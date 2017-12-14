Ülkemizde internetin öncülerinden Doç. Dr. Mustafa Akgül'ü kaybettik

Bugün ülkemizdeki internetin öncülerinden Doç.Dr.Mustafa Akgül'ü kaybettik. Kendisi son 3-4 seneden bu yana kanser hastalığından muzdaripti. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi olan Akgül, aynı zamanda "açık kaynak yazılım" ve "Linux sistemler"in ülkemizdeki en büyük destekçilerinden birisiydi. Akgül her sene nisan ayında "İnternet Haftası" adıyla düzenlenen ve mottosu "İnternet Yaşamdır" olan internet kutlamalarını da organize eden ekibi yönetiyordu.

Akgül'in cenaze namazının 15 Aralık Cuma günü, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacağı ve cenazesinin Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği bildiriliyor.

Açık kaynak sevdalısı

Ben Akgül ile 1997 yılında, İnternet Servis Sağlayıcılara yol göstermek için Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen bir toplantıda karşılaştım. O dönemde, interneti desteklemek ve yayılımını geliştirmek için bireysel inisiyatif ile çalışan ve 4 farklı üniversitenin, 4 akademisyenden birisiydi. Boğaziçi Üniversitesinden Prof.Dr.Ufuk Çağlayan, bugün kendisini aynı zamanda astronomi konusundaki yazı ve Tv programlarından tanıdığımız Ankara Üniversitesinden Prof.Dr.Ethem Derman, ODTÜ'den Dr.Atilla Özgit ve Bilkent Üniversitesinden Doç.Dr.Mustafa Akgül. Sonraki yıllarda esprili bir şekilde "4lü çete" şeklinde adlandırılan bu grup, o gün İnternet Servis Sağlayıcılarına bir dernek kurmaları için yol göstermişler ve sonradan TİD adını alan o günkü ismi TİSSAD olan derneğin kurulmasını sağlamışlardı.

Mustafa Akgül, yine o günlerde Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olan Tahir Dengiz'in fikriyle oluşturulan İnternet Üst Kurulu'nun kuruluşunda da faal görev almış ve AKP dönemine kadar da, diğer 3 arkadaşı ile birlikte bu kurulun üyeleri arasında yer almıştı.

Akgül, aynı zamanda o günlerde henüz yaygınlaşmamış olan Linux konusunu destekleyen, Linux Kullanıcıları Derneğini (LKD) kuran ve 8 sene başkanlığını yürüten bir açık kaynak sevdalısıydı. Dünyada henüz açık kaynak dalgasının yükselmediği, daha marjinal kaldığı ilk dönemlerde bu konuda baskın bir yaklaşım gösteriyordu.

Akgül ile en son ekim başında konuştuk. Bir arkadaşımdan rahatsızlandığı mesajını aldığım için aramıştım. Çok iyi durumda olmadığını kendisi de ifade etmişti.

Geçen hafta şöyle bir mesaj gördüm;

Aradığımda ise, artık konuşamadığını öğrendim!

Doç.Dr.Mustafa Akgül Kimdir?

1970 ODTÜ İnşaat Mühendisliği, 1974 ODTÜ Matematik/Yöneylem mezunu olan Mustafa AKGÜL, 1981 yılında Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı. University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yaptı. 1987'den beri Bilkent Üniversitesi çalışıyordu.

İnternet Teknolojileri Derneği ve Linux Kullanıcıları Derneği kuruculuğu ve uzun süre başkanlık görevlerini gerçekleştirdi. Her yıl yapılan İnet-tr İnternet Konferansları, Akademik Bilişim, ve İnternet Haftası'nı düzenleyen ekibin başında yer almaktaydı.

Akgül'ün bu sene içinde katıldığı Açık kaynak konferansındaki konuşmasını aşağıda izleyebilirsiniz.