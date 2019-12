Hemşeri gazeteciliği iyi satar

Rusya’da terör eylemi oldu. Pazartesi günü Moskova’da dökülen kan o kadar çoktu ki, bu haber, dünya televizyonlarında ve gazetelerinde ilk sıradaydı.Beni arayıpdiye epeyce soran oldu. Bunların neredeyse yarısının ilk sorularından biri şuydu:İlk duyduğumda yüreğimde şimşekler çaktı, birkaç saniye içinde aklımdan çok şey geçti. Bu sorunun meslek hayatımdaki yeri... Bu konuda yaşadıklarım, dediklerim, yazdıklarım...Bunları tekrar paylaşmak geldi içimden bugün okurlarla.* * *Yirmi yılı aşkın süre yurtdışında muhabirlik yaptığım için bu soruya çok alışığım.Ve doğal bir soru bu. Dünyanın bir yerinde deprem olduğunda, kitlesel katliam yaşandığında, uçak düştüğünde de hep bu soru sorulur.Ölenlerin arasında Türk olması söz konusu haberlerin değerini birkaç kez arttırır.Oluk oluk akan kan manşete yerleşirken, orada zarar gören bir Türk de sürmanşet olur. Ya da tersi...* * *Aslında bu son derece normal.Dünyanın her yerinde insanlar kendi ulusundan, kentinden, mahallesinden birilerine ilişkin gelişmeleri daha fazla merak ediyor.Ama...Burada aynı zamanda önemli bir ayrıntı gizli.Biz bazen dünyada olup bitenlere, içindeyoksa pek ilgi göstermiyoruz.Pek çok Türk gazetesi, içinde Türk olmayan haberleri ya görmezden geliyor, ya da bu haberlere yer ayırmakta son derece cimri davranıyor. Bu, kötü haberde de böyle, iyi haberde de.Dışa kapalı, dünyayı fazla izlemeyen ve bilmeyen, bunun sonucu (aynı zamanda sebebi) olarak dünyayı pek sevmeyen bir toplumuz. Medya organlarının büyük bölümü bunu net olarak gösteren aynalar.diye tepki gösterseniz, bütün ilgili meslek erbabının cevabı hazırdır:Yani? İlgi görmez, tiraj ve reyting getirmez, sonuçta para kazandırmaz.Onun için evrenin sırlarının araştırıldığı haberi tüm dünyayı sarsarken, sizin önünüze yığılan, onunla ilgilisiz konular ve çarşaf çarşaf kısır polemikler olabilir.* * *Ben pek çok Türk televizyonunun ve gazetesinin yurtdışında yıllarca temsilciliğini yapmış bir gazeteci olarak her zaman aynı sıkıntıyı çektim.diye düşündüm hep.Mesela, Ekim devrimi veya 1 Mayıs bayramı gibi kitlesel gösteri günlerinde, haber önermek için merkezi arardım. Haberiminna katkısından kuşkulu bir vurguyla mırın kırın eden yetkililer, bazen şöyle ilginç sorular sorarlardı:Buyur burdan yak! Nereden bulayım ben şimdi binlerce insan ve slogan arasında bizimle ilgili olanını? Acaba meydanlara çıkıp bizzat ben mi haber yaratmayı denesem?..* * *Gerçi benden daha kıvrak zekaya sahip bazı arkadaşlarımızdavranmasını başarıyordu. Onların sayesinde’in ve’un Türk kökenli olduğunu öğrendik. Kızılderililerle bile akraba çıktık. Türk, Türki, Müslüman vb. ortak paydalar buldukça dünyaya açıldık, bulamadıkça içimize kapandık.Kapandığımız içimizde neler vardı? Neler yoktu ki? Siyasi liderlerimizin horoz dövüşünden tutun da, ünlü sanatçılarımızın kimlerle birlikte olduklarına kadar...Galiba evrenin merkezinde Türkler var. Ya da pek çok meslektaşımız buna içtenlikle inanıyor. Dünyada olup biten her şeyi, Türkiye ve Türkler ile bağlantısı açısından izleyip değerlendirmeye çalışmak gerçekten ilginç bir uğraş olsa gerek.haberlerine ulusal gözlüklerle çarpıcı yaklaşımlar geliştirebiliyor.Her yerde sadecemuhabbeti...ile satış yapma cambazlığı...* * *İspanya’da uçak düşer. Türk gazeteci sorar:Fransa’da yangın çıkar. Türk gazeteci sorar:Almanya’da ırkçılar yabancıları döver. Türk gazeteci sorar:Dünyanın bir yerinde deprem olsa, çığ düşse, sel baskını olsa, devrim çıksa, kıyamet kopsa Türk gazeteci yine aynı soruyu soracak:Ee, oyunun kuralı bu! Binlerce yabancı öldü desen; amadesenBu kadar dışa kapalı bir toplum yaratıyoruz işte! Her yerde sadecemuhabbeti...ile satış yapma cambazlığı...* * *Bu cambazların ortalama müşterisi, Rusya’dan kaç kişiyi bilir? Mesela,’u bilir.’i bilir.’i bilir. Tamam.Başka?..Futbol sayesinde’i bilenler vardır (olarak)...Tenis sayesinde’yı hatırlayanlar çıkar (aslında Mariya’nın forhand backhand vuruşlarından çok, adaplı deyişiyleilgilenirler ya, haydi neyse!)...’yi,’uve’yi duyanlar da olmuştur.Ama’u,’yı ve’u bilenler çok azdır (bu sonuncusu Rusya’nın eski başbakanı olur!)...* * *Onun için, mesela,haberinde, adamınolduğunu falan bir yerlere yazmak ihtiyacı çıkar. Hani öyle önemsiz adamı haber yaptığımız sanılmasın diye...Birçok kez masum bir ifadeylekelimesini kullanırken,demeye çalışırız!..derken mesela...Tenor kim? Opera ne? Ne konseri?..Satar mı bu haber? Satmaz tabii!Onun için hemenformatına geçelim:Deme yahu! Kimlerdenmiş o? Nereliymiş? İçinden mi?..