglerde hâlâsloganının kullanılabildiğini şaşırarak görmüştüm.2-3 yıl önce de, Ergenekon’u Kremlin’in ve Rus lider’inya da en azındaniddiasına sarılabilmek için utangaç da olsa bazı girişimler olmuştu.Velhasıl, hemen her konuda Rusya’yı suçlamanın ve düşman ilan etmenin vazgeçilmez bir tadı olduğunu düşünenler var hâlâ. Böyleleri bugün bile Soğuk Savaş’ı tüm sıcaklığıyla hissetmeye devam ediyor.Üstelik yalnızca bizde değil, dünyada da bu böyle. Bakın, New York’ta otel çalışanı bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu için hakkında dava açılan Uluslararası Para Fonu Başkanıbile,demiş. Vallahi bravo!Sonuç olarak, hiç kuşkunuz olmasın:dönem devam ediyor.* * *Bugünlerde medyamız ilginç bir iddia ile çalkalanıyor. Güya Rusya’nın önde gelen haber ajanslarından RİA Novosti, Türkiye’deki 12 Haziran seçimleriyle ilgili gizli bir anket yaptırmış ve CHP’nin birinci geldiği sonucunu çıkarmış.İstemeyerek bunin ayrıntılarına giriyorum. İddiaya göre, anket sonuçlarında AKP’nin oy oranı yüzde 32.1 olarak gösterilmiş. CHP yüzde 34.7 ile anketten birinci parti olarak çıkarken, MHP de yüzde 18 oy ile üçüncü parti oluyormuş. Dahası, söz konusu ankette,gibi garip bir soruya yüzde 68 oranındacevabı verilmiş. Aynı soruiçin yöneltildiğinde ise yüzde 53 oranındacevabı alınmış…Pek çoğunuzun güldüğünü görüyor gibiyim. Ama durum hiç de gülünç değil.Çünkü bu, Türkiye’de birçok gazete, televizyon ve internet sitesinde ciddi ciddi yayımlandı. Kimisinde epeyce önden ve oldukça geniş bir yer bularak.in içinde bu anketin kaynağı konusunda şöyle bir satır da vardı:Baktım, bu bir forum sitesi. Nerede sağlam kaynak, kim nereden bu anketi bulmuş? Bu tür soruların cevabı elbette yok…Ama bizim medyamız için. Ne bir araştırma, ne bir kuşku ögesi (çok az sitedegibi objektif olmaya gayret eden birkaç kelimeye rastladım)… Olduğu gibi kopyala ve yapıştır gitsin!Bu sözüm onai biraz gecikerek verenler de,gibi velveleci bir üslupla eksiklerini gidermeyi denediler.* * *Öte yandan Rusya’da medya olaya fazla ilgi göstermezken, bir devlet kurumu olan RİA Novosti’den açıklama üstüne açıklama geldi. Ajans’ın yöneticileri birer birer basın toplantıları yaparak “haber”i yalanladı.Yalanlamak ne kelime, dava açacaklarını söylediler. Kime dava açacaklarını tam anlamadım. Almanya’daki siteye mi? Türk medyasına mı? Herkese mi?Ruslar, “provokasyon” ve “kara propaganda” diyorlar. Bakalım, başlattıkları adalet mücadelesinde AK ile karayı ayırabilecekler mi?Skandal daha bitmemiş olabilir. Belki yakında iki ülkenin liderleri bir araya gelerek bu konuda özel bir açıklama yaparlar.de, olayın kendisinin gelişimi de pek saçma görünüyor, değil mi? Kasetlerle, şantajlarla çamura bulanan seçim kampanyamızın ucu şimdi de ta Moskova’ya kadar uzandı. Kim bilir daha neler göreceğiz!..Bugün bu iddiaya doğru muamelesi yapanlar, yarın daha akıllı bir yüz ifadesiylegibi daha abık sapık başlıklar da atmaz mı? Atar mı atar!..Benden söylemesi, kendinizi bu tür haber ve yorumlardan koruyun.