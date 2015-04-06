AKP'ye karşı CHP-MHP-HDP işbirliği olabilir mi?

Okurların çoğunun “bu kadar saçma bir soru”ya verdikleri tepkili cevapları duyuyor gibiyim.

Hatta zor sabreden, burnundan soluyan, kızan, küçümseyen, tepeden bakan yüz ifadelerini görüyor gibiyim.

Arınç’ın “zamanı gelince” seslendireceğini söylediği “Gökçek yolsuzlukları” ve Erdoğan’a yönelik “kral çıplak” iması hakkında “bildiğini hemen bugün açıkla” dememi “saflık” olarak gören okur, şimdi kesin deli veya aptal ilan eder beni.

CHP-MHP-HDP işbirliği olur mu, kardeşim?

Sapıttın mı sen?

Siyasetin “s”sinden bile anlamıyor musun?

İşte size eşsiz bir örnek!

Bir dakika, arkadaşlar!..

Bu işbirliği gerçekleşmiş.

Yani AKP’ye karşı CHP, MHP ve HDP işbirliği yapmış, hatta ittifaka girmiş.

Ardahan’da başarılmış bu iş.

Ardahan İl Genel Meclisi’nde düzenlenen İl Encümeni ve İhtisas Komisyonu üyelikleri seçiminde, Meclis’te grupları olmayan MHP ve HDP, CHP çatısı altında seçime girmiş.

AKP Grubu, Encümenlik için Osman Şahin ve Yaşar Yıldırım’ın adaylığını öne çıkarırken, CHP, MHP ve HDP ittifak yaparak Yalçın Atay (HDP), Binali Özek (CHP) ve Çetin Topkaya’yı (MHP) aday göstermiş. Yapılan oylama sonucunda üçlü ittifakın adayları bir yıllığına daimi encümen seçilmiş.

Yani AKP yenilmiş.

Çok gerekli olmasa da, tümüyle keyfi olarak cümleyi tekrarlıyorum:

İktidarın adaylarına karşı kendi aralarında birleşen CHP, MHP ve HDP’nin kurduğu ittifak seçimleri kazanmış, AKP yenilmiş.

Yazıyı okuyan yandaşlar (biliyorum “severek” izliyorlar T24 yazılarını), benim “hayal dünyasında gezindiğimi” düşünecekler; olsun, düşünsünler.

Zaten ben de bu haberi “severek” izlediğim yandaş gazetelerde okudum (sevgi karşılıklıdır).

Biri yazmış, ötekileri aynen almış; haberin sonuna da herhangi bir kaynak ve isim belirtmeden “ülkücü gençler bu lüzumsuz ittifaka tepkili olduklarını söyledi” diye eklemişler.

Kim kiminle koalisyon yapabilir?

Şimdiii...

Seçimlere iki ay kaldı.

HDP yüzde 10 barajını aşarsa – ki gidiş o yönde – AKP’nin gücü, Erdoğan’ın hayalindeki “başkanlık rejimi”ne geçmeye yetmiyor.

Dahası, tek başına hükümet kuramaması ihtimali de var.

AKP’nin 276 milletvekilini bulamaması (muhtemelen yüzde 39-40 civarında oy alması) durumunda, koalisyon hükümeti gündeme gelecek.

Peki, kim kiminle koalisyon kuracak?

AKP-CHP? AKP-MHP? AKP-HDP?

Veya CHP-MHP-HDP?

Ya da CHP’nin MHP veya HDP ile hükümet kurması ve kalan partiden de (yani HDP'den veya MHP’den) “dışardan destek” alması? Ya da tek bir partinin - ötekilerin "dışardan desteği" ile - yönetime gelmesi.

Elbette bugünkü görüntü üzerinden kabaca tahminler yapıyoruz. Ama belli olmaz, bakarsınız 7 Haziran’dan hemen önce veya hemen sonra önemli değişiklikler olabilir.

Mesela, AKP’nin içinden nur topu gibi bir “Hakiki AKP”, “Öz AKP” gibi “yavru” parti(ler) çıkıverirse...

Ya da AKP Erdoğan’la göbek bağını kesmeyi ve siyasi çizgisinde de değişiklikler yapmayı başarırsa...

Tablo bambaşka bir hale gelir.

Muhalif partiler AKP’yle

ittifak yapmama sözü vermeli

AKP’yle ilgili senaryoları şimdilik bir kenara koyalım.

Yazının başlığında sorduğum ve az önce ihtimal olarak belirttiğim CHP-MHP-HDP ittifakı (“dışardan” destekleme durumu da dâhil) mümkün mü?

Zor, çok zor.

Ama imkânsız değil.

İlk akla gelen, MHP ile HDP’nin “taş çatlasa” bir araya gelemeyeceği görüşü.

Ardahan’da bir araya gelmişler ama!

Yerel düzeyde olabilmiş yani.

Nasıl olabilmiş?

Temel hedef çok net belirlenmiş: “AKP’yi yenilgiye uğratmak.”

AKP 13 yıldır ülkenin altını üstüne getirdi. İktidarın bütün dallarına, yargıya, medyaya, her şeye el attı. Birçok demokratik özgürlüğün üzerinden buldozerle geçti, kalanları da şimdi ezmeye çalışıyor. Yakında tüm muhalefetin canına okumayı planlıyor. 17-25 Aralık gibi devasa bir yolsuzluk skandalı da cabası. Koy yanına AK Saray’ı, gemicikleri falan...

AKP’yi iktidardan uzaklaştırmak ve ondan hesap sormak, son yıllarda tahrip ettiği ekonomik-sosyal-ahlaksal yapıyı en azından zorunlu bir onarımdan geçirmek için kısa süreli bir ittifak bile (söz gelimi, bir yıllık, ardından erken seçim) Türkiye’de kara bir dönemin kapatılması anlamına gelebilir.

Onun için CHP’nin, MHP’nin ve HDP’nin şimdiden söz vermesi gerekir:

Erdoğan’ın AKP’si ile asla ittifak yapılmayacak!

Hatta ilerde kendi aralarında ittifak olsun ya da olmasın, muhalif partiler bugünden bu sözü vermeli.

@AksayHakan