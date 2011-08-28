T24 LogoT24 Logo

Hakan Aksay

aksayhakan@gmail.com

28 Ağustos 2011

Eski aşamalarınızı atmayın! (‘Gerici’ bir pazar yazısı)

Aşama kelimesini çok severdim eskiden. Gelişmenin bir adımı, etabı, basamağı…


Aşama kelimesini çok severdim eskiden. Gelişmenin bir adımı, etabı, basamağı, eskilerin deyişiyle “merhale”si gelirdi aklıma aşama deyince…
Şimdi bakıyorum; eski dostluğunu, içtenliğini, dürüstlüğünü ve vicdanını kaybederek kendince “akıllanmış” ve “başarı kazanmış” olan bir sürü insan ve ne yazık ki birçok eski arkadaş, bu “aşama” denilen güzel kelimeyi delik deşik edip tepe tepe kullanmakta bir sakınca görmüyor…
 

Acaba “aşama” kavramı fazlaca mı “aşılıyor”, yoksa hak etmediği biçimde “aşağılanıyor” mu? Terk etsem de bu kelimeyi, başka birine mi sığınsam artık?..

 *      *      *

Gerçekten de bir garip “aşamalar diyarı”nda yaşıyoruz. Herkes bir şeyleri aşıyor durmadan, bir üst aşamaya sıçrayıveriyor.
Elbette, hayatın kendisi sürekli değişirken insanın kendini düne hapsetmesi, yeniliğe kapatması akıl ve mantık işi değil. Ama bu, kimseye, bazı değerleri ve fikirleri terk etmeyenlere, aşama yapamamış, geri kalmış kişiler gözüyle bakma hakkını vermiyor. “Ben aştım, sen aşamadın” eleştirileriyle birilerine yüklenmenin yolunu açmıyor.
Hem ne kadar “aşama” yaparsak o kadar ilerlemiş olduğumuz ne malûm?..
Kendimizi yetiştiriyoruz. Özel yaşamda ve meslekte önemli adımlar atıyoruz, sorumluluklar yükleniyoruz. Yeni düşünceler, duygular, ilkeler, yöntemler ve alışkanlıklar ediniyoruz. Hep biraz daha değişmemiz, “aşamalar” yapmamız gerekiyor.
Ama bazen de bir aşama yaparken öncekileri feda ediyoruz; kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz.
Hayatımızın en temiz ve içten dönemi olan çocukluğumuzdan bugünlere (“aşama aşama”) ne kaldı, bir düşünün hele!..

*      *      *

Her üzerinden atlayıp geçtiğimiz çitin arkasında dikensiz bir gül bahçesi uzanmıyor. Bazen yalanlar, ihanetler, alçaklıklar da bazı “aşamalar”ın geride bırakılmasıyla başlayabiliyor.
Para, mevki, otorite için ne aşamalardan geçilip, nasıl çevik hareketlerle sıçranabiliyor…
Ne kadar dostluk, böylesi “aşamalar” uğruna feda edilmiştir kim bilir!..
Kimisi “namus aşaması”na takılıp kötü bir söz için çekip adam vuruyor; kimisi de onu öyle bir aşıyor ki, onurundan yurduna neyi varsa hepsini paraya çeviriyor.
Peki, ne yapalım?
Hep aşama kompleksiyle (aşağılık kompleksi olarak da okuyabilirsiniz) mi boğuşalım?
Aşamadığımız değerlerin altında mı ezilelim?
Aştıklarımızın üzerinde mi tepinelim?..

  *      *      *

Keşke herkesin sık sık açıp gözden geçirebileceği “kişisel aşamalar sandığı” olsaydı. Ve zaman zaman yeni aşamalar, sandıktaki eskileriyle kıyaslanabilseydi, hatta bazen de değiştirilebilseydi.
İsmet Özel bir zamanlar ne yazmıştı, hatırlıyor musunuz?
“Gelin
bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar!
Bana kötü
bana terk ettiğiniz düşünceleri verin
o vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlarınız
ah, ne aptalmışım dediğiniz zamanlar
onları verin, yakınmalarınızı
artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar
ben aştım onları dediğiniz ne varsa
bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar
boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz
içinizde kırık dökük, yoksul, yabansı
verin bana
verin taammüden işlediğiniz suçları da.”   

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Yazarın Diğer Yazıları

Dondurma bedava, limuzin hediye: Yaşasın Türk-Rus ilişkileri!..

Ne kadar da askerîleşmişti ilişkiler! Füze al, uçak al, helikopter al! Dön dolaş Suriye savaşına gel!

Kurban Bayramı’nın dört günü: Umut, ölüm, cenaze ve hayat

“Ölümü küçümseme, seve seve karşıla onu, çünkü o da doğanın istediği şeylerden biridir. Öyleyse us yürüten insana özgü olan; ölüm karşısında ne yüzeysel, ne düşman, ne öfkeli olmak, onu yaşamın doğal olgularından biri olarak beklemektir.”

Nâzım, Moskova, T24 ve dört fotoğraf karesi

Moskova’da Nâzım etkinlikleri başladığında başka bir iktidar vardı. Anma geleneği sürüyor. Başka siyasiler de sahneden çıkacaklar. Ölümsüz olan gerçek sanattır, büyük şairlerdir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24