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Hakan Aksay

aksayhakan@gmail.com

02 Kasım 2016

10 cümlelik yazı: Cumhuriyet FETÖ'cü ve PKK'lıdır ya da 2+2=5

18 kişinin gözaltına alınması kararı doğrudur, çünkü Cumhuriyet, FETÖ ve PKK yandaşı bir gazetedir

Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarından oluşan 18 kişinin gözaltına alınması doğru bir karardır.

Çünkü Cumhuriyet, FETÖ ve PKK yandaşı bir gazetedir.

O 18 kişinin en ağır cezaları almaları için derhal harekete geçilmeli, millet ve Devlet (B.) desteğinde yasallaşacağını umduğumuz idam cezası, gerekirse ilk olarak bu tür gazeteciler üzerinde uygulanmalıdır.

Aynı ceza, Millî İrade'ye karşı mücadele eden ve O'nun milletin ali menfaatleri için giriştiği çabaların aleyhinde yorum ve haber yapan diğer bütün gazeteci ve yazarlara, ayrıca başka mesleklerin şemsiyesi altında gizlenen teröristlere de uygulanmalıdır.

İlk dört cümlede kısa yazımız hedefine ulaştığına göre, geriye kalan bölümde size 2+2'nin 5 ettiğini kanıtlayan yararlı bir film anlatmak istiyorum.

O gün okul yönetiminin de desteğini alan öğretmen, sınıfa girdiğinde 2+2=5 formülünü öğrencilerine anlatır.

Öğrenciler arasından buna karşı çıkan olsa da öğretmen itirazları bastırır.

Bir öğrenci ısrarla 2+2'nin 4 ettiğini savunduğunda, öğretmen okulun "güvenlik güçleri"ni çağırarak çocuğun etkisiz hale getirilmesini sağlar.

Daha sonradan sınıftaki herkes yüksek sesle ve koro halinde 2+2=5 diye haykırmaktadır.

Zamanı olan okurlar, hayatlarının çok kıymetli 6,5 dakikasını ayırarak İranlı yönetmen Babak Anvari'nin bu kısa filmini izleyebilirler:

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