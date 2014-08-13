Erdoğan'dan Obama'ya fırça, Putin'e uyarı, Atambayev'e övgü

- Beyefendi?

- ...

- Beyefendiiii!

- Ne var oğlum, ne bağırıyorsun?

- Efendim, yine bir kutlama telefonu. "Dışardan"...

- Yav, amma telefon geldi bu dış mihraklardan yaaa. Kim arıyo yine? Merkel mi? Holland mı?

- Hayır efendim, bu sefer Barack Obama arıyor.

- Öyle miii! Arıyo demek. Eee, eli mahkûm tabii. Arayacak, kaçarı yok!

- Bağlayayım mı efendim?

- Bağla bakalım. Haa, yok, dur bi dakka. Bağlama. Beklet biraz.

- Efendim, zaten kaç dakikadır bekliyor. Washington'dan... Epey de yazar şimdi...

- Biz aylardır arıyoruz kendisini. Bir telefonumuza döndü mü? Beklesin şimdi, işi ne!

- Peki efendim.

- Hadi neyse... Bağla bakalım.

* * *

- Helloooo!

- Ne hellosu! Selamun aleyküm! Öğrenin bunları artık.

- Sayın Erdoğan, halkın oylarıyla seçilmenizden dolayı sizi saygıyla kutluyorum. Daha önce de dediğim gibi, Washington'da sizinle yeni görevinizde birlikte çalışmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

- Van minuuut! Sabırsızlıkla ha! Yav sen ne biçim adamsın yaa! Tam altı aydır arıyoruz, bi kere telefonumuza çıkmıyorsun.

- Ee, yani, şeyy. Haliyle ABD Başkanı olarak epeyce yoğun günler geçiriyorum da...

- ABD başkanıymış! Sen Başkansan, ben de Cumhurbaşkanıyım. Hatta Başbakanım. Dahası AKP Başkanıyım...

- Yanlış anlamayın. Mutlaka siz de yoğunsunuzdur da... Son zamanlarda Michelle'nin işleri, Malia ve Sasha'nın alışverişleri falan...

- Tamam tamam, anlaşıldı. Mayıs ayında konuşmaya başladığımız şeyleri en kısa zamanda sonuçlandıralım.

- En kısa zamanda. Eylül başında görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı.

- Haydi o zaman, güle güle bakalım.

* * *

- Efendim, yine telefon. Rusya lideri Vladimir Putin arıyor.

- Ha, onu bekletmeyelim. Bağla hemen.

- Allooo!

- Vilademir, nasılsın, iyi misin?

- Redjep Tayyip, salaaam! Bravo, sen de birinci turda götürdün. Tebrik ederim.

- Senin yüzde 83 raytinginin yanında benim yüzde 52'min lafı mı olur!

- Seçildiğimde yüzde 63 falandı. Ukrayna'yla savaş başlayınca böyle oldu.

- Yapma ya! Demek şimdi ben komşulardan biriyle savaşsam, yüzde 20 artış garanti desene?

- Tabii ki. Bu arada malum, Batı yaptırımlarından dolayı bizim sebze ve meyve durumumuz kötü. Size zahmet iyilerinden seçip bize...

- Zamanında o kadar domatesimizi kurtlu falan diye geri gönderdiğinizi unutmadık.

- Bir daha tekrarlanmaz, merak etme.

- Şu Cemaat okullarını da sekiz defa söyledik, hâlâ kapatmadınız.

- O da kolay, kafanı takma.

- Oldu o zaman. Bu arada bizi artık AB'ye karşı Şangay Örgütü'ne alırsın artık. Yeter oyaladığın.

- Lafı ağzımdan aldın. İlk zirvede sizin üyeliğiniz gündem maddesi, hemen hallederiz.

- Tamam o zaman. Haydi benim balkona çıkmam lazım.

- Balkona mı? Hayrola, klimalar çalışmıyor mu?

- Yok öyle değil. Balkon konuşması yapacağım. Halk bekliyor.

- Anladım. Başarılar. Anayasal değişiklikler ve muhalefetle mücadelede bir yardımım olursa memnuniyetle.

- Soracağım şeyler var. İlk fırsatta konuşalım. Sen de şu Suriye politikanı bi daha düşün bu arada. Haydi selametle.

* * *

- Beyefendi, beyefendi!

- Ne oldu, yine mi yabancı bir lider telefon ediyor?

- Evet efendim. Yani, hayır efendim. Yabancı lider de... Telefonda değil, buralara kadar gelmiş.

- Kim o be?

- Almazbek Atambayev.

- O da kim ki?

- Kırgızistan Devlet Başkanı, efendim. Hani vaktiyle Türkiye'de okumuştu. Size de "abi" diye hitap ederdi.

- Haa, tamam, hatırladım. Ne istiyor ki şu arada?

- Tebrik etmek istiyormuş efendim.

- Yok canım! Kesin para istiyordur yine. Sav gitsin.

- Peki efendim.

- Dur bakalım, dur. Fikrimi değiştirdim. Çağır gelsin.

- Tamam efendim. Hemmen!..

* * *

- Selamun aleyküm, Tayyip Abi.

- Vay, Elmas Bey, hoşgeldin kardeşim.

- Abi, çok tebrik ederim. Bu zamanda ilk turda bu kadar oyla...

- Tamam tamam. Sen de benim şükranlarımı ilet Moğolistan halkına.

- Kırgızistan, Tayyip Abi.

- Ha, evet, tabii...

- Şu bizim kredi işini de bir halletseydik?..

- Yav daha geçen yıl kaç yüz milyon dolar verdik! Küçücük ülkesiniz, yetmiyor mu?

- Abi, hayat pahalı. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi anlayın. Ruslar haftaya 500 milyon dolar veriyor da. Siz Reza Zarrab Bey'i bize yönlendirseniz, o bile yeter!

- Tamam söz, ilk fırsatta temin ederiz.

- Abi, biz de yakında senin heykelini dikeriz Bişkek'te.

- Bişkek ne be?

- Bizim başkentimiz, Abi.

- Haa, tamam. Yav... Sen bi dakka dursana. Gel sen de benimle balkona çık şimdi, hadi!

- Balkona mı? Uygun düşer mi, Tayyip Abi? Yarın Putin'e misafir gideceğim. O ne der sonra?

- Para isterken iyiydi, değil mi? Yav çık, bir şeyler söyle. Bir cümle olsa yeter.

- Tamam, abi. Var öyle bi cümlem.

- Söyle bakıym!

- Uluu Türk Kaganatın kura albasak da, biz küçtüü boordoş Türk mamleketterinin birimdigin tüzüşübüz kerek.

- Nee? Oğlum Moğolca konuşmayacaksın!

- Kırgızca, abi! Türkçesi şu: Büyük Türk Kağanlığını kuramasak da, güçlü soydaş Türk ülkelerinin birliğini oluşturmamız gerek.

- Güzeeel. Çok hoşuma gitti. Kredini en kısa zamanda cebinde bil.

- Çok sağol, Tayyip Abi. Öpiym!

- Tamam tamam. Hem artık devletlerimiz arasındaki bağları sıklaştıralım. Bunun için size yeni ve çok aktif bir büyükelçi göndereceğim.

- Harika olur, abi. Göndermeyi düşündüğün kişinin adını bağışlar mısın?

- Kardeşim Abdullah Gül.



@AksayHakan