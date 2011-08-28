Eski aşamalarınızı atmayın! (‘Gerici’ bir pazar yazısı)

Aşama kelimesini çok severdim eskiden. Gelişmenin bir adımı, etabı, basamağı, eskilerin deyişiylesi gelirdi aklıma aşama deyince…Şimdi bakıyorum; eski dostluğunu, içtenliğini, dürüstlüğünü ve vicdanını kaybederek kendinceveolan bir sürü insan ve ne yazık ki birçok eski arkadaş, budenilen güzel kelimeyi delik deşik edip tepe tepe kullanmakta bir sakınca görmüyor…Acabakavramı fazlaca mı, yoksa hak etmediği biçimdemu? Terk etsem de bu kelimeyi, başka birine mi sığınsam artık?..* * *Gerçekten de bir garipnda yaşıyoruz. Herkes bir şeyleri aşıyor durmadan, bir üst aşamaya sıçrayıveriyor.Elbette, hayatın kendisi sürekli değişirken insanın kendini düne hapsetmesi, yeniliğe kapatması akıl ve mantık işi değil. Ama bu, kimseye, bazı değerleri ve fikirleri terk etmeyenlere, aşama yapamamış, geri kalmış kişiler gözüyle bakma hakkını vermiyor.eleştirileriyle birilerine yüklenmenin yolunu açmıyor.Hem ne kadaryaparsak o kadar ilerlemiş olduğumuz ne malûm?..Kendimizi yetiştiriyoruz. Özel yaşamda ve meslekte önemli adımlar atıyoruz, sorumluluklar yükleniyoruz. Yeni düşünceler, duygular, ilkeler, yöntemler ve alışkanlıklar ediniyoruz. Hep biraz daha değişmemiz,yapmamız gerekiyor.Ama bazen de bir aşama yaparken öncekileri feda ediyoruz; kaş yapalım derken göz çıkarıyoruz.Hayatımızın en temiz ve içten dönemi olan çocukluğumuzdan bugünlere () ne kaldı, bir düşünün hele!..* * *Her üzerinden atlayıp geçtiğimiz çitin arkasında dikensiz bir gül bahçesi uzanmıyor. Bazen yalanlar, ihanetler, alçaklıklar da bazıın geride bırakılmasıyla başlayabiliyor.Para, mevki, otorite için ne aşamalardan geçilip, nasıl çevik hareketlerle sıçranabiliyor…Ne kadar dostluk, böylesiuğruna feda edilmiştir kim bilir!..Kimisina takılıp kötü bir söz için çekip adam vuruyor; kimisi de onu öyle bir aşıyor ki, onurundan yurduna neyi varsa hepsini paraya çeviriyor.Peki, ne yapalım?Hep aşama kompleksiyle (aşağılık kompleksi olarak da okuyabilirsiniz) mi boğuşalım?Aşamadığımız değerlerin altında mı ezilelim?Aştıklarımızın üzerinde mi tepinelim?..* * *Keşke herkesin sık sık açıp gözden geçirebileceğiolsaydı. Ve zaman zaman yeni aşamalar, sandıktaki eskileriyle kıyaslanabilseydi, hatta bazen de değiştirilebilseydi.İsmet Özel bir zamanlar ne yazmıştı, hatırlıyor musunuz?