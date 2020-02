Suudilerin öldürdüğü gazetecinin bilgilerini Twitter mı verdi?

Biliyorsunuz, Google başta olmak üzere, Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçları, kullanıcılarının üzerlerinde yayınladığı "muhalif" söylemler nedeniyle sürekli olarak hükümetlerden baskı görüyorlar. Bunun karşılığında ise, tercümesi "valla billa vermedik" şeklinde yapılabilir bir hareket olarak "Şeffaflık Raporu" yayınlıyorlar. Bu raporlarda, mesela Türkiye için hükümetin binlerce talebine karşı ya çok az bilgi verdikleri, ya da hiç vermedikleri gibi veriler gözüküyor.

Ama galiba bu durum böyle değil ya da değişiklik var. Çünkü Twitter Suudi Arabistan tarafından öldürüldüğü kaydedilen bir başka gazeteci olan Turki Bin Abdul Aziz Al-Jasser'in bilgilerini vermekle suçlanıyor[1]. Twitter'ın Batı basınında bir süredir büyük eleştiriler aldığı olayda, Al-Jasser'in "Kaskool" isimli hesabının bilgilerine ulaşan Suudi Arabistan'ın gazeteciyi 15 Mart’ta tutuklayıp, sonra cezaevinde işkence ile öldürdüğü düşünülüyor.

Hatırlanacağı üzere, Suudi Arabistan'ın İstanbul'da bulunan konsolosluğuna 3 Ekim’de evlilik başvurusu için giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış ve sonunda Suudi Arabistan kaçış yolu bulamayınca, gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu gazeteci ile ilgili durum hâlâ tam olarak ortaya çıkmadığı gibi, cesedi de hâlâ bulunabilmiş değil. Al-Jasser'in kendi ismiyle açtığı hesap ise şuydu; Twitter.com/TurkialjasserJ.

Twitter ise Suudi Arabistan gibi, insan hakları konusunda sabıkası yüksek bir ülkeye, kullanıcı bilgisi vermekle suçlanıyor. Oysa bugün dünyadaki çok sayıda kullanıcı, özellikle de demokrasinin zayıf olduğu bölgelerde, takma isimli hesaplarla, bilgilerinin verilmediğini düşünerek mesajlar yazıyor.

Bu konuda TheNewKhalij.News isimli haber portalinden yayınlanan haberde, Twitter'in Dubai ofisinden gazetecinin yakalanmasına yol açan bilgilerin verildiği yazıldı. Bu haberden sonra, Twitter büyük eleştirilerle karşılaştı. Çünkü Twitter'ın bu hareketi, demokratik olmayan yerlerdeki kullanıcıların Twitter kullanarak tehdit altına girebileceğini gösteriyor.

Dubai ofisi ile ilgili diğer bir ilginç bilgi ise, Kraliyet Mahkemesinin eski danışmanı olan Suud El-Qahtani'nin bir 'siber casusluk çemberi' kurduğu ve Dubai Twitter bürosunun içinde bir bağlantısı olduğu şeklinde. "Twitter köstebeği" olarak adlandırılan bağlantının Al-Jasser hakkında bilgi verdiği ve bu yılın başlarında tutuklanmasına yol açtığı iddia ediliyor. Suudi Arabistan'daki muhaliflerin Twitter kullanmayı bıraktığı kaydediliyor. Al-Jasser'in bu şekilde öldüğüne dair haberilerin ardından, #TwitterKilledTurkiAlJasser hashtagi kullanılmaya başlandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümündeki rolünden ötürü görevden alınan Saud al-Qahtani ise, 2017'de -zaten az sayıda olan- tweetinde, sahte isimlerin muhalifleri korumayacağı konusunda uyarmış ve sosyal medyada aktivistlerin maskesini kaldırmak için kullandığı 'üç yöntem' yetkilileri olduğunu söylemişti.

Saud al-Qahtani “Takma adınız #blacklist'ten sizi koruyor mu?' dedikten sonra, 'Yok hayır. 1. Devletlerin ismin sahibini bilme yolu vardır. 2 - IP birçok teknik yolla tanımlanabilir. 3- Ne olduğunu söylemeyeceğim” demişti.

Twitter ise onlara karşı yapılan suçlamaların yanlış olduğunu söyledi . Twitter Kamu Politikası Sözcüsü yaptığı açıklamada,

“Dünyanın dört bir yanındaki halkın konuşmasının sağlığını geliştirmek için çalışan ekiplerimiz var. Son suçlamalar yanlıştır. Hassas hesap bilgisine erişimi, kapsamlı güvenlik ve gizlilik eğitimi alan küçük bir grup çalışanla ciddi şekilde sınırlıyoruz. Başka hiçbir personel, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın bu bilgiye erişme yetkisine sahip değildir. Hizmetimizi kullananları eşitlik, bireysel özgürlükler ve insan haklarını savunmak için korumayı taahhüt ediyoruz. Gizlilik korumalarını ve genel güvenliği güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi. Ama ilginçtir, Dubai'de ya da MENA bölgesindeki hiçbir ofiste kamu politikası ekipleri bulunmuyor.

There has been recent discussion regarding how we protect dissident voices on Twitter, particularly in Saudi Arabia. We want to take a moment to clarify some facts.