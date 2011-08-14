Küçük ve güzel yalanlar söylemekten korkmayın

olmak şart mı yani?.. Ara sıra yalan söylemek hayatı kolaylaştırmaz mı?.. Hani şuyalanlardan?..Çocuğunuz, uzun süre uğraştıktan sonra yaptığı resmi size gösterdiğinde, pek bir şeye benzetemeseniz de,demezsiniz herhalde. Tersine, harcadığı emekten dolayı onu överken, küçük bir yalan söylemekte sakınca görmezsiniz:Konuk olduğunuz evin hanımı, kan-ter içinde yaptığı yemeği önünüze koydu. Tattınız. Aman Tanrım!mu diyeceksiniz? Elbette hayır. Ne söyleyeceğiniz belli:İçinizde büyük bir sıkıntı var. Kendi kendinizi yiyip duruyorsunuz. Yanınızdaki neşeli insanlara belli etmemeye çalışıyorsunuz. Ama yine de biri fark edip ne düşündüğünüzü soruyor. En uygun cevap, yalan olanı:Yaşı biraz geçkince bir kadın, zamana savaş açarak gençler gibi giyinmeye ve makyaj yapmaya karar almış. Belli ki, kendisi için çok önemli - ve belki de son - bir raunda hazırlanıyor. Yeni görüntüsünden sevinçli bir heyecana kapılmış.diye sorarak sizin de onaylamanızı istiyor. Ona tam istediği cevabı veriyorsunuz:Bunlar,değil,yanıtlar. Çoğu zaman, gerçeklerden en az bizim kadar yorgun olan karşımızdaki kişinin duymak istediği şeyler. Zararsız yalanlar...Bunları söylemekle günaha girmezsiniz. Dürüstlük ilkenizden ödün vermiş de sayılmazsınız.Aranızdadiyecekleriniz çıkabilir,tezine sarılacak kadarolanlarınız da vardır belki. Hatta prensiplere hayattan daha çok bağlı olanlarınız bile çıkabilir…Siz yine de bu kadar katı, yüzeysel ve uzlaşmaz olmayın bence.Yalanı tek bir ceza maddesiyle yargılayıp mahkûm etmeyin.İzlemediyseniz, mutlaka görmenizi önereceğim’nin ünlüfilmi baştan sona yalanla doludur. Güldüren, ağlatan ve düşündüren mükemmel yalanlarla...Bana öyle geliyor ki, insanlar büyük ve tehlikeli yalanları sıkça söylerken, küçük ve zararsız olanları telaffuz etmekte nedense tutuk davranıyorlar.Oysa bunlar, bin bir güçlükle dolu hayatta, insana biraz da olsa iyimserlik, özgüven ve yaşama sevinci veren sözler, küçük mutluluklar...Küçük mutluluklara ise büyük ihtiyaç duyuyor insanlar.Zaten ne demiş akıllı bir adam: