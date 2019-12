Bir çılgın proje daha: AK-Facebook!

Sigara, alkol, İnsanlık Anıtı, Kılıçdaroğlu, Bahçeli falan darken, Başbakan Erdoğan sonunda hızını alamayıp Facebook’a da giydirmiş. Berhava etmiş dünyanın en önemli sosyal paylaşım sitesini...

Balıkesir mitinginde şöyle buyurmuş:

- Facebook filan falan, bu tür sayfalar çirkin, berbat… Herkes adına buralardan her türlü ahlaksızlık yapılabilir!..



* * *

Erdoğan’ın gerçekten frenleri tutmuyor. Seçim ortamında coştukça coşuyor. Ve bu tempoda geçtiği her yeri dümdüz ederek koşuyor.

Facebook dediğin, ne ki?

Geçen hafta 27 yaşını dolduran, 13.5 milyar dolarlık servetine rağmen hâlâ tıfıl görünümlü Mark Zuckerberg adlı Amerikalı çocuğun 4 Şubat 2004 tarihinde kurduğu bir “talebe sitesi”.

Ama üç yılda dünya gençliğini fethetmiş bu site. Sonra da neredeyse dünyanın tümünü. En çok ziyaret edilen iki siteden biri (birincisi Google).

Üstelik en çok abone sayısı olan ülkelerin arasında Türkiye ilk sıralarda geliyor. Sitenin yarım milyarı aşkın kullanıcısından 23-24 milyonu Türkiye’de.

* * *

Başbakan, Facebook'a ateş püskürdüğü sırada AKP, Ankara'da düzenlenen bir yarışma kapsamında Facebook ve Twitter'dan gönderilen iletileri ödüllendiriyormuş.

“Değişimin Farkındayız - AK Parti Hayatımızda Neyi Değiştirdi” isimli yarışmada, “Değişim; Tahrir Meydanı'nda milyonlar 'Erdoğan' diye bağırırken, BBC ve Aljazeera'nın bunu canlı yayında dünyaya izletmesidir” iletisi ile bir de birinci seçilmiş o sıralarda.

Yani?..

Yanisi, olmuyor işte.

Ne teknolojiyi lanetlemekle, ne sosyal paylaşım ağlarına fırça çekmekle bir yere gelinmiyor.

Medyaya da kızdı durdu Başbakan. Sonra baktı olmuyor, kendine uygun olanını yaratmaya koyuldu.

Facebook konusu da başka türlü çözüm kabul etmez.

Sosyal medyaya “Şimdi Facebook'ta falan... Yahu bunlar çirkin teknoloji. Bu Facebook filan falan...

Bu tür sayfalar, bunlar çirkin, berbat." diyerek her alanda lider olamazsınız, Sayın Başbakan.

Zaten sizinkilerin içinde interneti (Facebook’la birlikte) yutmuş ve aslanlar gibi araç edinmiş olanlar az değil.

Nasıl mı?

* * *

Facebook’a bir bakalım.



“Recep Tayyip Erdoğan” adlı sayfa. Şık bir fotoğraf. Altında da bilgi:

“Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu...” falan filan diye devam ediyor. Sayfayı ‎794.854 kişi beğenmiş.



Bir başkası: “Recep Tayyip Erdoğan Sevdalıları”. Altında da büyük harfle açıklaması:

“BU SAYFA BAŞBAKANIMIZA HAYRAN VE SEVDALI KARDEŞLERİMİZ İÇİN AÇILMIŞTIR. BAŞBAKANIMIZA HAYRANSANIZ VE SEVDALIYSANIZ BU SAYFADA MUHAKKAK OLMALISINIZ. SAYFAMIZDA MUHALEFET VE HAŞERE GİREMEZ.” 13.630 kişi bunu beğenmiş.

Başka bir sayfa: “Recep Tayyip Erdoğan, Politikacı”. Bunu da 794.861 kişi beğenmiş.

Ve bir başkası: “Recep Tayyip Erdoğan - Yeni Dünya Lideri”: 13.278 kişi de bunu beğenmiş.

Sayfada hemen dikkat çeken “fikir ve demeç”lerden birkaç örnek:

- Konuş kardeşim konuş!!!



- Helal be!



- Hay ağzına sağlık kardeşim. Konuş ya konuş da bazı kafalarını kumun altına sokanlar duysunlar. Duysunlar da belki imana gelirler.



Bir başka sayfa: “TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan”: 5.713 kişi bunu beğenmiş. Onun altında da hemen dikkat çeken bir “değerli bilgi” var:

“KOCA REİS BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN 10 YILDA 84 ÜLKEYE GİTTİ.”



Ve bir başkası: “Recep Tayyip Erdoğan”: 38.151 kişi de bunu beğenmiş.

AKP’yle ilgili Facebook’ta daha başka sayfalar da var. Mesela, “Siyaset Akademisi” var. “AK Parti'yi Seviyoruz” var. “Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı” var. “Değişimin Farkındayız” var.

Facebook dışı internette de daha dünya kadar sayfa ve site var. Velhasıl, var oğlu var...

* * *

Sonuç olarak Erdoğan’ın “Facebook filan falan, çirkin, berbat.” türü söylemleri, yine doğaçlama kazalarından.

Ve danışman kadrosunun yetersizliklerinden.

Herhalde önlem alıyorlardır. Mutlaka birileri çıkıp şöyle diyordur veya diyecektir:

- Sayın Başbakanım, Facebook’u artık reddedemeyiz. Onun yerine önce Facebook’u içten ele geçirecek projelerle güçlenmeli, sonra da kendi Facebook’umuzu kurmalıyız. Adı da mesela, AK-Facebook olabilir. Allah’ın izni ve sizin önderliğinizle bu çılgın projenin de üstesinden geliriz!..